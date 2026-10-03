Identifican al agresor del vuelo de Flydubai y Emiratos Árabes ‌confirma que fue un ataque terrorista

DUBAI (Reuters).- El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, confirmó que el copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai intentó llevar a cabo un ataque terrorista el pasado miércoles cuando atacó con un hacha al capitán, antes de ser reducido por tripulantes y pasajeros.

Además, fuentes con conocimiento directo de la investigación identificaron al sospechoso como Hammam al-Hammami, ciudadano de nacionalidad omaní.

En tanto, según reveló el diario The Wall Street Journal, las autoridades de Omán ya le habían prohibido volar previamente por temor a que hubiera adoptado posturas extremistas, reubicándolo en un puesto administrativo en Oman Air antes de su posterior contratación por la aerolínea de bajo costo emiratí.

El avión de Flydubai tras el episodio Redes

La institución británica Buckinghamshire New University confirmó a The Guardian que al-Hammami cursó allí una formación a distancia sobre gestión aeronáutica sin entrenamiento de vuelo, mientras que la compañía Royal Air Maroc indicó que en 2025 el acusado realizó una capacitación de tres meses, pero que luego rechazó su solicitud de empleo.

El ataque en el vuelo de Flydubai

El hecho se produjo a bordo de un Boeing 737 MAX 8 que volaba desde Dubái hacia Tel Aviv con 182 personas. Durante el ataque en la cabina de mando, el agresor utilizó un hacha de emergencia —herramienta reglamentaria del avión para accidentes o incendios— para golpear de forma reiterada al comandante.

En medio de la agresión, el avión sufrió una brusca pérdida de altitud de 16.625 pies —5.0673 metros— en poco más de 30 segundos, maniobra violenta que llegó a desprender una gran parte del timón de la aeronave.

Los pasajeros tras ser rescatados Ohad Zwigenberg - AP

El capitán Smit Machchhar, ciudadano indio con 17 años de experiencia en la aviación, quedó gravemente herido, pero logró destrabar el acceso desde adentro. “Estaba tirado en el piso herido, pero me dije a mí mismo que tenía que hacer un último esfuerzo para abrir la puerta”, relató tras el episodio desde el hospital.

Machchhar explicó que, al sentir ese descenso del avión, juntó sus últimas fuerzas para accionar el mecanismo que permitió el ingreso de tripulantes y pasajeros a la cabina para reducir al atacante.

Luego de esa intervención a bordo, dos pilotos de reserva que viajaban como pasajeros asumieron el control del avión y lograron aterrizar de emergencia a las 6.58 hora local en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Las autoridades sauditas detuvieron inmediatamente a al-Hammami y lo trasladaron este jueves a Abu Dabi. Fuentes del caso confirmaron que investigadores de la Justicia de Israel participarán junto con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos en las tareas para esclarecer el móvil de la agresión y si pertenecía a una organización extremista o algún entramado similar.