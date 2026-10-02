Un sorprendente accidente conmocionó a la ciudad de Monterrey, México, cuando una periodista y un camarógrafo fueron atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo de un siniestro previo.

Fue a las 8.04 de la mañana que Alma de la Rosa Flores realizaba un móvil junto al camarógrafo Cristo Morales para el programa La Grillotina del canal de televisión Gamavision en la avenida Morones Prieto, de la ciudad del estado de Nueva León, donde las fuertes lluvias de la noche anterior habían ocasionado varios choques.

La periodista comentaba un siniestro que había ocurrido un poco antes y protagonizado por un motociclista chocó contra las ramas de un árbol que había caído por la intensidad de las tormentas y ocasionó también el derrumbe de la pared que lo sostenía.

La periodista Alma de la Rosa Flores hablando con el conductor Mario Gámez, segundos antes del accidente Captura

Flores se encontraba ubicada a un costado de la avenida, justo adelante del árbol caído, junto a Morales. “Estamos aquí, casi bajo el puente de Pedro Martínez, donde hace unos momentos ocurrió un percance de un motociclista que impactó contra las ramas de un árbol que cayó debido a un deslave por las lluvias”, sostuvo. Tras ello, Flores se corrió del foco de la cámara y dejó que Morales apuntara directamente hacia el árbol.

“Hay señalamientos, pero el conductor no las observó, pues impacta...”, dijo, y fue interrumpida por una imagen escalofriante: una camioneta tipo SUV que circulaba por la avenida perdió el control al intentar esquivar la zona del deslave y terminó atropellando a la periodista y al camarógrafo. El vehículo se abalanzó sobre ellos y se cortó la transmisión.

Por unos breves segundos se pudo escuchar un suspiro de sorpresa y un leve grito de Flores.

Una periodista y su camarógrafo fueron atropellados durante una transmisión en vivo en México

La imagen de la transmisión en vivo quedó congelada y el conductor Mario Gámez tomó el control de la situación, que había conmocionado a todos en el estudio.

“A ver, regresa conmigo”, le indicó a la producción. “Acabamos de presenciar en vivo un accidente y atropellaron a nuestra reportera justo dando el reporte de advertencia de ese monto de tierra que estaba ahí sobre la avenida... ¿Morones Prieto? ¿A qué altura?“, preguntó. ”Ubíquemelo para mandar a emergencias, por favor", sumó.

Y prosiguió: “Fueron atropellados por una camioneta que patinó por sacarle la vuelta al deslave. Me urge, por favor, la dirección y si tenemos a alguien aquí cerca...”, siguió, con seriedad y compostura.

Tras ello, un segundo equipo del canal se trasladó hacia el lugar del accidente para ayudar a Flores y Morales y llamar al servicio médico de emergencias.

Buenas noticias dentro de las malas noticias de hoy: pic.twitter.com/0j0ZPY58Rr — MARIO GAMEZ (@MARIOGAMEZTV) October 2, 2026

Ambos fueron trasladados a un hospital privado en una ambulancia. La periodista pudo subir a la ambulancia por su cuenta, mientras que el camarógrafo tuvo que ser trasladado en camilla, reportó el medio local El Heraldo.

Cómo están

Ambos presentaron diversas lesiones pero ninguna de gravedad, por lo que no corrían peligro sus vidas, detalló El Universal. El medio mexicano también informó que las precipitaciones provocaron inundaciones, vehículos varados, cierres viales y otros incidentes en diferentes municipios de Nuevo León.

Gámez se trasladó al hospital y dio actualizaciones de la salud de ambos: “Buenas noticias, mis dos compañeros están muy bien. Golpeados, lastimados, asustados, pero no hay lesiones de gravedad por el incidente. Creíamos que Cristo tenía una fractura en su tobillo, pero no es así. Los revisaron y les realizaron todos los exámenes. Son lesiones, pero no de consideración. Se van a quedar aquí lo que sea necesario hasta que se recuperen”.