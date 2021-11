Infierno en el Caribe: disturbios, saqueos y tensión en una isla en rechazo a un plan contra el Covid

POINTE-À-PITRE, Isla de Guadalupe.- Las imágenes de disturbios en protesta por las nuevas restricciones para frenar el último avance de la pandemia de coronavirus que se han vivido los últimos días en Países Bajos o Bélgica se han reproducido también en territorios de ultramar de Francia. Pese a los incidentes en la isla caribeña de Guadalupe, París asegura que el país está mejor preparado para esta nueva ola de coronavirus, incluso aunque reconozca que esta avanza de forma “fulgurante”. Aun así, Francia sigue apostando por la imposición del certificado sanitario, vigente desde el verano, y la obligación de que algunos profesionales, como los de la salud, estén vacunados contra el Covid-19 para poder ejercer, por lo que por el momento no se plantea medidas más restrictivas como las de algunos de sus vecinos.

Desde el jueves, Guadalupe vive una fuerte ola de protestas precisamente en contra de la obligación de vacunación del personal sanitario impuesta desde París, que han derivado en enfrentamientos y escenas de saqueos de comercios en las últimas horas. La vecina Martinica amenaza con ser el nuevo foco de tensiones, tras el llamamiento a una huelga general lanzado por varios sindicatos y que comenzó este lunes.

Cortes de calles en las afueras de Pointe-a-Pitre. (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP) CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

La “situación explosiva” de Guadalupe, como la ha definido el presidente francés, Emmanuel Macron, contrasta con la de la Francia metropolitana, donde los ciudadanos, pese a las fuertes protestas del verano, han acabado adaptándose al certificado sanitario, cuya implementación podrá ser extendida hasta el verano próximo, y donde el 75,1% de la población total ha completado ya la pauta de vacunas, frente al 50% de Guadalupe.

El mandatario francés instó este lunes a la población de la isla, que durante el verano se vio fuertemente afectada por la pandemia, a “no ceder a las mentiras y manipulación que hacen algunos de esta situación” y pidió que sus habitantes sigan vacunándose.

“Hay una situación muy explosiva ligada a un contexto muy local, a tensiones que conocemos y que son históricas, y también a algunos intereses de los que buscan un poco utilizar este contexto y la ansiedad” que genera, dijo Macron durante una visita a Amiens. Pero “no se puede usar la salud de los franceses y francesas para librar combates políticos”, agregó.

Un edificio quemado en Pointe-a-Pitre. (Photo by Lara Balais / AFP) LARA BALAIS - AFP

El gobierno francés propuso al personal médico de Guadalupe vacunas sin ARN mensajero para intentar desactivar, junto al despliegue de fuerzas de seguridad, la crisis abierta con la vacunación anticovid obligatoria para los trabajadores de la salud. ”Nos comprometimos a buscar otros tipos de vacunas” para los trabajadores sanitarios y de cuidados que rechazan los viales con ARN mensajero, dijo este martes el ministro de Ultramar, Sébastien Lecornu.

El lunes por la noche, responsables del gobierno francés conversaron con políticos de la isla de las Antillas para intentar resolver la tensión tras varios días de disturbios, saqueos y barricadas.

Colegios cerrados y toque de queda

Los disturbios de los últimos días se han saldado con casi cuatro decenas de detenciones y la decisión de París de enviar refuerzos policiales, que llegaron el domingo a la isla. Pese a ello, las autoridades locales han decidido mantener cerrados este lunes los colegios, clausurados ya el viernes debido a los disturbios, que comenzaron a agravarse la noche previa.

Autos quemados en las calles de Pointe-a-Pitre. (Photo by Lara Balais / AFP) LARA BALAIS - AFP

En los pasados días, y pese al toque de queda hasta este martes decretado el viernes por la prefectura, se registraron incidentes nocturnos, bloqueos de carreteras y varios comercios fueron saqueados, en una muestra de malestar que numerosos residentes de esta isla de 400.000 habitantes al sur de República Dominicana achacan a la situación económica histórica del territorio, donde el PBI por habitante es un 37% inferior al de la metrópolis, uno de cada tres jóvenes está en el paro y donde se producen además frecuentes cortes de agua, según destacó la emisora BFM TV.

Además de los llamamientos a la calma de Macron, el primer ministro francés, Jean Castex, se reunió este lunes en París con varios diputados de Guadalupe. A la reunión estaban convocados también el ministro de Ultramar, Sébastien Lecornu, y el de Sanidad, Olivier Véran.

Francia exige desde comienzos de agosto el certificado Covid-19 para acceder a lugares públicos, bares, restaurantes, museos, teatros, grandes centros comerciales o tomarse trenes y aviones. La decisión, anunciada por Macron en un discurso el 12 de julio en el que además adelantó que el personal sanitario que no estuviera vacunado a partir de mediados de septiembre podría ser suspendido de empleo y sueldo, provocó una oleada de protestas que llegó a sacar a más de 200.000 personas a la calle en manifestaciones que se repitieron todos los sábados, incluso en pleno periodo estival.

Pointe-a-Pitre fue escenario de fuertes disturbios en los últimos días (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP) CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Pese a la presión en las calles, muy minoritaria en comparación con las tasas de vacunación durante todo ese tiempo, el gobierno ha mantenido el certificado Covid. Previsto inicialmente solo hasta mediados de mes, a comienzos de noviembre la Asamblea Nacional aprobó, tras muchas idas y venidas -el Senado, de mayoría conservadora, quería acortar mucho las fechas-, que el certificado pueda ser exigido, si la situación sanitaria lo requiere, hasta el 31 de julio de 2022.

En una entrevista con el diario regional La Voix du Nord el viernes, el presidente francés defendió su decisión de exigir el certificado covid y aseguró que, gracias a ello, no se plantea confinar a los no vacunados. “Esta medida no es necesaria en Francia”, aseveró. Aunque el domingo el vocero del gobierno, Gabriel Attal, reconoció que la progresión de la quinta ola es “fulgurante” -la cifra de casos diarios casi se ha duplicado en una semana, de 10.023 a 18.189 el domingo-, reiteró la convicción del Ejecutivo de que las medidas impuestas hasta ahora son suficientes, sobre todo en vista de que, al menos por el momento, la tensión hospitalaria no se ha vuelto a disparar, algo que atribuye al alto porcentaje de vacunación.

Diario El País y agencia AFP