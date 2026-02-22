LA NACION

La cancillería argentina recomienda evitar viajar a Jalisco

Pidió a los connacionales que se encuentran en aquel país a extremar las precauciones ante la inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Un hombre observa un vehículo incendiado durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco
Un hombre observa un vehículo incendiado durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco[e]STR - XinHua

La muerte del cabecilla narco Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el más peligroso de la actualidad, ha creado incidentes de gravedad en distintas partes de México y, en especial, en el estado de Jalisco, de donde era oriundo el líder criminal.

En relación a esto, la Cancillería de la Argentina emitió un comunicado en el que recomienda a los ciudadanos argentinos “evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar” al Estado de Jalisco “y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

Además, agrega el comunicado, a quienes ya se encuentren en Jalisco, les sugiere “extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales”.

Ante una situación de emergencia, también recomendó contactar al Consulado Argentino en México, ya sea vía correo electrónico (cmexi@mrecic.gov.ar) o llamando al teléfono de guardia (+ 52 1 55 8556-0472).

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Ucrania: una policía murió y otras 14 personas resultan heridas tras dos explosiones en Leópolis
    1

    Ucrania: una policía murió y otras 14 personas resultan heridas tras dos explosiones, en un presunto “ataque terrorista”

  2. La historia de Maria Anna, la hermana prodigio del genio de la música clásica
    2

    “Mozart la idolatraba”: la historia de Maria Anna, la hermana prodigio del genio de la música clásica

  3. Murió un niño de dos años que había sido trasplantado con un corazón “quemado”
    3

    Conmoción en Italia: murió un niño de dos años que había sido trasplantado con un corazón “quemado”

  4. La historia del mono bebé del zoo de Tokio: su madre lo dejó y lleva un peluche por todos lados
    4

    Japón: la historia de Punch, el mono bebé del zoológico que lleva a su peluche por todos lados