La condena al futbolista iraní: los hombres también mueren de pie

La noticia causa conmoción. En pleno Mundial de Qatar y ya en la cuenta regresiva para la final entre la Argentina y Francia, este domingo, el jugador de fútbol iraní Amir Nasr-Azadani enfrenta la posibilidad de ser ahorcado en Irán por haber participado de las protestas en repudio de la detención y muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini. La joven iraní fue arrestada y presuntamente torturada por la policía por no haberse colocado el hiyab correctamente. Fue una infracción al código de vestimenta obligatorio de la República Islámica. Se trata de un velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas, que es obligatorio en Irán.

El Mundial fue una plataforma para protestar, y el equipo iraní se negó a cantar el himno nacional durante el primer partido para solidarizarse. En los dos partidos siguientes, sí lo hicieron, pero de manera moderada.

Los jugadores de Irán no cantaron el himno antes del arranque del partido contra Inglaterra FADEL SENNA - AFP

En el mundo hubo actos de solidaridad con la causa de Amini, que fue tomada como la cara de un movimiento de lucha por los derechos básicos de las mujeres. Según Amnistía Internacional en base a cifras oficiales, por ejemplo, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, en Irán se registraron 31.379 matrimonios de niñas de entre 10 y 14 años.

En este marco, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) votó la expulsión de Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) para el resto de su mandato (2022-2026), un lugar que de por sí había resultado polémico.

Una hincha iraní n Qatar muestra una camiseta en recuerdo a Mahsa Amini. Federico Gambarini/dpa Federico Gambarini - dpa

Los tribunales de Teherán condenaron a 400 personas a penas de prisión de hasta diez años por su participación en las protestas. La represión de los manifestantes ya se ha cobrado varias vidas, y las ejecuciones están a la orden del día con una pena cruel e irreversible: el ahorcamiento.

“Un médico, un rapero y un futbolista figuran entre los más de 20 iraníes que podrían ser ahorcados tras una condena a la pena de muerte, una táctica intimidatoria del régimen para sofocar las protestas, indican grupos de derechos humanos. Las dos primeras ejecuciones relacionadas con el movimiento de protesta iraní, las de Mohsen Shekari, el 8 de diciembre, y la de Majidreza Rahnavard, el 12 de diciembre, ambos de 23 años, han provocado protestas y nuevas sanciones occidentales”, consigna la agencia AFP.

Es así que los activistas piden una acción internacional enérgica para impedir nuevas ejecuciones. ”Hasta que el costo político de las ejecuciones no sea significativamente mayor, nos enfrentaremos a ejecuciones masivas”, advirtió Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, a la agencia.

Habrá que ver cuál es la reacción de los jugadores de ambos equipos que deben disputar la final de la Copa del Mundo el domingo. Esta vez, es un colega el que corre riesgo de vida.

Del me too al he too, civiles y distintas organizaciones elevan su voz para que este joven de 26 años no sea ejecutado, además de otras personas detenidas por participar de las protestas. Minuto a minuto, crece el apoyo de la comunidad internacional.

Este es el Mundial de las sorpresas. La FIFA, como institución, ¿tomará cartas en este asunto? Pensando en un extremo, ¿podría suspender la final? Quizás sea una utopía, seguramente lo sea, pero esto no queda aquí. El movimiento crece en pos de una y más vidas que tienen aún mucho para dar.