Italia se abre a los argentinos: a partir de hoy se puede viajar por turismo y se reducen los plazos de la cuarentena

ROMA.- Después de meses de severas restricciones, a partir de hoy los argentinos pueden volver a viajar por turismo a Italia, donde ya no deberán hacer una cuarentena de 10 días, sino de tan solo cinco días si no están vacunados o fueron vacunados con fármacos no aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), como la Sputnik y la Sinopharm. Las personas que recibieron dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca no tendrán que quedar aislados.

La Argentina, en efecto, que hasta ayer formaba parte de la lista de países de la zona “E”, gracias a su mejor situación epidemiológica fue promovida por el Ministerio de Salud italiano al grupo de países “D”, hasta el 31 de enero, según un decreto aprobado por su titular, Roberto Speranza, hace dos días.

En la zona “D” figuran también Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Indonesia, Israel, Kuwait, Nueva Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Reino Unido, Corea, Estados Unidos, Uruguay, Taiwán, las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.

Los nuevos requisitos

Según la última ordenanza del Ministerio de Salud italiano, que por otro lado también endureció los requisitos para el ingreso de ciudadanos de la Unión Europea con el intento de frenar la ómicron, quienes lleguen de los países del grupo “D” deberán realizar un test molecular (PCR) 72 horas antes del ingreso o un test de hisopado antigénico en las 24 horas anteriores.

El Aeropuerto Fiumicino Leonardo Da Vinci cerca de Roma en Italia

Si no se han vacunado o lo han hecho con un fármaco no aprobado por la EMA, como por ejemplo la vacuna rusa Sputnik V, igual pueden ingresar a Italia. Pero es necesaria una cuarentena de cinco días, al término de la cual debe realizarse otro test de hisopado. Las vacunas hasta ahora aprobadas por la EMA son Pfizer-Biontech; Oxford AstraZeneca; Johnson & Johnson; y Moderna.

Para quienes llegan desde la Argentina –incluso con pasaporte comunitario- se trata de un cambio más que importante, porque hasta ahora no se podía viajar por turismo, sino solamente por trabajo, donde uno podía quedarse solo cinco días sin hacer cuarentena; o por otros motivos específicos, como por ejemplo, estudio. En estos casos, además del test de hisopado negativo antes de subir al avión, estaban obligados a hacer una cuarentena de diez días y finalizado este aislamiento, un nuevo test de hisopado negativo.

“Los motivos justificados para viajar a Italia eran por trabajo, por salud, por estudio o por reunión familiar y había que demostrar que existían estos motivos con documentos e incluso con notas del consulado italiano de allá”, dijo a LA NACION Ana Tito, cónsul argentina en Italia, que contó que en los últimos meses hubo varios casos de argentinos expulsados por no contar con la documentación que confirmara que había una causa cierta del viaje.

Debido a las normas vigentes en Italia desde el 6 de diciembre pasado y hasta el 31 de enero próximo, quienes no están vacunados no pueden ir a restaurantes, teatros, cines o canchas de fútbol, para cuyo acceso se requiere el “súper green pass” o “green pass” reforzado, que se obtiene sólo después de la inmunización.

Con un test de hisopado, no obstante, los no vacunados pueden obtener el “green pass” básico –que dura 48 o 72 horas de acuerdo al tipo de test-, indispensable para ingresar a hoteles, museos y a medios de transporte público.