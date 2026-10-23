Investigan al padre de Meghan Markle por tenencia de material de abuso sexual infantil

Thomas Markle, padre de actriz estadounidense y esposa del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, es investigado luego de que uno de sus hijos lo denunciara por tenencia de material de abuso sexual infantil. La duquesa de Sussex indicó en un comunicado este viernes que está “consternada” y contó que hubo otra denuncia contra él en 2018.

El periódico británico The Sun reveló en las últimas horas que Thomas Markle “está siendo investigado por una enorme colección de imágenes de abuso sexual infantil tras ser denunciado a la policía por su propio hijo”, Thomas Jr (hermanastro de Meghan). Según la presentación, el hombre de 82 años guardaba una colección de material en su casa de Filipinas, donde su hijo la encontró. En ese país realizó la denuncia y luego se contactó con agentes del FBI estadounidense.

Detalló que descubrió “no cientos, sino miles” de imágenes de abuso sexual infantil en cuatro cajas grandes en la casa del continente asiático. Ahora, la Justicia investiga al padre de la duquesa, con quien no mantiene relación, y se prepara para incautar las pruebas en la ciudad filipina de Cebú.

Thomas Markle aseguró continuará dando entrevistas hasta que Meghan le vuelva a hablar (Foto: Captura de video)

Markle abandonó la casa de Asia en mayo de este año para regresar a Estados Unidos luego de sufrir un derrame cerebral y un coágulo de sangre que provocó la amputación de su pierna izquierda.

Thomas Jr. dijo a The Sun: “Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre. Lo he apoyado, cuidado y ayudado durante años, pero eso se termina ahora. No volveré a hablar con mi padre jamás, a menos que me llamen a declarar en su contra”.

Sostuvo que una de las imágenes que encontró en un teléfono era una fotografía de la pantalla de una computadora portátil Lenovo ThinkPad que estaba en una habitación que reconoció en una antigua casa de su padre. “Enseguida supe que era totalmente ilegal y que me llevaría a la cárcel por mucho tiempo si no me deshacía de ello. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado, y me di cuenta de que tenía que denunciarlo”, agregó Thomas Jr., de 60 años.

“Había una cantidad increíble de cosas: viejas películas caseras familiares en cintas VHS, libros, nueve teléfonos móviles, junto con los premios Emmy que ganó por su trabajo en televisión. Pero también había muchos otros objetos preocupantes que nunca antes había visto: libros antiguos que resultaron estar llenos de imágenes de niñas pequeñas. Su escritorio estaba lleno de filas y filas de imágenes en miniatura que enlazaban con los abusos infantiles”, continuó.

El comunicado de Meghan

Luego de que se conociera la noticia, este viernes la duquesa de Sussex publicó un texto. “Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños”, empezó.

En el texto precisó que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía “acusaciones preocupantes” contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de “proteger” a sus dos hijos y que por eso no le permitía verlos.

“Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, completó.

ARCHIVO - El príncipe Enrique y Meghan, los duques de Sussex, llegan a un evento durante una visita a Bondi Beach, Australia, el 17 de abril de 2026. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP, archivo) Jonathan Brady - Pool PA

Thomas y Meghan siguen distanciados desde 2018. El hombre de 82 nunca conoció al príncipe Harry, de 42 años. Afirmó haber sufrido un infarto poco antes de la boda en el Castillo de Windsor en 2018 y por eso no asistió.

Reside actualmente en un centro de enfermería y rehabilitación en Florida, donde cuenta con el apoyo de su hija Samantha, de 60 años. Meghan nació en 1981, hija de Doria Ragland, de 70 años, segunda esposa de Thomas Markle, cuyo matrimonio de ocho años terminó en 1987.