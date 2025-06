Nueva ofensiva de Irán, que prometió una lluvia de 2000 misiles y atacó el norte de Israel

JERUSALÉN.- En medio de un clima cada vez más tenso y con el premier israelí, Benjamín Netanyahu, envalentonado por una guerra contra Teherán que se intensifica y avanza con ulteriores éxitos militares, Israel enfrentó en la noche de este sábado una segunda oleada de misiles desde un debilitado Irán. Minutos después de las 23 locales, todo Israel fue puesto en alerta y la población llamada a bajar a los refugios, algo que marcó el principio de una segunda contraofensiva iraní. Las sirenas sonaron en todo el norte y la zona de Haifa, ciudad portuaria, fue blanco de algunos misiles, según imágenes que comenzaron a aparecer en redes sociales.

🚨🚨🚨 Haifa un der bombardment - Missiles as seen from Nablus - Reports of multiple impacts on Haifa pic.twitter.com/JyVejeUbHo — Middle East Observer (@ME_Observer_) June 14, 2025

El diario Haaretz, que citó a los servicios de emergencia, informó de un muerto y 13 heridos por un misil. Al mismo tiempo, varias áreas de Teherán, la capital iraní y de la ciudad de Karaj, estaban bajo un violento ataque israelí, según informó Liveuamap.

Medios de prensa iraníes informaron de una “gran explosión” tras un ataque con un dron israelí contra la refinería South Pars, en la ciudad portuaria de Kangan, al sur del país.

“Un dron israelí impactó una de las refinerías de la Fase 14 de South Pars, provocando una gran explosión y un incendio en la refinería”, informó la agencia de noticias Tasnim, mientras que la agencia de noticias Fars detalló que los bomberos trabajaban para extinguir un incendio que se desató tras el ataque.

Horas antes, la televisión estatal iraní había anunciado inminentes “pesados y destructivos ataques” contra Israel, que durante la jornada también había adevertido a la población que se avecinaba otra noche de pesadilla.

Mientras la diplomacia occidental, alarmada por un conflicto que podría ampliarse y convertirse en una guerra total, seguía presionando para una desescalada -hasta el presidente ruso, Vladimir Putin, aliado de Irán, tras hablar por teléfono con Donald Trump, se ofreció como mediador-, “Bibi” Netanyahu amplió este sábado su temeraria operación León Ascendente.

Netanyahu muestra una ilustración en la que expresa su preocupación por los avances iraníes en el enriquecimiento de uranio. (AP Photo/Richard Drew, File) Richard Drew - AP

Israel -que todo el mundo sabe que tiene armas nucleares, pero que no lo admite- anunció que sus cientos de ataques a Irán de los últimos dos días mataron a decenas de científicos, expertos involucrados en el programa nuclear de Irán y altos mandos militares y de la Guardia Revolucionarias. Las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) destacaron que ya operaban libremente en el espacio aéreo desde el oeste de Irán hasta Teherán y que habían atacado un almacén subterráneo de misiles y de rampas de lanzamiento de los del oeste.

El embajador de Irán ante la ONU dijo que 78 personas murieron y más de 320 resultaron heridas. Y medios iraníes informaron que Ali Shamkhani, un importante asesor del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, murió tras resultar herido en un ataque israelí el sábado. Además, dijeron que drones israelíes atacaron y provocaron una “fuerte explosión” en una planta de procesamiento de gas natural iraní, marcando un primer golpe al sector energético.

Los dos días de intensos ataques dejaron al liderazgo sobreviviente de Irán con la difícil decisión de profundizar el conflicto con las fuerzas más poderosas de Israel o buscar una vía diplomática.

Daños causados por los misiles iraníes en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. (Photo by Jack GUEZ / AFP) Agencia AFP - AFP

Mientras se contabilizaban en Israel, después de una lluvia de más de 150 misiles que causó terror en la noche del viernes, 3 muertos, 174 heridos (dos graves, 7 en condiciones moderadas y 165 con heridas menores), según el gobierno, recrudecía también una guerra retórica.

El ministro de Defensa, Israel Katz, en efecto, advirtió que Irán pagará un alto precio por dañar a los ciudadanos israelíes. “Si (el líder supremo, el ayatollah) Khamenei continúa disparando misiles al frente interno israelí, Teherán arderá”, amenazó.

Desde Teherán, en tanto, el ejército iraní advirtió que su próxima contraofensiva podría involucrar a unos 2000 misiles. Y que iba atacar también bases que Estados Unidos tiene en la región.

En un mensaje por video que difundió no bien terminó el Shabat, en el que comenzó felicitando a su máximo aliado, Trump, por su cumpleaños, en tanto, Netanyahu reiteró su voluntad de ir por más. Y de aplastar para siempre a la teocracia iraní.

Después de insistir con que con esta guerra no sólo está protegiendo a Israel de la amenaza nuclear iraní, sino también a su principal aliado, Estados Unidos, a Europa y al resto del mundo, Netanyahu -que para muchos analistas con esta operación pretende que todos se olviden de su responsabilidad en el fracaso que representó el sorpresivo ataque del 7 de octubre de 2023-, se mostró exultante.

“Ya hemos hecho grandes cosas. Hemos eliminado a los altos mandos militares de Irán. Hemos eliminado a sus científicos de alto rango, quienes lideran la carrera para construir armas atómicas que nos amenazarían, pero no solo a nosotros. Hemos hecho todo eso y mucho más, pero también somos conscientes de que aún queda mucho por hacer”, dijo.

“Hemos allanado el camino a Teherán y nuestros pilotos sobre los cielos de Teherán asestarán al régimen del ayatollah golpes que ni siquiera pueden imaginar”, añadió, con tono ganador. El primer ministro, por otro lado, subrayó que, como todo el mundo sospecha, tuvo la luz verde de Estados Unidos para lanzar su masivo ataque contra Irán. “Lo que Israel está haciendo cuenta con el claro apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del pueblo estadounidense y de muchos otros en el mundo”, aseguró. “Así que, con la ayuda de Dios y con la buena voluntad y la resolución de todas las sociedades libres, triunfaremos”, vaticinó.

El premier israelí, Benjamin Netanyahu. Photo: Avi Ohayon/GPO/dpa Avi Ohayon - GPO

Mientras, crecían las voces que llamaban a una desaceleración del conflicto y a volver a la mesa de negociaciones. Pero, tal como se esperaba después de la ofensiva israelí, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, advirtió que las negociaciones previstas para el domingo entre un enviado de Estados Unidos y representantes iraníes “no se llevarán a cabo ahora”. Busaidi agregó que “la diplomacia y el diálogo siguen siendo el único camino hacia una paz duradera”.

Le hizo eco, en un llamamiento desde el Vaticano, el papa León XIV. “La situación en Irán e Israel se ha deteriorado gravemente, y en un momento tan delicado deseo renovar con vehemencia un llamamiento a la responsabilidad y a la razón”, dijo. “El compromiso de construir un mundo más seguro, libre de la amenaza nuclear, debe perseguirse mediante encuentros respetuosos y un diálogo sincero, para construir una paz duradera, fundada en la justicia, la fraternidad y el bien común”, añadió el primer pontífice estadounidense, aunque también con pasaporte peruano. “Nadie debe jamás amenazar la existencia de otro. Es deber de todos los países apoyar la causa de la paz, iniciando caminos de reconciliación y promoviendo soluciones que garanticen la seguridad y la dignidad de todos”, advirtió.

En un clima de máxima tensión y de incertidumbre que se corta con cuchillo, todo parece indicar que la guerra no será relámpago, sino todo lo contrario.

Israel, en efecto, hizo saber que mantendrá su espacio aéreo totalmente cerrado y, por supuesto, al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv -sin duda alguna un objetivo militar para los iraníes-, sin operar hasta nuevo aviso y por lo menos por varios días más. La única opción para salir de Israel es cruzar a Jordania, que este sábado sí reabrió su espacio aéreo.

Al concluir un feriado marcado por las restricciones de movimiento por el estado de emergencia aún vigente -tanto es así que casi no había tránsito en las calles de esta ciudad, que por segundo día parecía fantasma-, el Comando Central Interno hizo saber que continuarán las mismas indicaciones que reflejan una situación marcial. Se prohíben las reuniones de más de 20 personas y sólo se permite la entrada a los lugares de trabajo a los trabajadores esenciales.

“Es una situación muy confusa porque por un lado dan estas órdenes, pero por otro, hay empresas que igual llaman a trabajar a sus empleados, que, en muchos casos, como el de una amiga mía, no puede ir porque no puede dejar a los chicos solos en casa”, se quejó ante LA NACION Ibrahim, un taxista palestino cristiano, que no ocultó su preocupación. “¿Además, a fin de mes, terminan las clases y si seguimos así, qué hacemos con los chicos? Además, con el nuevo liderazgo militar que hay en Irán, ya que fue eliminado el anterior, nadie sabe qué esperar, porque nadie los conoce… Y escuché por radio que prometieron un infierno como venganza al ataque… Es un locura”, comentó, preocupado.

El ministerio de Educación a última hora informó que las escuelas -cerradas por la guerra- seguirán adelante en forma remota y que serán postergados los exámenes finales.

Las FDI, por otro lado, advirtieron que Irán se ha vuelto el frente de guerra primario para Israel, que dejó en segundo lugar a la guerra de Gaza. Aunque la apertura de este nuevo frente -algo sin precedente-, paralelamente hizo recrudecer la situación en Cisjordania, por segundo día con sus accesos bloqueados.

Ante una población sumergida en la incertidumbre, por la noche apareció por televisión el presidente israelí, Isaac Herzog. Al margen de reiterar, como Netanyahu, que derrotar a la amenaza iraní es crucial no sólo para Israel -que Irán quiere aniquilar, recordó- sino para el mundo y agradecer a Trump por su respaldo, llamó a los líderes del G7 que se reunirán en Canadá a sumarse a apoyar “firmemente a Israel en este momento crítico”, dijo.

“El camino por delante no será fácil; sin embargo, no me cabe duda de la inmensa resiliencia del pueblo israelí y de nuestros hermanos y hermanas de las comunidades judías de todo el mundo”, añadió. “Seguiremos afrontando los desafíos con determinación, sabiendo que, una vez más, el bien triunfará sobre el mal y la luz prevalecerá sobre la oscuridad”, cerró.