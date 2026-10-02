Caso Christa Pike: ¿por qué puede fallar una ejecución con inyección letal?

NASHVILLE.— Christa Pike sigue con vida, dijeron sus abogados el jueves, un día después que sobreviviera a un fallido intento de ejecutarla por el asesinato cometido en 1995 en lo que el gobernador de Tennessee calificó como un procedimiento “profundamente perturbador”.

El abogado Randy Spivey declaró que Pike al parecer estaba recibiendo “atención médica vital” en el hospital al que fue trasladada tras la fallida ejecución del miércoles por la noche, pero que él y el resto de su equipo legal no conocían su condición.

Christa Pike

“Christa está viva en este momento. No tenemos una idea de su pronóstico ni muchas actualizaciones sobre su salud por el momento”, indicó durante una conferencia de prensa. “Pero sabemos que está viva en este momento y recibiendo atención médica vital”, agregó. La fallida ejecución equivalió a “tortura”, denunciaron sus abogados, y pidieron que se le conmutara la pena de muerte.

Christa Pike

El estado intentó ejecutarla mediante una inyección letal el miércoles, pero ni la dosis inicial ni la de respaldo de pentobarbital la mataron y se la podía escuchar roncar cuando se cortó el micrófono de la cámara de ejecución, más de una hora después de iniciado el intento. Posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento.

Christa Gail Pike en 2002 LISA NIPP

Tras el episodio el gobernador republicano Bill Lee pospuso indefinidamente la ejecución de Pike y la única otra ejecución en Tennessee que estaba programada para este año. También ordenó una revisión independiente de lo ocurrido, calificándolo de “profundamente perturbador”. Pero los abogados de Pike insistieron que esa revisión sería insuficiente.

Por qué podría fallar la ejecución

Tennessee anunció en 2024 que pasaba de una serie de tres fármacos para las inyecciones letales al uso del fármaco único pentobarbital. Eso ocurrió más de dos años después que el estado suspendiera abruptamente la ejecución de Oscar Smith y reconociera que no había garantizado que sus fármacos para la inyección letal se analizaran adecuadamente.

Los abogados de Pike dijeron en el comunicado que se cumplieron todos los riesgos sobre los que habían advertido: “Dificultad para acceder a las venas, venas dañadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia”.

El problema de acceso a las venas suele ser la principal razón por la cual fallan las ejecuciones. En este caso, durante la lucha por localizar una vena, Pike sugirió dónde podrían encontrar un lugar.

Falló la ejecución Christa Pike el miércoles George Walker IV - AP

Otras siete personas sobrevivieron debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrar los fármacos de la inyección letal, pero nadie había permanecido con vida tras recibir los fármacos utilizados en esas ejecuciones.

Por ejemplo, en mayo pasado, las autoridades suspendieron la inyección letal de Tony Carruthers, condenado por secuestrar y matar a tres personas en 1994, luego que los ejecutores intentaran y no lograran durante más de una hora encontrar una vena adecuada para una vía intravenosa de respaldo.

Ejecución fallida

Pike, de 50 años, tenía prevista su ejecución el miércoles por la mañana por el homicidio que cometió a los 18 años y habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Una corte de apelaciones detuvo la ejecución una hora antes que comenzara, pero la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión horas después.

Las autoridades le administraron a Pike dos dosis de pentobarbital, indicaron sus abogados en documentos judiciales presentados a última hora del miércoles. El fármaco se utilizó en ejecuciones en múltiples estados y por el gobierno federal, pero se plantearon preocupaciones sobre el potencial de “dolor y sufrimiento innecesarios”.

El Departamento de Correccionales de Tennessee afirmó en un comunicado que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General”.

Pike habría sido la persona número 30 ejecutada en Estados Unidos este año. Sujeta a una camilla en la cámara de ejecución, se describió a sí misma como en paz. Cuando se le preguntó si tenía algunas últimas palabras, dijo varias cosas, entre ellas: “Estoy en paz. Estoy lista para ser libre. Este es un día feliz”.

Las últimas palabras de Christa Pike antes de ser ejecutada

Pero permaneció despierta y, en un momento, se quejó por la sensación en su brazo. Las cortinas de la cámara se cerraron, lo que sugirió que habían pasado cinco minutos desde que se administró la primera dosis. Pero se reabrieron tres minutos después.

Tras la segunda dosis, Pike permaneció con vida y fue trasladada al hospital.

El caso

Pike y su novio fueron condenados por matar a Colleen Slemmer, de 19 años, una compañera de clase. El asesinato avivó temores sobre el culto satánico debido a un pentagrama tallado en el cuerpo de Slemmer.

El novio de Pike no era elegible para la pena de muerte porque tenía 17 años en el momento del asesinato y recibió una condena de cadena perpetua. El año pasado se le negó la libertad condicional.

La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en 1995 Family handout

Pike no negó que ayudó a matar a Slemmer, pero sus partidarios sostuvieron que el estado debería considerar su edad en ese momento, su enfermedad mental y sus denuncias de abuso sexual severo. Tras el asesinato, a Pike se le diagnosticó trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

“Me tomó muchos años siquiera darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho”, dijo una vez.