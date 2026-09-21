Trump se reunió con Mamdani en Nueva York: “Quiero que sea un gran alcalde”

NUEVA YORK.– El presidente Donald Trump se reunió este lunes con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion, la residencia oficial del mandatario municipal, en un encuentro de más de una hora en el que discutieron sobre el costo de vida, vivienda e inmigración y buscaron puntos de cooperación pese a sus profundas diferencias políticas.

Fue el primer encuentro entre ambos en Nueva York y el tercero cara a cara, después de dos reuniones en la Casa Blanca. La cita comenzó cerca de las 16 y, poco después de las 17.10, ambos salieron juntos para hablar ante la prensa frente a Gracie Mansion.

“Quiero que sea un gran alcalde”, afirmó Trump sobre Mamdani y agregó que el dirigente demócrata tiene “un gran potencial”. El alcalde, por su parte, reconoció que ambos han sido “francos” sobre sus desacuerdos, pero sostuvo que está dispuesto a conversar con cualquiera que pueda ayudar a Nueva York.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (derecha), y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), intercambian camisetas de fútbol mientras hablan con los periodistas tras reunirse en Nueva York e DAVE SANDERS - POOL

Vivienda y costo de vida, en el centro de la reunión

Uno de los principales temas de la conversación fue Sunnyside Yard, un ambicioso proyecto en Queens que contempla construir una plataforma sobre un enorme patio ferroviario en actividad y desarrollar allí un nuevo barrio con 12.000 viviendas o más.

Trump y Mamdani ya habían hablado del proyecto en febrero. Esta vez, según explicó el alcalde después de la reunión, las conversaciones alcanzaron “un nuevo nivel” y ahora continuarán en una instancia técnica entre los equipos de vivienda y operaciones de la ciudad y la Casa Blanca.

Mamdani reconoció que una iniciativa de esa escala solo podría concretarse con ayuda del gobierno federal, tanto para obtener financiamiento como para conseguir las autorizaciones necesarias. Sin embargo, ni él ni Trump precisaron cuánto dinero podría aportar Washington ni anunciaron compromisos concretos.

Trump reconoció que el proyecto tendría un componente de vivienda asequible, mientras que Mamdani sostuvo que la ciudad está “sinceramente comprometida” con la idea de desarrollar Sunnyside Yard.

El alcalde dijo que invitó al presidente a Gracie Mansion porque consideró que la visita representaba una oportunidad para impulsar su agenda sobre el costo de vida, uno de los principales ejes de su gestión.

“Nos enfocamos en cómo podemos hacer que sea más fácil afrontar el costo de vivir en esta gran ciudad que llamamos nuestra”, sostuvo Mamdani después del encuentro.

Inmigración y el estatus de los haitianos

La inmigración fue otro de los asuntos centrales. Mamdani planteó ante Trump la situación de miles de haitianos afectados por la decisión de la administración de eliminar las protecciones que les otorgaba el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El alcalde calificó esa parte de la conversación como “productiva” y argumentó que la comunidad haitiana constituye una parte fundamental de la estructura económica de Nueva York.

(Archivo) El presidente Donald Trump y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en una reunión pasada, en la Casa Blanca

Trump confirmó que hablaron sobre la decisión de cancelar el TPS para inmigrantes haitianos y sirios y señaló que le preocupa atender la situación de las personas afectadas.

En la reunión participaron además la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, y una de las principales asesoras de Mamdani, Elle Bisgaard-Church.

Trump en Nueva York por la Asamblea General de la ONU

El encuentro se produjo en momentos en que Nueva York concentra buena parte de la actividad diplomática internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Trump llegó este lunes a la ciudad y tiene previsto hablar el martes por la mañana ante la Asamblea General. Su agenda incluye además reuniones con dirigentes internacionales, entre ellos el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, el primer ministro británico Andy Burnham y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.

La presencia de líderes extranjeros en Nueva York también abrió espacio para reuniones con Mamdani. Antes de recibir a Trump, el alcalde mantuvo un encuentro con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien conversó sobre el costo de vida, la pobreza y las desigualdades en las grandes ciudades.

De los ataques de campaña a una relación más cordial

La relación entre Trump y Mamdani atravesó un cambio desde la campaña electoral de 2025. Trump cuestionó duramente a Mamdani durante la contienda y llegó a llamarlo “lunático 100% comunista”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (derecha), escucha al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hablar con los periodistas tras reunirse con él en Nueva York DAVE SANDERS - POOL

Sin embargo, sus encuentros posteriores tuvieron un tono mucho más cordial. Después de las elecciones, Trump expresó que el futuro alcalde podía sorprender a algunos sectores conservadores y ambos identificaron los problemas económicos que afectan a los habitantes de la ciudad como un posible terreno de cooperación.

El acercamiento continuó ahora en Gracie Mansion. Aunque Mamdani volvió a reconocer sus diferencias ideológicas con Trump, los dos centraron buena parte de la conversación en vivienda y costo de vida. Tras más de una hora de reunión, el alcalde acompañó al presidente hasta la salida de la residencia antes de responder preguntas de los periodistas.

Agencias AP, ANSA, Reuters y diario The New York Times