Harry y Meghan vuelven a Londres con sus hijos por primera vez en cuatro años

LONDRES.– El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, viajará en julio al Reino Unido junto a su esposa Meghan y sus dos hijos, en la primera visita de la familia en cuatro años, informaron el miércoles los medios británicos.

La pareja vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real, y se desconoce si Harry, Meghan y sus hijos se encontrarán con los reyes Carlos III y Camilla.

Los dos hijos del príncipe, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo, Carlos III, en persona por última vez en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

La pareja tiene previsto realizar este viaje en el marco de los preparativos para los Invictus Games, que se disputarán en julio de 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), según varios medios, entre ellos la BBC.

El príncipe Harry en los Juegos Invictus Getty Images

Los Invictus Games fueron creados por el propio príncipe Harry en 2014 para militares y excombatientes heridos, lesionados o enfermos procedentes de alrededor de 25 países.

Harry afirmó a finales de abril que, a pesar de su ruptura pública, “siempre” formará “parte de la familia real”, durante una entrevista concedida en Ucrania a una cadena de televisión británica.

El hijo menor de la fallecida princesa Diana, y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus funciones oficiales en 2020 tras un desencuentro con la familia real, incluido su hermano, el príncipe Guillermo.

Medidas de seguridad

El príncipe también comenzó, y perdió, una batalla judicial en Reino Unido para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real.

Harry había expresado anteriormente su deseo de llevar a sus hijos desde Estados Unidos, pero insistía en que era demasiado peligroso debido a la disputa legal sobre su seguridad en el Reino Unido.

Sin embargo, según la prensa británica, al príncipe se le ha confirmado que contará con medidas de seguridad adecuadas para el viaje.

Visita de Harry y Meghan al Royal Children's Hospital en Melbourne, Australia en 2014 Getty Images

En su entrevista a finales de abril a ITV News, Harry afirmó que no se identifica con que se le describa como “un miembro no activo de la realeza”.

“Siempre seré parte de la familia real”, afirmó.

El término “miembro activo de la realeza” se utiliza para describir a los integrantes de alto rango de la familia real que desempeñan compromisos oficiales como representantes de la monarquía.

Harry visitó en septiembre de 2025 a su padre, Carlos III, en su primer encuentro desde febrero de 2024.

Padre e hijo no se habían visto desde esa fecha, cuando Harry hizo una visita relámpago al Reino Unido tras enterarse de que el rey, de 76 años, padecía cáncer, del que no se ha hecho pública su naturaleza, y por el que aún está en tratamiento.

Tras renunciar a sus obligaciones reales y mudarse en 2020 a California con su esposa Meghan, Harry concedió una entrevista a la estrella estadounidense del ‘talk show’, Oprah Winfrey, en 2021, en la que insinuó que algunos miembros de la familia real son racistas.

A principios de 2023, Enrique publicó sus memorias, En la sombra, en las que criticó a su hermano Guillermo, a su cuñada Catalina, y también a Camilla, su madrastra.

Cuando Harry perdió en 2025 un recurso ante el Tribunal de Apelación contra el Ministerio del Interior británico sobre sus medidas de seguridad en el Reino Unido, concedió una entrevista a la BBC en la que expresó su deseo de reconciliarse con su familia.

Harry añadió que “no podía imaginar un mundo en el que pudiera traer de vuelta al Reino Unido a su esposa y a sus hijos”.

Agencias AFP y ANSA