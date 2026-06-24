Irán dice que el acuerdo para poner fin a la guerra es la “declaración de derrota” de EE.UU.

TEHERÁN (AFP).- El acuerdo previsional alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente es una “declaración de derrota de Estados Unidos”, tal como afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú, Azerbaiyán, que fue retransmitida por la televisión iraní.

El también presidente del Parlamento añadió que “el memorándum de entendimiento de Islamabad adquirió el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos“. Las negociaciones, por otro lado, contaron con la mediación de Pakistán y Qatar.

Donald Trump Alex Brandon - AP

Estados Unidos cuenta con numerosas bases militares en las monarquías del Golfo. Los países que las albergan fueron objetivo de ataques con drones y misiles iraníes durante la guerra, en represalia por los bombardeos de los ejércitos estadounidense e israelí.

“No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, declaró Qalibaf en lo que pareció un gesto de acercamiento hacia los países vecinos.

El negociador jefe para las conversaciones con Estados Unidos reiteró, además, que la paz en el Líbano constituye un punto fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington. “Para nosotros, el alto el fuego en el Líbano fue y sigue siendo tan importante como el alto el fuego en Irán, y el fin de la guerra en el Líbano fue tan importante como el fin de la guerra en Irán”, insistió.

Acuerdo de paz

El convenio, leído el miércoles 17 de junio ante la prensa por un alto funcionario estadounidense, resumió en 14 puntos un entendimiento de alto nivel que dejó pendientes muchas de las cuestiones más complejas —como la ‌forma de desmantelar el programa nuclear iraní— hasta que se alcance un ‌acuerdo definitivo.

Asimismo, allanó ⁠el camino para un periodo de negociación más amplio de 60 días que comenzará el viernes en Suiza.

La firma se produjo durante una cena junto al presidente francés Emmanuel Macron, después de la participación del líder republicano en la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains. Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán y uno de los mediadores entre Washington y Teherán, afirmó en X que el acuerdo “entró en vigor con efecto inmediato”. El funcionario agregó que Irán reabrirá el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levantará el bloqueo naval.

Brigitte Macron, Marco Rubio y Emmanuel Macron observan mientras Donald Trump firma el acuerdo con Irán

El acuerdo llevará alivio a la economía global tras la crisis energética desatada por el bloqueo al estrecho de Ormuz. Desde Évian-les-Bains, Trump advirtió más temprano que el memorándum de entendimiento con el régimen “no es definitivo” y que podría retomar la campaña de bombardeos si el comportamiento de Teherán no cumple con sus expectativas.

“Si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de la cabeza. Se portaron mal por 47 años”, afirmó Trump respecto al llamado “Memorándum de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”.

Irán, por su parte, reafirmó que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras que el destino del material enriquecido almacenado por Irán —que se estima en por lo menos 450 kilos de uranio— se definirá mediante un “mecanismo mutuamente acordado, siendo el método de referencia la “dilución bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”, que lidera el diplomático argentino Rafael Grossi.