La Argentina, Estados Unidos y otros países de la región ofrecieron asistencia humanitaria a Venezuela

Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 (según infirmó el Servicio Geológico de EE.UU.) devastaron Venezuela provocando importantes daños en su capital, Caracas, y en ciudades aledañas como La Guaira, donde edificios y viviendas colapsaron. Tras los primeros reportes, diferentes países se solidarizaron con el pueblo venezolano y ofrecieron ayuda humanitaria.

El gobierno argentino publicó dos mensajes a través de las cuentas oficiales de X de Cancillería y la Oficina del Presidente. “La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes”, dice uno de los mensajes.

"Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, finaliza el escrito.

Por su parte, desde Estados Unidos, Donald Trump posteó: “Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!“.

El mensaje del mandatario norteamericano sobre la situación en Venezuela

Además agregó: “He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!"

En Brasil, el presidente Lula Da Silva también se sumó: “Tomé conocimiento, con gran preocupación y consternación, de los impactos causados por el terremoto que azotó a Venezuela este miércoles (24). Instruí a la Cancillería que evalúe, junto con la Embajada de Brasil en Caracas, la situación en el país y las medidas de asistencia que Brasil pueda adoptar”.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Al líder argentino y al mandatario brasileño se sumaron los de El Salvador, Nayib Bukele; Chile, Antonio Kast, y el electo presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quienes también ofrecieron asistencia al gobierno de Delcy Rodríguez.

Más tarde hicieron lo mismos los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa Azin, de Panamá, José Raúl Mulino, de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira y de México, Claudia Sheinbaum.

Expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano. https://t.co/zr5gwv4qpn — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Por otro lado, se expresaron también en redes sociales María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. “Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento”, escribió en X la referente venezolana.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su apoyo al pueblo venezolano, mientras que la Embajada española en Venezuela emitió un comunicado en el que publicó recomendaciones para los ciudadanos.

El mensaje de Pedro Sánchez

Más tarde, Narendra Modi, primer ministro de India, manifestó sus condolencias a Venezuela, especialmente “a las familias que han perdido a sus seres queridos“. ”Profundamente apesadumbrado por la devastación causada por los severos terremotos. Rogamos por la pronta recuperación de los heridos y nos solidarizamos con todos los afectados en este momento tan difícil", destacó y añadió que su país está dispuesto a brindar “toda la asistencia posible“.

El tuit de Modi

Asimismo, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, señaló: "Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos“.

Laura Fernández Delgado, máxima mandataria de Costa Rica, aseguró que su país “abraza con el corazón al pueblo venezolano en estas horas de dolor tras los terremotos” y afirmó: “Nuestra solidaridad está con cada familia afectada y con quienes hoy trabajan para salvar vidas y reconstruir esperanza. No están solos”.