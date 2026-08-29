Es vendedor ambulante y decidió regalar lo que vende a los voluntarios del terremoto en Colombia: “Este es mi aporte”

Un vendedor ambulante de Bogotá decidió entregar gratuitamente las bebidas que comercializaba a las personas que se preparaban para participar como voluntarias después del terremoto. El gesto ocurrió frente al Estadio El Campín y quedó registrado en un video de TikTok que generó pedidos para ayudar económicamente al hombre.

El video del vendedor ambulante de Colombia que conmovió en TikTok

El hombre se encontraba cerca del estacionamiento del Estadio El Campín, en Bogotá, y comenzó a entregar tinto y aromática gratis alrededor de las 6 hs (hora local). Cuando algunas personas intentaron pagarle por lo que habían recibido, rechazó el dinero y explicó que también quería colaborar con la emergencia.

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“Este es mi aporte, soy voluntario así, desde lo que puedo dar”, dijo el vendedor, según el video difundido en TikTok por la usuaria Lu. Las imágenes mostraron al hombre mientras ofrecía sus productos a quienes se acercaban al lugar.

“Eso define la Colombia que yo conozco”, comentó Lu sobre el video que rápidamente se volvió viral. La publicación provocó una respuesta inmediata entre los usuarios, que destacaron que el vendedor había decidido compartir parte de lo que tenía para trabajar, aun cuando esa actividad representa su fuente de ingresos.

“No dio de lo que sobró, dio desde lo único y más valioso que tiene”, escribió una persona. La reflexión fue replicada dentro de la conversación generada por el video.

A partir de allí, varias personas comenzaron a preguntar cómo podían localizarlo y solicitaron su número de Nequi, una plataforma utilizada en Colombia para realizar transferencias de dinero. La intención era enviarle una ayuda económica o comprarle sus productos como una forma de devolverle el gesto.

Según el relato, el hombre se negó a recibir el pago de las bebidas que ofrecía TikTok @dimelu__

Usuarios buscaron una manera de ayudar al vendedor

La creadora del video explicó que el número de Nequi no estaba visible en el carro del vendedor. Además, contó que cuando intentó pagarle, el hombre no quiso proporcionarle sus datos, según la explicación compartida en la publicación.

“Voy a intentarlo, no sé si siempre se ubica al frente del estacionamiento de El Campín. Intentaré conseguirlo (su Nequi)”, respondió Lu.

El episodio ocurrió en medio de las tareas de asistencia posteriores al terremoto de magnitud 7.4. El sismo produjo daños y víctimas en diferentes departamentos del país latino, mientras en Bogotá se registraron evacuaciones preventivas y se activaron protocolos debido a la intensidad con la que fue percibido.

El USGS explicó las condiciones que causaron el terremoto en Colombia Santiago Saldarriaga - AP

Qué provocó el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia

Según la información disponible sobre el fenómeno, el terremoto estuvo relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Frente al Pacífico colombiano, la placa oceánica se desplaza hacia el este y se introduce bajo el continente a una velocidad aproximada de 65 milímetros por año.

Durante ese proceso, la fricción puede impedir temporalmente el desplazamiento normal de las placas. Esa resistencia provoca acumulación de tensión y deformaciones hasta que la energía almacenada supera la resistencia de la estructura y se produce una ruptura.

El análisis del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó la ruptura a unos 110,3 kilómetros de profundidad, dentro del propio sistema de Nazca. Se trató, por lo tanto, de un sismo intraplaca de profundidad intermedia. El mecanismo fue asociado a una falla de rumbo dentro del bloque, con distintas posibilidades respecto del desplazamiento de la estructura.

Pereira, Armenia y Cartago estuvieron entre las zonas más afectadas

La intensidad del movimiento varió según la ubicación. El USGS estimó que unos 10.5 millones de personas estuvieron expuestas a niveles de sacudida considerados fuertes o muy fuertes.

Pereira, Armenia y Cartago fueron ubicadas en el nivel VII de la Escala de Mercalli Modificada, correspondiente a una sacudida muy fuerte que puede ocasionar daños en construcciones con deficiencias. La misma categoría alcanzó a poblaciones como La Tebaida, Condoto, La Victoria y Nóvita.

Cali y Buenaventura fueron clasificadas con intensidad VI, asociada a una sacudida fuerte capaz de provocar, entre otros efectos, caída de objetos y daños menores. Aunque el epicentro se encontraba aproximadamente a 240 kilómetros al oeste de Bogotá, el movimiento fue percibido en la capital. Las alarmas se activaron y numerosos edificios residenciales y de oficinas fueron evacuados de manera preventiva.