Juan Raúl Ferreira, embajador de Uruguay ante el Vaticano: “Hay una expectativa tremenda por la visita del papa León XIV”

ROMA.- Para Juan Raúl Ferreira Sienra, embajador de Uruguay ante la Santa Sede desde diciembre de 2025, es inédito el clima que se vive en su país, uno de los más secularizados de América Latina, con una marcada separación entre Iglesia y Estado.

Hijo de Wilson Ferreira Aldunate, figura histórica de la política uruguaya, con quien debió exiliarse en Estados Unidos en tiempos de dictadura, exdiputado, exsenador, embajador en la Argentina cuando fue presidente Julio María Sanguinetti (pese a pertenecer a partidos contrarios), periodista, referente de los derechos humanos y autor de diversos libros, Ferreira Sienra destacó en una entrevista con LA NACION, realizada en su oficina de la legación diplomática, a metros del Vaticano, que “hay una expectativa tremenda por la visita del papa León XIV”.

El armado del escenario en Plaza Independencia en Montevideo PABLO PORCIUNCULA - AFP

“Yo me imaginé que la visita del Papa, por la cual dentro de mis posibilidades trabajé mucho, incluso pidiendo que comenzara por Uruguay, entre otras cosas porque en Argentina y en Perú, que es su segunda patria, va a haber una presencia popular mucho más grande, iba a ser distinta... Uruguay es un país muy poco religioso, muy poco poblado y muy laico, pero cuando se enfermó el Papa a mí me llamó la atención cómo el mundo se paró y, junto con el mundo que se detuvo, estaba Uruguay también, en shock”, apuntó.

“El Papa ha tenido, desde mi punto de vista, en el último año de pontificado una capacidad de llegar a la gente, de conquistar un lugar de una cercanía tremenda, y se ha ganado reconocimiento internacional, con un estilo muy propio, muy personal, muy humilde. Creo que todo eso ha generado expectativas que uno no esperaba, un clima nunca visto”, añadió.

“Se agotaron enseguida las localidades para el Estadio Centenario, donde Uruguay se consagró como el primer campeón de la historia en el Mundial de 1930, y donde el sábado habrá una vigilia de oración... Que el Papa tuviera que usar un estadio en Uruguay no era predecible un par de años atrás, pero pensar que las entradas, un mes antes, ya estuvieran agotadas era impensable. Lo mismo ocurre en la ciudad de Florida, donde está el Santuario Nacional, y algo similar también en el norte del país, donde él quiso estar, en la ciudad de Paysandú. Yo pienso que van a ir muchos argentinos también, porque está sobre un puente entre dos ciudades. Pero es impresionante la movilización que ha habido y cómo la información gira prácticamente en forma exclusiva en torno a la visita del Papa”, remarcó.

El estadio Centenario, con el en escenario para el Papa EITAN ABRAMOVICH - AFP

El porqué de lo anterior, para él, tiene que ver con el hecho de que, en realidad, “la laicidad bien entendida no significa antirreligiosidad”.

“Laicidad es la libertad de cultos que preconizó José Artigas ya en las Instrucciones del Año XIII (1813); laicidad es que el Estado no tome partido por una religión”, explicó.

El altar montado en Paysandú EITAN ABRAMOVICH - AFP

Recordó, en ese sentido, que más allá de la controversia que suscitó en su momento, un expresidente como Julio María Sanguinetti, “un agnóstico militante, un teórico de la laicidad”, estuvo a favor de la permanencia de la inmensa cruz levantada para la primera misa de un papa, Juan Pablo II, en Uruguay, en 1987.

“Incluso luego, otro agnóstico y de otro partido, el Frente Amplio, de la izquierda uruguaya, Tabaré Vázquez, agregó al pie de la cruz un monumento a Juan Pablo II. Es decir, que las dos cosas que recuerdan presencias papales en Uruguay fueron impulsadas por presidentes agnósticos y extremadamente laicistas. Y recuerdo que el debate en el Parlamento, allá por 1987, fue de un altísimo nivel”, sumó.

León XIV, que en su etapa argentina no recorrerá ninguna villa, sí visitará en Uruguay el barrio de Casavalle, uno de los más pobres y violentos de Montevideo.

“Ahora la pobreza bajó un poco [según los últimos datos, el 14,8% de las personas se encuentra bajo la línea de pobreza frente al 17,7% registrado en el primer semestre de 2025], pero en Uruguay existe una marginación social tremenda”, admitió Ferreira, que conoció al cardenal Jorge Bergoglio cuando fue embajador en la Argentina (1995-1999).

Con él tuvo un vínculo muy especial no solo porque ayudó a su padre a escapar de la dictadura uruguaya cuando era provincial de los jesuitas, sino también porque, tras haber conocido bien en su juventud a Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa, solían compartir charlas sobre el futuro santo.

Una escultura de León XIV hecha para la visita ERNESTO BENAVIDES - AFP

“Casavalle es uno de los barrios más carenciados económicamente y es un buen ejemplo de la situación de aislamiento en la que viven sus habitantes. Los jóvenes son un buen ejemplo del nuevo tipo de manifestaciones que tiene la pobreza extrema en América Latina, y también en Uruguay. Pero hay muchos otros barrios carenciados con niveles de violencia tremendos, como el barrio La Cruz, donde se levanta la primera parroquia dedicada a San Romero de América: el 80% de los jóvenes que viven ahí no conocen el shopping Carrasco, que está a 16 cuadras, ni conocen el mar... Estamos lidiando con un fenómeno nuevo de pobreza, droga y violencia”, lamentó.

“El barrio La Cruz que mencionaba antes, por ejemplo, era un barrio modesto que pasó a ser un barrio muy pobre y muy violento. Cuando recién empecé a ir a la parroquia San Romero, si me quedaba hasta tarde el párroco me decía: ‘Te acompaño a la parada del ómnibus’, porque si estaba con él no me iban a tocar. Pero ya eso era una señal de que era un barrio peligroso... Ahora la parroquia está enrejada y las últimas veces que estuve, si se hacía de noche, me tenía que quedar allí”, contó.

A diferencia de la Argentina, un país polarizado donde hay quienes temen que el mensaje papal pueda ser utilizado políticamente, en Uruguay, modelo de convivencia política, no existe esa preocupación. Aunque igualmente hay mucha expectativa por el mensaje papal.

“Creo que en Uruguay le va a hacer mucho bien la llegada de un hombre comprometido con la paz, la tolerancia y el diálogo, porque lo estamos perdiendo poco a poco también allí... Uruguay sigue siendo distinto en la región, comparado con las cosas que pasan en Brasil o en la propia Argentina. Uruguay sigue siendo mirado como un ejemplo, pero están pasando cosas que nunca habían pasado antes”, advirtió.

“Creo que el interés de todos los uruguayos, no solamente del gobierno, es que la visita del Papa contribuya a que Uruguay vuelva a sentirse orgulloso de su tradición de tolerancia y respeto, que es algo que debemos cuidar, porque Uruguay podría perder la verdadera concepción de Estado democrático. Yo me crié en ese Uruguay: mi padre fue legislador muchos años y yo veía eso con mucho orgullo. Recuerdo que, siendo muy pequeño, presencié un enfrentamiento muy duro que tuvo con un joven diputado que luego fue dos veces presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti.

“Y recuerdo que una vez yo estaba en la barra mirando el debate y el doctor Sanguinetti entró por detrás de donde estaba mi padre, después de un enfrentamiento muy grande. Yo me asusté; dije: ‘Bueno, le irá a pegar’. Y no. Le dijo: ‘No vale agredirse en público y pedirse disculpas en privado’, y se dieron un abrazo los dos”, evocó.

“Eso era muy importante para Uruguay, nos definía en torno a nuestros valores, nos definía como nación, pero eso se está perdiendo muchísimo. Y no tengo duda de que la visita del Papa va a ayudar, no sé cuánto, en esa dirección. Creo que lo está esperando todo el mundo”, concluyó.