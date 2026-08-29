La próspera Islandia decide en referéndum si entra en negociaciones de adhesión a la Unión Europea

REIKIAVIK.– Los islandeses votarán este sábado un referéndum sobre si reanudan o no las negociaciones para su ingreso a la Unión Europea (UE),en una cerrada carrera observada de cerca por Bruselas.

El próspero país de apenas 400.000 habitantes solicitó formalmente unirse a la UE cuando comenzaba la crisis financiera de 2009, que devastó su economía. Pero las conversaciones se suspendieron en 2013.

Unos 273.000 votantes responderán a la pregunta: “¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?”. Más de una década después, se espera un muy ajustado resultado.

La aurora boreal sobre Straumur, en un impresionante paisaje de Islandia Owen Humphreys - PA Wire

Una encuesta de Gallup de este viernes le otorgaba una ligera mayoría a la negativa, en un cambio respecto a sondeos anteriores. La encuesta mostró que el 51,6% de los islandeses se opone a mantener conversaciones con Bruselas sobre la adhesión, mientras que el 48,4% las apoya.

A principios de esta semana, el diario islandés Visir informó, citando un sondeo de la agencia Maskina, que el 51,3% de los encuestados estaba a favor de negociar la adhesión con Bruselas, frente a un 48,7% que se oponía.

Si gana el Sí, deberá negociarse el acuerdo de adhesión, que tendría que ser aprobado en un nuevo referéndum. “Es muy cerrado, pero siempre soy optimista”, dijo la canciller Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, una firme proeuropea.

Última oportunidad

El gobierno presenta su plan de adhesión como una oportunidad de “ahora o nunca”. La primera ministra, Kristrun Frostadottir, dijo a los votantes que un “no” zanjaría definitivamente cualquier especulación sobre la UE.

La primera ministra de Islandia, la socialdemócrata Kristrun Frostadottir Marco di Marco - AP

La adhesión a la UE otorgaría a Islandia capacidad de decisión directa a través de instituciones como la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, además de integrar al país en la unión aduanera y ofrecerle la opción de adoptar el euro.

Con la economía de Islandia hoy floreciendo, algunos votantes no ven razones para discutir su ingreso a la UE. La otra cara de esa prosperidad es una inflación y unas tasas de interés disparadas.

Algunos hogares pagan intereses de hasta el 9% en sus hipotecas, lo que convierte en muy atractiva la perspectiva de unirse a la eurozona, con tipos mucho más bajos.

Hallgrimskirkja, la imagen más icónica de Reikiavik HILARY SWIFT - NYTNS

En el escenario global, el regreso de la guerra en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido las doctrinas de seguridad en el continente. Además, la impredecibilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su amenaza de anexar la vecina Groenlandia a su país es una nueva preocupación para los islandeses.

Islandia está estratégicamente ubicada en la región subártica, no tiene ejército y depende de la OTAN y de un acuerdo bilateral de 1951 con Estados Unidos para su defensa.

El resultado del referéndum será seguido de cerca por la UE, que desde 1994 no recibe a un país rico y contribuyente neto a su presupuesto.

“La decisión de Islandia sin duda fortalecería el argumento a favor de que la UE acogiera a nuevos miembros”, como Noruega, dijo Marta Kos, comisionada de Ampliación de la Comisión Europea.

Agencias AFP y Reuters