La Corte Suprema de EE.UU. rechazó la solicitud de Trump para restringir el voto por correo

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la solicitud del presidente Donald Trump de levantar una orden de un tribunal inferior que bloqueó su intento de restringir el voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre. El juez Brett Kavanaugh señaló que el pedido del mandatario podría ser legal a largo plazo, pero que “los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones”.

El gobierno de Trump le había pedido al tribunal la imposición de restricciones antes de las elecciones de noviembre por el control del Congreso. El caso, en tanto, tiene importantes implicaciones porque casi un tercio del país vota por correo. Sin embargo, la decisión judicial permite que los estados sigan enviando boletas por correo con los mismos procedimientos que han utilizado durante años.

El plan del gobierno de Trump implicaba que los estados adoptaran un estilo uniforme de sobre y presentaran listas de votantes habilitados en un portal en línea. Sin embargo, un informe de un denunciante indicó que los requisitos del sistema postal podrían provocar que millones de boletas por correo nunca se enviaran, porque el portal no se construyó adecuadamente y un solo error en el código de barras podría hacer que se desechara un lote completo de boletas. Asimismo, el Servicio Postal podría negarse a entregar boletas a los estados que no cumplieran con los requerimientos.

Trump cuestionó el sistema de votos Magnific

Funcionarios electorales sostuvieron que no había manera de llevar a cabo una reforma completa en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato. De hecho, Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin comenzaron a enviar boletas por correo a los votantes en los últimos días mientras el nuevo sistema aún no estaba activo.

Por otra parte, dirigentes estatales demócratas y grupos defensores del derecho al voto rechazaron las restricciones ante los tribunales y justificaron que Trump no posee autoridad constitucional para fijar las reglas electorales. A su vez, los tribunales inferiores coincidieron y bloquearon el plan del presidente, incluida una orden judicial preliminar emitida por un juez nominado por el propio mandatario.

El presidente de Estados Unidos pidió restricciones para el voto por correo Mark Schiefelbein - AP

El gobierno republicano apeló ante la Corte Suprema con el argumento de que el control federal del Servicio Postal le permite establecer reglas para el manejo de las boletas por correo y que era posible cumplirlas.

El gobierno federal ganó una decisión procesal temprana en la Corte Suprema, pero los jueces evitaron deliberadamente pronunciarse sobre la legalidad del plan.

Desde hace tiempo que Trump manifiesta su oposición al voto por correo, sistema al cual acusó de su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, aunque a menudo utiliza ese mismo método para emitir su voto, incluso lo hizo este año.

Este mismo lunes, el mandatario norteamericano advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial y habló de una “conspiración enfermiza”. Apuntó contra el CEO de Anthropic luego de que el empresario llamara a reducir el ritmo al que desarrollan las capacidades de sus modelos y cruzó: “El único que se alegra de ello es China”.

Con información de AFP y AP.