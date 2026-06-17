El acuerdo que puede cambiar Medio Oriente: Trump defiende su pacto con Irán y lanza una dura advertencia

WASHINGTON.- En medio de una creciente expectativa global ante la posibilidad concreta de que la guerra en Medio Oriente esta vez sí llegue a su fin, Estados Unidos reveló este miércoles los detalles del acuerdo preliminar con Irán que se firmaría el viernes en Ginebra y que permitiría la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, aunque pospondría las discusiones sobre el futuro del programa nuclear iraní para un periodo de negociación de 60 días.

Desde la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian-les-Bains, el presidente Donald Trump advirtió que el memorándum de entendimiento con el régimen “no es definitivo” y que podría retomar la campaña de bombardeos si el comportamiento de Teherán respecto al acuerdo no cumpliera con sus expectativas.

Donald Trump y el CEO de OpenAI, Sam Altman, en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Julia Demaree Nikhinson - Pool AP

“Si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de la cabeza. Se portaron mal por 47 años”, afirmó Trump, mientras la atención global se concentra ahora en la firma del llamado “Memorándum de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán” prevista para este viernes en Ginebra. El presidente norteamericano no descartó, sin embargo, que sea “mañana” mismo.

Ambos gobiernos se comprometieron a negociar y concluir el acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, “prorrogable únicamente por consentimiento mutuo”.

Medios estatales iraníes que citaron al vocero de la cancillería, Esmail Baghaei, dejaron la puerta abierta para que el acuerdo fuera firmado por los propios presidentes de los países en conflicto, Masoud Pezeshkian y Trump. “Es una de las ideas que se barajan, la opción actualmente se está estudiando”, dijo el funcionario.

Anteriormente, Irán había señalado que Washington y Teherán estarían representados por el vicepresidente norteamericano, JD Vance, y por el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Qhalibaf.

Trump defended the US deal with Iran in his remarks at the close of a G7 summit in France, saying he did not want to see 'economic catastrophe' pic.twitter.com/cpgd1ZXq75 — Reuters (@Reuters) June 17, 2026

“No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado”, señaló Trump sobre el acuerdo. “El único presidente que no quería ser era el gran Herbert Hoover”, graficó, en referencia al mandatario que dirigía al país durante el desplome bursátil de la Gran Depresión.

“Alcanzamos un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear”, destacó Trump en la conferencia de prensa final de la cumbre del G7. Pese a su entusiasmo, el acuerdo ha despertado escepticismo en Washington, incluso entre algunos republicanos que objetan las concesiones al régimen.

Irán reafirmó que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras que el destino del material enriquecido almacenado por Irán -que se estima en por lo menos 450 kilos de uranio- se definirá mediante un “mecanismo mutuamente acordado, siendo el método de referencia la dilución in situ bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)“, que lidera el diplomático argentino Rafael Grossi.

En virtud de los 14 puntos del acuerdo, expuestos a la prensa por un alto funcionario estadounidense, Estados Unidos e Irán, junto con sus aliados, establecerán un “cese inmediato y permanente” de todas las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

En los últimos días, ese eje generó el rechazo de Israel, que mantiene un enfrentamiento abierto contra el grupo terrorista Hezbollah -aliado de Irán- con ataques en el sur del Líbano. En ese sentido, Trump volvió a criticar al primer ministro Benjamin Netanyahu, de quien dijo que “a veces se entusiasma demasiado”.

Los restos de un edificio destruido en Nabatiye, Líbano, el 16 de junio del 2026. Hussein Malla - AP

“No digo que no deban protegerse, lo que digo es que, cuando se lanzan dos drones hacia el desierto y caen sin causar daños, no hace falta derribar edificios en Beirut”, afirmó. “Podrían comportarse mejor y, francamente, podrían hacer un mejor trabajo”, agregó.

Tras la firma del memorándum, Estados Unidos empezará a retirar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes, en un plazo de 30 días. La medida -junto al desbloqueo iraní- permitirá que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se restablezca progresivamente hasta alcanzar los niveles previos a la guerra, que estalló el 28 de febrero pasado con el operativo conjunto estadounidense-israelí contra el régimen iraní.

Por su parte, Irán se compromete a abrir el paso “seguro y libre” de los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz, “sin costo alguno”, durante un periodo de 60 días y en ambas direcciones (del golfo Pérsico al mar de Omán y viceversa).

“Irán completará las medidas técnicas y militares necesarias, incluido el desminado, en un plazo de 30 días”, señala uno de los puntos del acuerdo. Además, el régimen entablará un diálogo con Omán y otros Estados del golfo Pérsico para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo generó una de las peores crisis energéticas de las que se tenga registro.

Previo al estallido de la guerra, por esa vía marítima transitaba cerca de un quinto de la producción mundial de crudo y Gas Natural licuado (GNL). La revelación de los puntos del acuerdo este miércoles volvió a impactar en los precios del barril de crudo de referencia Brent, que registró una nueva caída, a cerca de 78 dólares.

Barcos en frente de la costa de Bandar Abbas, Irán, en el estrecho de Ormuz. Amirhosein Khorgooi - ISNA

El acuerdo detalla también un plan de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán -que generó controversias en los últimos días- llevado adelante por Estados Unidos y socios regionales y el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de petróleo del país persa.

“El mecanismo de aplicación de este plan quedará definido como parte del acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Estados Unidos concederá todas las licencias, exenciones y autorizaciones necesarias para las operaciones financieras correspondientes”, señala el pacto.

Al ser consultado sobre ese punto específicamente, Trump afirmó que Estados Unidos no pagaría fondos directamente a Irán, pero dejó abierta la posibilidad de que los Estados del Golfo Pérsico proporcionen fondos a Irán. “Pueden invertir si quieren. ¿Qué voy a hacer? ¿Decir que a nadie se le permite invertir jamás? Nosotros no estamos invirtiendo, no estamos poniendo ni diez centavos, pero la gente puede decidir hacerlo. Eso depende de ellos", dijo.

Trump también remarcó que Estados Unidos trabajaría en un “esfuerzo paralelo con las naciones del Golfo para abordar cuestiones no nucleares”, como los misiles balísticos convencionales de Irán.

El presidente Donald Trump, en la cumbre del G7, en Francia. ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Respecto a las sanciones que pesan sobre Irán, Estados Unidos se compromete a levantarlas, de acuerdo con un calendario pactado que se incluirá en el acuerdo definitivo. Además, el Departamento del Tesoro norteamericano “emitirá exenciones que autoricen la exportación de crudo iraní, productos petrolíferos, derivados y todos los servicios asociados, incluidos los bancarios, de seguros y de transporte”, un paso considerado clave por Teherán.

Estados Unidos pondrá plenamente a disposición de Irán todos los fondos y activos iraníes congelados o restringidos, señala otro de los puntos del acuerdo, que tendrá un “mecanismo ejecutivo” para supervisar su aplicación.

Horas antes de que se revelara el acuerdo, los líderes del G7 -con el presidente francés, Emmanuel Macron, como anfitrión- emitieron una declaración conjunta en la que destacaron el liderazgo de Trump para lograr el memorándum con Irán, aunque también señalaron la necesidad de contar con “un acuerdo diplomático de seguimiento sólido e integral” que complementara el pacto que se firmaría el viernes.