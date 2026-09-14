Trump sube el tono contra las advertencias sobre la inteligencia artificial y habla de una “conspiración enfermiza”

WASHINGTON.– En medio del terremoto de escala global que generaron los últimos llamados a desacelerar el avance en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ante el intenso debate sobre sus riesgos para la humanidad, el presidente norteamericano, Donald Trump, denunció este lunes una “conspiración enfermiza” en los intentos de limitar esa tecnología y se posicionó como “salvaguarda”.

“¡El único control o ‘salvaguarda’ que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos cuenta con ello de sobra! La administración Trump ha impedido que la ‘gente’ de la IA haga ‘cosas’ malas o potencialmente dañinas, como Dario [Amodei], de Anthropic, quien ahora finge ser un ‘angelito perfecto’, ¡y seguiremos haciéndolo!“, escribió el mandatario en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. Fuente: Truth Social

Trump, quien el domingo había minimizado la necesidad de que su administración controlara el avance de la IA, sostuvo además que Estados Unidos ya dispone “de un enorme poder penal y regulador” sobre la empresas que desarrollan esa tecnología.

La crítica del líder republicano a Amodei llegó luego de que el sábado el director ejecutivo de Anthropic publicara en X un ensayo en el que instó a las empresas de IA a reducir el ritmo al que desarrollan las capacidades de sus modelos, y propuso un plan de tres pasos con el objetivo de “marcar el ritmo de la frontera”.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic. Markus Schreiber - AP

Tanto Elon Musk, al frente de xAI, como Sam Altman, CEO de OpenAI, otros dos gigantes de la industria, dijeron estar de acuerdo con Amodei.

“Existe una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China. ¡Quien gane la carrera de la IA, ganará!“, insistió el presidente norteamericano, quien 24 horas antes había remarcado que le preocupaba perder la ventaja de Estados Unidos sobre el régimen del gigante asiático en una competencia global por dominar este campo tecnológico crucial.

Donald Trump habla con periodistas durante el vuelo del Air Force One desde Shannon, Irlanda, hacia la Base Conjunta Andrews, Maryland. Julia Demaree Nikhinson - AP

Trump aseguró que Estados Unidos lleva “ventaja sobre China y sobre todos los demás”, y que continuará en esa senda. “¡Que anden con cuidado los teóricos de la conspiración, los conspiradores, los traidores y los filtradores!“, desafió el presidente en su posteo.

“La única razón por la que se está produciendo el auge de la IA y los centros de datos es que Estados Unidos lleva una enorme ventaja sobre cualquier otro país. ¡No maten a la gallina de los huevos de oro!“, amplió el presidente en otro posteo.

The only reason the AI/Data Center outburst is happening is because the United States is leading, by a lot, every other country. Don’t kill the Golden Goose! President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 14 2026, 11:23 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌‍​‌‌​‍‌‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌‌‌​‌​‌‍​‌​‍ pic.twitter.com/GK0VpCCQHB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026

La posición china

Los dardos de Trump se produjeron horas después de que el régimen del presidente Xi Jinping -a quien Trump recibirá en la Casa Blanca el 24 de septiembre- advirtiera que la IA pone en peligro la seguridad nacional del país, con el argumento de que potencias extranjeras podrían utilizarla para amenazar el orden social nacional.

Además, Pekín rechazó el llamado del director de Anthropic para que Estados Unidos frene las capacidades desarrollo de la industria tecnológica china. “Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica”, advirtió el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, en un artículo publicado en internet.

La IA es ahora “el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y un nuevo terreno para rivalidad estratégica entre las grandes potencias”, sumó Chen.

Al ser consultado sobre los llamados de los líderes tecnológicos estadounidenses para ralentizar el desarrollo de la IA, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino instó a todas las partes a “promover un enfoque abierto, inclusivo y benevolente hacia la IA”.

El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia un discurso al asistir a la segunda jornada de la XVIII Cumbre del Brics, en Nueva Delhi, el 13 de septiembre de 2026. Yan Yan - XinHua

“Fomentar diversas amenazas, participar en confrontaciones y en una competencia maliciosa solo perturbará el proceso de gobernanza global de la inteligencia artificial y no beneficia a ninguna de las partes”, declaró el vocero Guo Jiakun en una conferencia de prensa el lunes.

“Fuerzas negativas”

En el viaje de regreso desde Dublín hacia Washington el domingo, Trump había reconocido la necesidad de cierta regulación en el desarrollo de la IA, aunque no ofreció detalles sobre posibles normas y atribuyó las advertencias de que la tecnología avanza demasiado rápido y con poca supervisión a “fuerzas negativas”.

President Trump said Sunday that he personally uses artificial intelligence, but declined to say further how he does. When discussing AI on Air Force One, Trump said, "Whoever wins AI, wins" and said the U.S. is "leading by a lot." pic.twitter.com/jp0ttNFFYp — CBS News (@CBSNews) September 14, 2026

“Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema, cuando no deberían hacerlo, y están sacando a relucir cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana”, dijo Trump a los periodistas durante el vuelo.

Amenaza

En medio de la catarata de advertencias por los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados de la IA, este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó una “acción urgente” para regularla.

“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad”, señaló Türk a través de un comunicado. “Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales. Todos los derechos humanos están amenazados por esta tecnología, incluido el derecho a la vida”, advirtió.

Las acciones relacionadas con la IA sufrieron una fuerte caída a nivel mundial este lunes, después de que los llamados de los líderes las mayores empresas del sector para ralentizar el ritmo de su desarrollo. Además, Altman informó que OpenAI no seguiría adelante con su salida a bolsa este año, al alegar motivos de seguridad.

El índice tecnológico de élite de Wall Street, el Nasdaq 100, registra una caída de alrededor de 0,7% a mitad de la rueda, y las acciones de las empresas de semiconductores, que lideraron el auge de la IA, son las que exhiben las mayores bajas.