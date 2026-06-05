Irán respalda a Hezbollah y rechaza una cumbre entre Trump y el ayatollah

DUBÁI.– Irán reafirmó el viernes su apoyo a Hezbollah, su aliado libanés, y exigió la retirada de Israel del sur de Líbano, después de que el grupo terrorista proiraní rechazara un alto el fuego negociado entre las autoridades libanesas e israelíes con mediación de Estados Unidos.

La tensión volvió a escalar el mismo día en que Israel lanzó nuevos ataques en el sur de Líbano y ordenó evacuar varias localidades de la zona. El frente libanés se convirtió así en una pieza decisiva para las posibilidades de éxito de un acuerdo provisional destinado a poner fin a la guerra con Irán.

Líbano quedó arrastrado al conflicto en Medio Oriente el 2 de marzo, pocos días después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciados el 28 de febrero. Hezbollah respondió entonces con ofensivas contra Israel en solidaridad con Teherán por la muerte del líder supremo iraní.

Una columna de humo elevándose desde el lugar de un ataque aéreo israelí en la localidad de Nabatieh al-Fawqa ABBAS FAKIH - AFP

Desde entonces, Irán puso como condición para cualquier acuerdo de paz con Washington que también se alcance un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El objetivo de Teherán es cerrar el frente regional, que ya lleva cuatro meses, y permitir la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

En una entrevista con Christiane Amanpour, de CNN, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, tomó distancia de Hezbollah y afirmó que su líder, Naim Qassem, no representa al pueblo libanés.

“El pueblo libanés no es su pueblo”, declaró Aoun.

In an exclusive interview, I asked Lebanon’s President Joseph Aoun what message he has for the Israeli people. Here’s what he said.@LBpresidency pic.twitter.com/Y2VF2r1e6a — Christiane Amanpour (@amanpour) June 5, 2026

Dirigiéndose a Irán, acusó al régimen de utilizar a su país, devastado por la guerra, como moneda de cambio en el conflicto con Estados Unidos e Israel, e instó a Teherán a cesar su injerencia en los asuntos libaneses.

“No están intentando ayudarnos; el pueblo libanés está pagando el precio por sus intereses. Nuestros intereses no coinciden con los de ustedes”, añadió.

Una pieza clave de las negociaciones

“Esta guerra solo terminará cuando también termine en Líbano”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a la cadena libanesa Al Mayadeen a última hora del jueves. “El fin de la guerra en Líbano debe ir acompañado de la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que han ocupado”, agregó.

Sus declaraciones llegaron después de que Qassem rechazara un pacto impulsado por Estados Unidos entre Israel y el gobierno libanés para detener los combates. El acuerdo no preveía la retirada israelí y Hezbollah no había participado en las negociaciones.

Personas inspeccionan los daños en el lugar de un ataque israelí ocurrido el día anterior en la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano KAWNAT HAJU - AFP

Israel, por su parte, mantuvo sus operaciones en el sur de Líbano y afirmó que sus fuerzas no se retirarán ni suspenderán los ataques en el país.

Durante la noche, bombardeos israelíes mataron a siete personas en la ciudad libanesa de Tiro, según una fuente de la Defensa Civil libanesa. Cuatro de las víctimas murieron cerca del hospital Jabal Amel y otras tres en una zona residencial.

Según el Ministerio de Salud de Líbano, los ataques israelíes causaron al menos 3526 muertos desde marzo. Del lado israelí, murieron 27 soldados y un contratista civil.

El vocero en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, lanzó el viernes una advertencia a los residentes de varias localidades del sur de Líbano, bastión histórico de Hezbollah y plataforma habitual de ataques contra el norte de Israel.

Un hombre inspecciona los daños en el lugar de un ataque israelí ocurrido el día anterior en la ciudad costera de Tiro KAWNAT HAJU - AFP

“¡Cualquiera que esté cerca de operativos de Hezbollah, sus instalaciones o sus armas pone en peligro su vida!”, publicó Adraee en X.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, informó sobre desplazamientos masivos en dos aldeas alcanzadas por las órdenes de evacuación.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron haber matado al jefe de la unidad de ingeniería de Hezbollah, Abed Harb. Según un comunicado militar, Harb murió en un ataque aéreo realizado la semana pasada.

🔴ELIMINATED: Abed Harb, the commander of Hezbollah’s Engineering Unit



Harb’s unit was responsible for assembling explosives intended to harm IDF soldiers in southern Lebanon. He was a senior commander within Hezbollah & was responsible for numerous attacks against IDF soldiers,… — Israel Defense Forces (@IDF) June 5, 2026

De acuerdo con las FDI, Harb supervisaba el ensamblaje y despliegue de artefactos explosivos destinados a atacar a las tropas israelíes en el sur de Líbano. También lo acusaron de haber participado en ataques contra fuerzas israelíes desde la guerra de 2006.

Posible encuentro con Mojtaba Khamenei

En Washington, Trump dijo a los periodistas que veía avances en Líbano y que el país merecía tener paz. “Esto lleva mucho tiempo así, ya saben”, afirmó.

Pero el optimismo de la Casa Blanca chocó con la posición iraní. Araqchi descartó el viernes cualquier posibilidad de una reunión entre Trump y el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, como había sugerido recientemente el mandatario estadounidense.

“Vi un artículo que sugería que él estaba abierto a una reunión o quería organizarla”, dijo Araqchi a Al Mayadeen. “Pero creo que debemos ser realistas”.

Un clérigo habla por teléfono junto a un retrato del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en Teherán Vahid Salemi - AP

El canciller iraní explicó además que Mojtaba Khamenei, sucesor de su padre, Ali Khamenei, muerto el 28 de febrero al inicio de los ataques estadounidenses e israelíes, debe evitar por ahora “una presencia pública más significativa” por “razones de seguridad”.

Desde su nombramiento a principios de marzo, el nuevo líder supremo iraní no realizó ninguna aparición pública.

Agencias AP, AFP, ANSA y Xinhua