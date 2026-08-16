Inglaterra enfrenta una sequía que afecta al 71,3% del país y a 45 millones de personas

Las autoridades encargadas de hacer frente a la sequía en Inglaterra declararon que el 71,3% del país se encuentra en situación de sequía, luego de que se registrara el mes de julio más seco desde que se tienen registros, en 1836.

El Grupo Nacional contra la Sequía, integrado por organismos reguladores, funcionarios gubernamentales, compañías de agua y entidades agrícolas, señaló que las zonas más afectadas son: East Midlands, Lincolnshire y Northamptonshire, Kent y Sussex, y Solent y South Downs.

Actualmente, 45 millones de personas viven en zonas afectadas por la sequía en Inglaterra, y más de 27 millones se enfrentan a restricciones en el uso del agua, informó el medio británico BBC. La situación en el país europeo devino luego de un verano extremadamente caluroso y seco.

Quien se pronunció ante la crítica situación fue Tony Grayling. En palabras del presidente del Grupo Nacional contra la Sequía, “esto no cambiará hasta que aparezcan lluvias sostenidas y significativas”.

Una panorámica de la vegetación seca alrededor de la iglesia de Todos los Santos en Blackheath, al sureste de Londres

Por su parte, el servicio meteorológico británico, Met Office, prevé temperaturas de hasta 36°C en el este y sureste de Inglaterra durante los próximos días y emitió una alerta sanitaria por calor para buena parte del país.

Debido a la escasez de agua, la disminución de los caudales afecta no solo a los ecosistemas, sino también a actividades económicas que dependen de los ríos, como la navegación, la agricultura y algunos procesos industriales y energéticos. Los niveles críticos también generan preocupación por la disponibilidad de agua para refrigeración de instalaciones eléctricas.

La ministra de Recursos Hídricos, Emma Hardy, afirmó que el gobierno británico está trabajando para facilitar a los agricultores la construcción de más embalses de riego en sus propias explotaciones, que captan y almacenan el agua.

Solo el 14% de los ríos de Inglaterra se consideran en niveles normales, mientras que el 22% están en niveles “excepcionalmente bajos”, incluidos el río Avon en el suroeste de Inglaterra y el río Ely Ouse en el este del país europeo.

Primrose Hill, en el norte de Londres, presentó una postal inusual

Otro riesgo que se avizora en Inglaterra es la aparición de incendios forestales. Por ese motivo, decenas de bomberos luchan actualmente contra un foco en New Forest, que a primera hora del lunes se estimaba que tenía el tamaño de 140 campos de fútbol.

Al momento de hacer proyecciones sobre la duración del fenómeno, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió alertas sanitarias por calor de nivel naranja para toda Inglaterra, excepto el noreste. Las mismas rigen desde el martes.

Además de Inglaterra, donde también se dieron graves episodios fue en España y Francia. En la provincia española de Ávila, un incendio registrado a finales de julio quemó alrededor de 50.000 hectáreas, en uno de los mayores siniestros de la historia reciente del país. Desde la península ibérica también continúa combatiendo incendios en distintos puntos del territorio, mientras las autoridades mantienen desplegados cientos de bomberos y medios aéreos.

En Francia, un incendio en el departamento de Gironda, en el suroeste, arrasó cerca de 42.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 220.000 personas, en uno de los mayores operativos de evacuación registrados en Europa en las últimas décadas.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus advirtió que las actuales condiciones favorecen una actividad excepcional de los incendios forestales, tanto por la superficie quemada como por las emisiones de carbono asociadas

Finalmente, y sumado a los problemas sanitarios, hídricos y de posibles incendios forestales, el gobierno británico se mantiene expectante porque, de extenderse el período de sequía, se enfrentaría a una situación extrema e inesperada: la escasez de alimentos.