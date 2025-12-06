Meghan Markle se acercó a su padre, quien atraviesa un duro momento de salud, luego de siete años de distanciamiento

Desde el año 2018, Meghan Markle no tiene ningún tipo de contacto con su padre. Una serie de fricciones en ese vínculo dio por resultado que la Duquesa de Sussex y Thomas Markle se distanciaran de manera definitiva. Cuando Meghan se casó aquel año con el príncipe Enrique, su padre no asistió al casamiento y eso terminó por sepultar la relación. Pero a siete años de no mantener contacto, entre ambos volvió a haber un acercamiento debido al grave momento de salud que atraviesa Thomas.

Thomas Markle Agencia AFP

En los últimos días, Thomas Markle sufrió la amputación de su pierna izquierda, por debajo de la rodilla, debido a que un coágulo de sangre le obstruyó la circulación al punto de producirle una necrosis en la zona.

Frente a ese cuadro, y según confirmó el portal Page Six, Meghan se comunicó con él. “Puedo confirmar que ella se puso en contacto con su padre”, confirmó un representante de la actriz a través de un comunicado oficial.

Una foto de la bebé Meghan en brazos de su padre, Thomas Archivo

Luego de notar que su pierna se había puesto de color azul y luego negro, Thomas Markle se dirigió a un hospital, y allí le realizaron una serie de estudios que arrojaron el preocupante diagnóstico. La intervención quirúrgica se realizó en un hospital de Filipinas, en una ciudad en la que vive el hombre desde este año. Según confirmó Thomas Jr, hermano de Meghan, el cuadro reviste atención ya que las próximas 72 horas son clave. Si bien Thomas se encuentra estable, los médicos deben cerciorar que la zona cicatrice correctamente y no surjan infecciones que pongan en riesgo la evolución del paciente.

“Mi padre atravesó dos infartos, un derrame y un terremoto, espero que pueda salir también de esto”, comentó la hija mayor de Thomas, Samantha Markle.

Meghan y su regreso a la actuación

Meghan Markle Netflix - WLM_JR_201_111324-0957

Tras siete años alejada de la actuación, Meghan Markle, la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique, hará su regreso a la gran pantalla en una película que se está rodando en la ciudad de Los Ángeles, junto con un destacado elenco.

Fue vista filmando una serie de escenas para la película de comedia Close Personal Friends, de la cual participan los actores Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding.

Según informó la revista Variety se trataría de un cameo, o sea una pequeña aparición en el film, que “gira en torno a una pareja ‘normal’ que conoce a una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara”.

La noticia desató una catarata de rumores en redes sociales entre miles de usuarios que elucubraron diferentes hipótesis sobre cual sería el rol de la mujer de 44 años. Por un lado se baraja la posibilidad de que ella interprete a un personaje más de la película, aunque muchos creen que se interpretará a sí misma, en un encuentro fortuito con los protagonistas del largometraje. No obstante, aun no trascendió información precisa de su rol.

Antes de llegar a la realeza y casarse con el segundo hijo del rey británico Carlos III, Enrique, Markle era reconocida por participar en la serie de abogados Suits. Desde entonces no ha actuado en un lapso de siete años tras informar que había decidido abandonar la profesión.

Cabe señalar que el príncipe Enrique y Meghan viven en California, Estados Unidos, desde la ruptura con la familia real británica y desde ese momento, la pareja no tiene acceso a fondos públicos y, en cambio, dependen ahora de un lucrativo acuerdo firmado con Netflix y de una marca de estilo de vida que lanzó Markle.

A pesar de que la duquesa se alejó de la actuación, no se fue del todo de las pantallas, ya que el acuerdo con Netflix dio lugar a la popular, aunque muy criticada, serie With Love, Meghan, que presenta a Markle como una exitosa experta en el hogar en una casa ficticia, recibiendo invitados, recolectando miel y mezclando sales de baño. A pesar de que la crítica la calificó de “sin sentido”, la producción fue renovada para una segunda temporada y un especial navideño programado para diciembre de este año.