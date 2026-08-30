En un referéndum, Islandia rechazó la propuesta para negociar la entrada a la Unión Europea

REIKIAVIK, Islandia (AP) — Los islandeses rechazaron una propuesta que habría reanudado las negociaciones para unirse a la Unión Europea, más de una década después de que fracasaran las conversaciones anteriores, según los resultados del referendo reportados este domingo por la emisora nacional.

La votación dio por zanjado por segunda vez el tema, más de una década después de que un gobierno euroescéptico puso fin a las conversaciones con la Unión Europea.

Los opositores derrotaron la medida por un margen de 52,8% frente a 47,2%, informó la emisora RÚV. La capital, Reikiavik, fue la única zona en la nación insular de 400.000 habitantes donde una mayoría respaldó el referéndum.

La votación del sábado se celebró bajo la sombra de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de controlar la cercana Groenlandia, lo que llevó a algunos votantes a respaldar la idea de la solidaridad europea. Aunque Islandia es miembro de la OTAN, los partidarios afirmaron que tendrían mayor protección de sus vecinos si Trump alguna vez lanzara amenazas similares contra la isla volcánica.

El gobierno de coalición de izquierda de Islandia, elegido en 2024, adelantó el referéndum sobre la Unión Europea que había previsto para el próximo año después de que Trump mencionara por error al país en cuatro ocasiones mientras hablaba de sus planes sobre Groenlandia.

La primera ministra Kristrun Frostadottir emite su voto en Reykjavik JONATHAN KLEIN - AFP

La primera ministra Kristrun Frostadottir, quien hizo campaña en apoyo de la medida, expresó esperanzas de que el resultado no dividiera a la nación.

“No siento que haya amargura”, dijo a RÚV antes de que se contabilizaran los resultados finales. “Sé que los ánimos se caldean para algunas personas, pero ahora he pasado tiempo con un gran grupo de personas de todo el país y la gente está bastante abierta a diferentes resultados”.

La pregunta era simple, de sí o no, para unos 265.000 votantes habilitados: ¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?

El recuento de votos durante la noche mantuvo al país en vilo, ya que el voto por el “Sí” tomó una ventaja temprana antes de finalmente inclinarse a favor de la oposición. Para el amanecer, un margen de apenas unos cientos de votos separaba a los dos bandos antes de que la brecha creciera a medida que se contabilizaban más papeletas en zonas del país donde la oposición era mayor.

“No es el momento de unirnos. Tal vez en 10, 15, 20 años o más, como que podamos volver a verlo”, declaró Daniel Bjarkason, quien votó en contra de la medida.

Los opositores se movilizaron en torno a la pesca y al hecho de que Islandia ya obtiene beneficios por estar en el mercado único de la Unión Europea y en el espacio Schengen de libre circulación sin las concesiones de soberanía que inevitablemente conlleva la membresía plena. Argumentaron que la voz de Islandia quedaría diluida en el gran Parlamento Europeo y que le iría mejor cerrando sus propios acuerdos comerciales, como uno con China.

Partidarios del “no” reaccionan al reportarse resultados del referendo en Reikiavik, Islandia Marco Di Marco - AP

Los partidarios sostuvieron que la membresía en la Unión Europea reduciría la inflación y las tasas de interés, y que el euro aportaría más estabilidad que la volátil corona islandesa. Añadieron que también conviene al interés nacional acercarse a sus vecinos europeos para abordar asuntos que no respetan fronteras, como el cambio climático.

Si la propuesta hubiera sido aprobada, habría sido un paso preliminar para reactivar el largo proceso de negociación con el brazo ejecutivo de la Unión Europea, la Comisión Europea, para discutir áreas que van desde la economía hasta los derechos humanos. Los votantes habrían tenido que aprobar cualquier acuerdo negociado.

La influyente industria pesquera encabezó la oposición al referéndum por temor a que la política pesquera común del bloque permitiera la entrada de arrastreros españoles, neerlandeses y de otros países en sus valiosas aguas.

Los descendientes de los vikingos que se asentaron en Islandia han vivido del mar durante siglos y las abundantes capturas de bacalao, eglefino y capelán son centrales para su identidad nacional. Obtuvo su independencia de Dinamarca en 1944 y tiene una orgullosa historia de negarse a ser intimidada por naciones europeas más grandes y ricas, ganando las llamadas Guerras del Bacalao con Gran Bretaña en la década de 1970 por sus caladeros.