Inundaciones en el sur de Brasil: se rompió una represa y evacúan la zona por el riesgo de derrumbe

➡️ Tragédia no RS: Barragem 14 de Julho rompe após inundação por chuvas



O governo do Rio Grande do Sul confirmou, na tarde desta quinta-feira (2/5), o rompimento da barragem da Usina Hidrelétrica 14 de Julho – CERAN, entre as cidades de Bento Gonçalves e Cotiporã



Leia:… pic.twitter.com/tpvzTUgkco