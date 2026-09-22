La Asamblea General de la ONU, EN VIVO: Trump, Lula y los principales líderes mundiales hablan en Nueva York
La guerra en Ucrania, la crisis en Medio Oriente, el avance de la IA y las tensiones entre las grandes potencias marcan una jornada clave en Naciones Unidas
El último discurso de Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió su último discurso ante la Asamblea General con una fuerte advertencia sobre un mundo cada vez más fragmentado. “Las líneas de fractura se están ampliando”, dijo, al mencionar las guerras, las divisiones geopolíticas y el cambio climático, y llamó a reconstruir un orden basado en la cooperación y la interdependencia. Sobre Medio Oriente, volvió a reclamar una solución de dos Estados y advirtió sobre la expansión de los asentamientos y la “anexión progresiva” de Cisjordania ocupada, al tiempo que evocó el riesgo de una “limpieza étnica” de la población palestina.
Guterres también instó al mundo a regular el campo de la inteligencia artificial para evitar graves riesgos para la humanidad. “Los países que lideran esta revolución tecnológica deben compartir información sobre los riesgos de seguridad emergentes, cooperar en las pruebas y evaluaciones, y trabajar para establecer salvaguardas comunes que nos protejan a todos”, insistió el secretario general.
El encuentro de Burnham y Sánchez en Central Park
Antes del inicio del debate general de la ONU, el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvieron un encuentro en Central Park, en Nueva York. La reunión se produjo en plena Asamblea General y en momentos en que ambos gobiernos buscan reforzar la cooperación bilateral y los vínculos del Reino Unido con Europa. Sánchez y Burnham ya habían destacado en julio que comparten “muchos retos, valores y objetivos” y su voluntad de impulsar una agenda común para Europa y el escenario internacional.
La presencia de Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Washington está dispuesto a dialogar con Irán durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque aclaró que por el momento no hay ninguna reunión prevista.
“Estamos abiertos a ello”, señaló Rubio en una entrevista con el programa Today, de NBC. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que cualquier eventual contacto debería apuntar a “algo positivo” y reiteró que el objetivo central de Washington es impedir que Irán llegue a desarrollar un arma nuclear.
Delcy Rodríguez se reunió con Guterres
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo en Nueva York una serie de reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con autoridades del FMI, el Banco Mundial y el BID, en el marco de la 81ª Asamblea General. Este martes, además, tiene previsto reunirse a las 20.40 de la Argentina con Donald Trump.
En los encuentros se abordaron las reformas económicas, la reestructuración de la deuda, la cooperación internacional, los derechos humanos y el proceso hacia una plena democracia. Rodríguez también analizó posibles mecanismos de asistencia técnica y financiera con el BID, el FMI y el Banco Mundial.
La amenaza de Netanyahu a Mamdani
En un video publicado en X, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó una dura ofensiva contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en vísperas de su viaje a Estados Unidos. “Voy a la ONU para luchar por la verdad sobre nuestros heroicos soldados y revelar la verdad sobre vos”, afirmó. “Deberías avergonzarte, Mamdani, por apoyar al monstruo terrorista de Hamas, que masacró a nuestro pueblo. Deberías avergonzarte por incitar a las revueltas contra los judíos de Nueva York”, agregó.
Mamdani había dicho meses atrás que intentaría detener a Netanyahu si viajaba a Nueva York, en virtud de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Más tarde reconoció que la ciudad no tiene autoridad para ejecutar esa medida. Netanyahu tiene previsto llegar a Nueva York y hablar ante la Asamblea General de la ONU el jueves por la noche. La tensión entre ambos volvió a escalar este lunes, cuando Mamdani afirmó en una entrevista con CNN que “Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra y el arquitecto del horrible genocidio de los palestinos”.
ממדאני - אני בא לאו״ם כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו - וכדי לחשוף את האמת עליך! pic.twitter.com/141PPbSFHm— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 22, 2026
La Agenda
- 10.00 | Arranca el debate general. Abren António Guterres y el presidente de la Asamblea. Lula es el primer jefe de Estado en hablar.
- 10.55 aprox. | Trump ante la ONU. Irán, Ucrania y la política exterior de EE.UU. estarán en el centro de su discurso.
- 11.30/11.40 | Acuerdo por Groenlandia. Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen firman el nuevo pacto de seguridad.
- 12.45 | Trump-Burnham. Primera bilateral con el nuevo premier británico.
- 14.15 | Trump-Zelensky. Ucrania buscará reforzar la defensa aérea y avanzar en una tregua sobre infraestructura energética.
- 15.45 | Trump y los países del Golfo. Irán y la amenaza hutí, entre los ejes.
- 20.40 | Trump-Delcy Rodríguez. Primer encuentro entre ambos, con deuda, energía y reinserción financiera de Venezuela en agenda.
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