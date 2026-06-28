Irán atacó objetivos en Kuwait y Bahréin, y lanzó una advertencia contra Estados Unidos

MANAMA.- La Guardia Revolucionaria iraní lanzó drones y misiles este domingo contra Bahréin y Kuwait en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos que alcanzaron a la República Islámica, y amenazó con que podría producirse una “parálisis total” de las negociaciones para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus ataques.

“Irán condena enérgicamente los ataques aéreos del ejército terrorista de Estados Unidos contra varias instalaciones de supervisión y vigilancia en la costa sur del país en las primeras horas del domingo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado, y añadió que “subraya su determinación de defender la soberanía nacional de Irán” frente a los ataques estadounidenses.

Según informó el ejército del reino del Golfo, la defensa aérea de Bahréin interceptó el domingo misiles y drones iraníes, luego de los nuevos bombardeos estadounidenses contra Irán, y anunció la “alerta máxima”. Kuwait, asimismo, condenó los nuevos ataques contra su territorio.

Los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, sin la supervisión directa de Irán, desencadenaron el fuego cruzado que ahora atenaza a la región. Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos afirmó el sábado que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho de Ormuz para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida, lo que abre un nuevo foco de tensión con Teherán.

Trump lanzó una advertencia contra Irán Jacquelyn Martin - AP

Irán insiste en que, tras la guerra, sólo él debe gobernar el estrecho, rompiendo con décadas en las que el mundo consideró que el estrecho eran aguas internacionales libres para todos, pese a estar situado en aguas territoriales de Irán y Omán. Teherán ha atacado en dos ocasiones embarcaciones que transitaban por la ruta de Omán, respaldada por un organismo de las Naciones Unidas, en los últimos días.

A primera hora del domingo, el Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que atacó “infraestructura de vigilancia” militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas, tras un ataque contra un buque en el mar a primera hora del sábado. Ese buque, el petrolero Kiku con bandera de Panamá, transportaba crudo para la empresa estatal de energía de Qatar, un negociador clave entre Irán y Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, el presiente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país había “atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones iraníes, y sitios de radar costero, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego. Advirtió que podría llegar un punto en el que EE.UU. ya no pueda ser razonable “y se verá obligado a completar el trabajo militarmente”.

“¡Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El incidente sigue a un intercambio similar ocurrido apenas días antes, cuando un dron iraní impactó el jueves contra un buque mercante frente a la costa de Omán y el ejército de Estados Unidos respondió con ataques. Washington, en tanto, dice que los bombardeos respondían al ataque iraní a un petrolero.

Con información de AP y AFP.