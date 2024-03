Escuchar

Tras varias semanas de especulaciones debido a su alejamiento de la escena pública en los últimos meses, Kate Middleton, la princesa de Gales, anunció este viernes que tiene cáncer y que está realizando la primera etapa de su tratamiento de quimioterapia.

En un video grabado el miércoles, Kate explicó durante dos minutos cómo había sido su operación en enero en Londres, cómo había afrontado su recuperación y qué le habían recomendado los médicos. “Pruebas realizadas después de la operación revelaron que había habido presencia de cáncer”, señaló.

A continuación, el mensaje completo

Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida.

En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, pruebas realizadas después de la operación revelaron que había habido presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que siguiera un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.

Por supuesto, esto fue un gran shock. William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento. Pero lo más importante es que nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien.

Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu.

Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, para evaluar el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han demostrado. Significa mucho para ambos.

Kate Middleton junto a su esposo, el Príncipe William

Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo.

En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos aquellos que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos.

El fuerte impacto por el anuncio de Kate Middleton

Cabe destacar que la noticia sobre la enfermedad de Kate se produce menos de dos meses después de que su suegro, el rey Carlos III, fuera diagnosticado a su vez de cáncer después de una operación de próstata, por lo que el anuncio es un gran golpe para la monarquía británica.

Asimismo, ya se sabía que Kate se había sometido a una operación el 16 de enero y que tras la intervención permaneció en un hospital londinense durante 13 días. Por recomendación médica, estuvo alejada de sus labores. Recién volvió a ser vista en público el pasado fin de semana, en donde apareció en una postal junto a su esposo, el príncipe William, visitando una granja.