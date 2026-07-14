Irán atacó una base militar de EE.UU. en Bahréin y lanzó misiles contra dos buques petroleros de Emiratos Árabes

El cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, ubicado en Bahréin, fue atacado por misiles iraníes, según informaron medios de comunicación iraníes. El ataque ocurrió después de que Washington lanzara ataques contra el país persa y horas después de que el presidente Donald Trump dijera que se está “restableciendo” un bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Como parte de la respuesta iraní a la ofensiva estadounidense, también fueron alcanzados dos buques petroleros (las embarcaciones Mombasa y Al Bahiyah) vinculados con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que navegaban por el estrecho, los cuales causaron la muerte de un marinero y dejaron heridos a otros ocho.

La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó los ataques contra los buques, asegurando que “ignoraron repetidas advertencias”. E indicaron: “Eligieron atravesar una zona minada y por lo tanto fueron atacados y deshabilitados”.

The Ministry of Defence (MoD) announced that the UAE today was subjected to a blatant attack involving Iranian ballistic missiles, noting that UAE air defence systems dealt with the missiles with high efficiency and successfully intercepted a number of missiles.



Authorities in… pic.twitter.com/myoRbsa5VY — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 28, 2026

El Ministerio de Defensa de EAU señaló que el país sufrió un ataque “descarado” y condenó cualquier ofensiva dirigida a objetivos civiles, instalaciones e instituciones nacionales. Y agregó: “Tales actos constituyen una escalada peligrosa y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad”.

“Los restos caídos también provocaron la muerte de un civil de nacionalidad asiática”, remarcaron deste Teherán en el comunicado oficial difundido en sus redes sociales. El ministerio también destacó la alta eficiencia de su defensa aérea que, según informaron, logró interceptar varios misiles. Además, confirmaron que la situación de seguridad en los EAU permanece estable.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes por la noche que se completó una oleada de ataques contra Irán que duró cinco horas. Además indicaron que lograron impactar de manera exitosa en objetivos militares ubicados en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que atacó con éxito objetivos militares en Irán

El objetivo, señalaron, fue debilitar la capacidad del país persa para atacar el transporte marítimo comercial. “Las fuerzas del Centcom emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y sus capacidades marítimas”, detallaron.

Previamente, el Comando Central de Estados Unidos había anunciado en redes sociales que las fuerzas armadas del país el comienzo de una ronda de ataques. Ese mensaje se dio poco después de que el ejército anunciara la nueva ofensiva, Trump dijo: “Los estamos golpeando muy duro. Y continuará, y veremos qué pasa”.

La ofensiva cruzada ocurre mientras Irán y Estados Unidos mantienen una disputa por la circulación y el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural que se comercializa en todo el mundo.

Trump indicó que Estados Unidos será conocido como "el guardián del estrecho de Ormuz" Truth Social Donald Trump

Este lunes por la mañana, el mandatario estadounidense había publicado un mensaje en su cuenta de Truth Social respecto de esa situación. “El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá estándolo, con o sin Irán”, escribió. Además aseguró que se establecerá un bloque que solo impedirá a los buques iraníes y que, a partir de ahora, EE.UU. cobrará un 20% del total de la carga transportada en las naves que sí permita pasar.

Se trata de un marcado cambio en la política de Estados Unidos que, hasta ahora, decía que el estrecho debía permanecer abierto a todos sin peajes, como lo estaba antes de que se desate el conflicto bélico, el pasado 28 de febrero. Cualquier intento de Estados Unidos o Irán de cobrar tarifas violaría las normas globales sobre la libertad de navegación y podría aumentar las tensiones, probablemente causando una mayor interrupción económica mucho más allá de la región.

Con información de Xinhua y AP.