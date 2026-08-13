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Un tren de pasajeros descarriló y volcó en el sur de Inglaterra

Debido al accidente, el tren de Southern Rail quedó con tres vagones de costado y decenas de personas se vieron atrapadas

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Miembros de los servicios de emergencia sobre el vagón de un tren descarrilado cerca de la localidad de Lewes, en el sur de Inglaterra
Miembros de los servicios de emergencia sobre el vagón de un tren descarrilado cerca de la localidad de Lewes, en el sur de InglaterraCourtesy of X user @ladyrose1983

LONDRES.— Un tren de pasajeros descarriló el jueves en el sur de Inglaterra y provocó el vuelco de tres vagones. Hasta el momento no hay reportes oficiales de heridos, aunque un pasajero dijo que vio a personas sangrando.

El tren de Southern Rail partió desde la estación Victoria en Londres hacia Eastbourne y descarriló a las afueras de la ciudad turística de Lewes, informaron la línea ferroviaria y Network Rail en una declaración conjunta.

Imágenes aéreas mostraban a bomberos y paramédicos atendiendo a pasajeros en un campo junto al tren descarrilado, con varias ambulancias y tres helicópteros en espera.

También, en fotos difundidas en redes sociales se pudo ver que los pasajeros que viajaban en los vagones comprometidos esperaban sentados con los pies sobre las paredes.

Imágenes del tren de pasajeros que descarriló el jueves en el sur de Inglaterra
Imágenes del tren de pasajeros que descarriló el jueves en el sur de Inglaterra

“Estoy profundamente preocupada por los reportes de un descarrilamiento que involucra a un tren de Southern”, publicó en X la secretaria de Transporte, Heidi Alexander. ”Agradecida con los servicios de emergencia que están en el lugar apoyando a los afectados”.

Según informó BBC, el descarrilamiento provocó el cierre de todas las líneas que pasan por esta estación. “Como consecuencia de esto, actualmente no pueden circular trenes por la zona para permitir que los servicios de emergencia atiendan el incidente”, dijo un portavoz.

Los servicios de emergencia llegan al lugar de un descarrilamiento de tren cerca de Lewes, en East Sussex
Los servicios de emergencia llegan al lugar de un descarrilamiento de tren cerca de Lewes, en East SussexPA Wire/DPA - PA Wire DPA

El pasajero Rob Bradley relató que el tren comenzó a balancearse a medida que ganaba velocidad y que el vagón en el que viajaba con su hija de seis años saltó hacia arriba y los frenos se activaron de inmediato.

“Todo salió disparado hacia adelante. Mi laptop, mis AirPods, nuestras bolsas”, dijo Bradley a la BBC. “El tren como que se deslizó durante bastante tiempo antes de detenerse y solo entonces, cuando nos dimos la vuelta, vimos que toda la parte trasera del tren — literalmente donde estábamos sentados — estaba abierta y había humo y polvo entrando a raudales en el vagón”.

Luego pudo ver que el vagón de atrás se había volcado de costado y se deslizó por un terraplén hacia un campo más bajo.

Fotos en redes sociales mostraban al menos dos vagones de lado y a trabajadores de emergencias y otras personas de pie sobre el tren volcado
Fotos en redes sociales mostraban al menos dos vagones de lado y a trabajadores de emergencias y otras personas de pie sobre el tren volcado

Bradley dijo que él y su hija estaban bien, pero que podía ver a otros pasajeros en uno de los vagones volcados con sangre en la cabeza y en la ropa. Otro pasajero le dijo que se habían cortado cuando una ventana se hizo añicos.

El diario The Sun informó que en los primeros minutos tras el accidente unos 40 pasajeros quedaron atrapados en los vagones volcados, antes de poder ser evacuados.

Agencia AP

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