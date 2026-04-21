Israel sancionó con arresto militar a los soldados que destruyeron una estatua de Jesús en el sur del Líbano

JERUSALÉN.– Después de dos días de indignación, condenas oficiales y reclamos de castigo, el ejército israelí anunció este martes una sanción contra los soldados involucrados en la destrucción de una estatua de Jesús en el sur del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que el militar que aparece en una fotografía golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Cristo crucificado recibirá 30 días de detención militar y quedará apartado de las operaciones de combate. La misma sanción alcanzará al soldado que tomó la foto del episodio.

Un soldado israelí destrozó la cabeza de una estatua de Jesucristo durante una operación en el sur del Líbano x/@le_Parisien

“Serán apartados de las operaciones de combate y recibirán 30 días de detención militar”, señaló el ejército al difundir las conclusiones de la investigación interna.

Además, otros seis soldados que estaban presentes en el lugar fueron convocados para dar explicaciones. Según el comunicado militar, los efectivos “no actuaron para detener el incidente ni lo denunciaron”.

La imagen que provocó el escándalo comenzó a circular el fin de semana. En ella se ve a un soldado israelí descargando un golpe sobre la cabeza de una escultura de Jesús crucificado que se había desprendido de la cruz. La escena ocurrió en Debel, una de las pocas localidades cristianas del sur del Líbano cuyos habitantes permanecieron en la zona durante la ofensiva israelí.

La estatua formaba parte de un pequeño santuario levantado en el jardín de una familia en las afueras del pueblo. El sacerdote local, Fadi Falfel, denunció el hecho y lo describió como “una profanación de nuestros símbolos sagrados”.

El episodio generó una ola de rechazo tanto dentro como fuera de Israel. El lunes, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, calificó el acto como contrario a los valores judíos de tolerancia y prometió “medidas severas” contra el soldado responsable.

Israel arrasó con varios edificios en el sur del Líbano para crear una "zona de amortiguamiento".

“Me impactó y entristeció enterarme de que un soldado de las FDI dañó un símbolo religioso católico en el sur del Líbano. Condeno este acto en los términos más enérgicos”, escribió Netanyahu en la red social X.

También el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, consideró que la conducta del soldado fue “vergonzosa e indignante”. El funcionario pidió disculpas “a cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos”.

La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, de la que forma parte el cardenal de Jerusalén Pierbattista Pizzaballa, afirmó que el episodio constituyó “una grave afrenta a la fe cristiana” y reflejó “una preocupante falla en la formación moral y humana”.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, reclamó por su parte “consecuencias rápidas, severas y públicas”.

El ejército israelí sostuvo que sus operaciones en el Líbano apuntan “exclusivamente contra la organización terrorista Hezbollah y otros grupos terroristas, y no contra la población civil libanesa”.

Como parte de la respuesta al incidente, las tropas israelíes reemplazaron la escultura dañada. El ejército afirmó que una nueva estatua fue instalada en Debel “en plena coordinación con la comunidad local” y difundió una fotografía del nuevo crucifijo.

El barbero Mohammad Mehdi le corta el cabello a su cliente Ayman Al Zein dentro de su barbería, que resultó dañada en un ataque aéreo israelí que también dañó el local de Al Zein, en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano Hassan Ammar - AP

La polémica ocurrió en medio de la frágil tregua que rige desde la semana pasada entre Israel y Hezbollah. Antes del alto el fuego, Israel lanzó bombardeos sobre gran parte del territorio libanés e invadió el sur del país después de que el movimiento chiita, respaldado por Irán, entrara en la guerra regional en apoyo a Teherán.

Las hostilidades dejaron más de 2400 muertos y más de un millón de desplazados del lado libanés. Israel perdió 15 soldados en ese frente.

Pese al cese de los combates, Debel y otras aldeas del sur del Líbano siguen bajo ocupación efectiva de Israel. El sacerdote Falfel aseguró el lunes que los habitantes continúan rodeados y que todavía hay zonas del pueblo a las que no pueden acceder.

Agencia AFP