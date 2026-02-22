La cancillería argentina recomienda evitar viajar a Jalisco

La muerte del cabecilla narco Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el más peligroso de la actualidad, ha creado incidentes de gravedad en distintas partes de México y, en especial, en el estado de Jalisco, de donde era oriundo el líder criminal.

En relación a esto, la Cancillería de la Argentina emitió un comunicado en el que recomienda a los ciudadanos argentinos “evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar” al Estado de Jalisco “y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

Además, agrega el comunicado, a quienes ya se encuentren en Jalisco, les sugiere “extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales”.

Ante una situación de emergencia, también recomendó contactar al Consulado Argentino en México, ya sea vía correo electrónico (cmexi@mrecic.gov.ar) o llamando al teléfono de guardia (+ 52 1 55 8556-0472).