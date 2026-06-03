Un analista internacional aseguró que Estados Unidos está perdiendo la guerra contra Irán y explicó las razones

El conflicto en Medio Oriente continúa y la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen iraní parece ser cada vez mas difícil, especialmente, porque ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto profundizó en LN+ en el escenario actual del conflicto: “La situación en Medio Oriente es sumamente complicada, en estas horas hay ataques de Irán, contra Kuwait, donde ya hay muertos y heridos.

“La situación es sumamente compleja y estar hablando de alto el fuego, el título no coincide con lo que está pasando en el terreno", resaltó.

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