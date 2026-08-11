La UE activa un protocolo con Meta y TikTok ante el temor de una nueva llegada masiva de migrantes

BRUSELAS.– La Unión Europea (UE) acordó con Meta y TikTok la activación de un mecanismo extraordinario contra la desinformación relacionada con los cruces de migrantes hacia Ceuta, dos semanas después de que unas 72.000 personas llegaran al enclave español desde Marruecos, en una crisis en la que las redes sociales tuvieron un papel central.

El acuerdo fue anunciado por Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, después de varios días de conversaciones con ambas compañías. La medida llega ante el temor de que se produzca un nuevo intento de entrada masiva el 15 de agosto, alentado por mensajes que comenzaron a circular en las plataformas.

Una madre en Castillejos recibe a su hijo que acaba de volver de Ceuta, tras llegar nadando Mohamed Siali - EFE

El mecanismo no consiste en una nueva aplicación para los usuarios. Meta y TikTok habilitarán una vía especial para detectar contenidos sospechosos sobre Ceuta y enviarlos con prioridad a verificadores independientes, con el objetivo de acelerar la respuesta frente a rumores, rutas falsas o promesas engañosas que puedan incentivar cruces peligrosos.

Cada empresa aplicará después sus propias políticas. Si los verificadores determinan que un contenido de Facebook o Instagram es falso o está manipulado, Meta puede reducir de forma considerable su difusión. TikTok puede retirar publicaciones que infrinjan sus normas y dejar de recomendar aquellas cuya veracidad esté bajo revisión o no pueda confirmarse.

La Comisión Europea y Europol mantendrán además contactos diarios con las plataformas para intercambiar información sobre los mensajes que circulan en las redes. Virkkunen también conversó con el ministro español para la Transformación Digital, Óscar López, sobre las medidas para evitar nuevos cruces y pérdidas de vidas.

Un menor no acompañado de 12 años que había entrado en España es escoltado por un soldado español hacia la frontera Bernat Armangue - AP

La preocupación tiene como antecedente inmediato la crisis de finales de julio. Unas 72.000 personas llegaron a Ceuta, la mayoría a nado o a pie, según cifras del Ministerio del Interior español. Alrededor de 70.000 regresaron posteriormente a Marruecos. El episodio dejó además casi un centenar de muertos.

En ese contexto, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, visitó este martes Ceuta y lanzó una advertencia a quienes evalúen intentar nuevos cruces. “Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso”, afirmó. En la primera visita oficial de un canciller español a la ciudad autónoma, Albares aseguró además que “hasta la última persona que ha entrado irregularmente volverá a Marruecos”.

Detrás de aquella movilización tuvo especial peso un mensaje que se propagó con rapidez: “la frontera de Ceuta estaba abierta”. Un informe del analista de seguridad e inteligencia Chema Gil calculó que la campaña desarrollada en Internet desde comienzos de julio acumuló 11 millones de impactos.

Parte de la desinformación surgió de una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio. Algunas publicaciones afirmaron que la decisión impedía devolver a migrantes interceptados en el mar.

Un grupo de migrantes se acerca al puesto fronterizo para regresar a Marruecos, escoltados por soldados de infantería españoles, en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 2 de agosto de 2026. HENRY NICHOLLS - AFP

Los mensajes que alimentaron la crisis aparecieron principalmente en Facebook y WhatsApp, explicó Marcelino Madrigal, experto en redes y seguridad. Una investigación de fuentes abiertas de la empresa Golden Owl consideró, con un nivel elevado de confianza, que la llegada masiva había sido “una operación organizada deliberadamente”, aunque no pudo establecerse quién inició la campaña.

Las autoridades europeas temen ahora que esas dinámicas se repitan. Ceuta y Melilla son escenario de intentos de entrada desde Marruecos. Ya en 2024, más de 150 personas fueron procesadas en ese país por un episodio similar relacionado con convocatorias en redes.

Meta y TikTok forman parte además del Código de Conducta sobre Desinformación, incorporado desde 2025 al marco de la Ley de Servicios Digitales europea. Bruselas busca ahora utilizar esas herramientas con mayor rapidez ante una crisis en la que un contenido viral puede trasladar sus consecuencias fuera de Internet y poner vidas en riesgo.

Agencias ANSA y AP