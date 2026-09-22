La Asamblea General de la ONU, EN VIVO: Trump, Lula y los principales líderes mundiales hablan en Nueva York

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió su último discurso ante la Asamblea General con una fuerte advertencia sobre un mundo cada vez más fragmentado. “Las líneas de fractura se están ampliando”, dijo, al mencionar las guerras, las divisiones geopolíticas y el cambio climático, y llamó a reconstruir un orden basado en la cooperación y la interdependencia. Sobre Medio Oriente, volvió a reclamar una solución de dos Estados y advirtió sobre la expansión de los asentamientos y la “anexión progresiva” de Cisjordania ocupada, al tiempo que evocó el riesgo de una “limpieza étnica” de la población palestina.

Guterres también instó al mundo a regular el campo de la inteligencia artificial para evitar graves riesgos para la humanidad. “Los países que lideran esta revolución tecnológica deben compartir información sobre los riesgos de seguridad emergentes, cooperar en las pruebas y evaluaciones, y trabajar para establecer salvaguardas comunes que nos protejan a todos”, insistió el secretario general.