Un sismo de magnitud 7,1 sacudió Caracas y se sintió en otras ciudades de Venezuela

Un fuerte sismo se reportó este miércoles pasadas las 18 en Caracas, capital de Venezuela. El terremoto provocó el zarandeo de edificios y viviendas. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños o víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que tuvo una magnitud de 7,1 en la escala de Richter y ocurrió a 28 kilómetros al oeste de la comunidad de Morón, ciudad ubicada en la costa caribeña.

Momentos de desesperación durante el terremoto en Venezuela

El movimiento fue percibido con intensidad en distintos sectores de la capital, donde habitantes reportaron el bamboleo de edificios y evacuaciones preventivas.

Su profundidad fue de 13 kilómetros y le siguieron varias réplicas. Según reportó AFP, se sintió también en Colombia.

Momentos de desesperación durante el terremoto en Venezuela

El Sistema ⁠de Alerta ‌de Tsunamis de ⁠Estados ⁠Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras ‌el terremoto. En Colombia, la unidad de gestión de riesgo (UNGRD) descartó alerta de tsunami.

También, algunos videos en redes sociales mostraron posibles derrumbes de estructuras en edificios del centro, cerca del Banco Central. “Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas”, reportó una periodista de la AFP en Venezuela.

Daños en un edificio de Caracas

Decenas de personas salieron a las calles para escapar del temblor en los edificios de la capital. Mientras tanto, esperaban para volver a sus oficinas y hogares. Varios transeúntes comenzaron a correr, otros se posicionaron en el centro de las calles para estar los más lejos posible de los escombros que pudieran caer.

La mayoría se mostraban preocupados y asustados por la situación. Un gran edificio, que parecía un centro comercial, mostró enormes grietas en distintas partes de su estructura.

La cámara de un hogar muestra la fuerza del terremoto en Venezuela

Noticia en desarrollo

Agencia AP, AFP y Reuters