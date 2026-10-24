Israel sube la presión sobre Cisjordania tras el asesinato de dos soldados: 2000 desplazados y una amenaza de Netanyahu

TEL AVIV.– Israel impuso este sábado un bloqueo generalizado y desplazó a residentes en la ciudad cisjordana de Hebrón, un día después de los ataques de hombres armados palestinos que mataron a dos soldados.

Todas las entradas de Hebrón en Cisjordania estaban cerradas al tránsito de vehículos, según Basma Radio, un canal de Telegram que los palestinos usan para monitorear los puestos de control y los cierres de carreteras.

La Autoridad Palestina pidió presión de la comunidad internacional a Israel para proteger a los residentes, que dijeron que los soldados anunciaron las evacuaciones a través de megáfonos en la noche mientras tomaban lo que podían antes de partir.

“Cerca de 2000 han sido desplazados”, dijo el ministro de Defensa Israel Katz en una entrevista con la emisora pública Kan. “No se les permitirá regresar a su barrio hasta que hayamos terminado de ocuparnos de todos los asuntos de Hamas en Hebrón”, agregó.

Soldados israelíes toman posiciones durante una operación armada en la ciudad cisjordana de Hebrón Mahmoud Illean - AP

La Autoridad Palestina, amenazada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con una “gran sorpresa”, pidió que la comunidad internacional ejerza presiones sobre Israel que vayan más allá de simples “condenas”.

Ante “las crecientes amenazas de desplazamiento de población y destrucción, se necesita una acción internacional urgente”, declaró la diplomacia palestina, y reclamó “medidas concretas y disuasorias”.

Los desalojos en Hebrón, la mayor ciudad del territorio palestino ocupado desde 1967, se dan a pocos días de unas elecciones legislativas que se anuncian muy reñidas para el primer ministro Netanyahu.

El dirigente israelí había anunciado una importante operación militar pocas horas después del ataque perpetrado por dos palestinos contra un puesto de control cerca de Hebrón, ciudad especialmente sensible donde cientos de colonos israelíes viven en medio de la población palestina.

Su ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, también candidato en las legislativas, volvió a pedir el viernes el desmantelamiento de la Autoridad Palestina, aunque no existe ningún indicio que la vincule con el ataque.

Un hombre despeja los escombros de un comercio demolido por el Ejército israelí cerca de un check point en Hebrón JOHN WESSELS - AFP

En el barrio de Deir Baha, situado entre dos colinas, varios edificios fueron marcados con una cruz para indicar que habían sido desalojados.

Las calles quedaron desiertas, sin ningún habitante en el exterior y solo circulaban vehículos del Ejército israelí, desplegado masivamente en la zona. En una vivienda situada en una colina ondeaba una bandera israelí.

“Sangre de los palestinos”

Higazi Shawer al Tamimi, comerciante de 70 años, contó que fue despertado por soldados israelíes a la una de la madrugada. Como a sus vecinos, le ordenaron abandonar la casa y le dieron dos horas para preparar las valijas, reunir documentos y encontrar dónde alojarse.

Todo esto ocurrió “porque Benjamin Netanyahu quiere ganar” las elecciones con la “sangre de los palestinos”, denunció. “Pero no iremos a ninguna parte”.

“Empezaron por el barrio del que procedían los atacantes, pero no tenemos ninguna garantía de que la operación no se extienda”, dijo el gobernador de Hebrón, Khaled Dudin, que denunció un “castigo colectivo” contra civiles inocentes.

Palestinos observan los edificios evacuados a su alrededor en el operativo militar israelí en la ciudad de Hebrón JOHN WESSELS - AFP

El Ejército israelí afirmó que llevaba a cabo “registros precisos, selectivos y exhaustivos” en el barrio de origen de los dos atacantes, abatidos tras el ataque. Según la misma fuente, la operación podría prolongarse varios días, como suele ocurrir tras atentados palestinos.

Netanyahu, que se juega su supervivencia política en las elecciones del martes, afirmó que prepara una operación de mayor envergadura, “como no se ha visto desde la Guerra de los Seis Días” de 1967.

Esto ocurre en un contexto de creciente tensión en Cisjordania, donde colonos radicales -que según sus críticos se benefician de la tolerancia e incluso del apoyo del gobierno israelí- multiplican las incursiones cada vez más violentas contra habitantes palestinos.

Soldados israelíes patrullan en las inmediaciones del check point norte de Hebrón JOHN WESSELS - AFP

La organización israelí de derechos humanos Yesh Din contabilizó 672 incidentes en los últimos 26 días, la mitad de ellos durante la cosecha de aceitunas de los palestinos, período tradicionalmente marcado por episodios de violencia protagonizados por colonos.

Los últimos sondeos sitúan a Netanyahu en empate técnico con su principal rival, Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército y candidato centrista, también contrario a la creación de un Estado palestino pero que prometió actuar contra la violencia de los colonos.

En tanto, en la Franja de Gaza, donde el Ejército israelí libra una fuerte ofensiva tras el brutal asalto de Hamas del 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes mataron al menos a una persona en la capital e hirieron a varias más, de acuerdo con responsables del hospital local Shifa.

Más de 1500 palestinos han muerto en Gaza a manos del Ejército desde que en octubre de 2025 supuestamente comenzó un alto el fuego entre Israel y Hamas.

Agencias AFP y AP