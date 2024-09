La crisis en Venezuela: enérgica condena global a la orden de captura contra Edmundo González Urrutia

Escuchar

WASHINGTON.- La orden de arresto en Venezuela contra el líder opositor y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia desató una enérgica condena global y elevó la presión diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro, que ninguneó los llamados a reconocer su derrota en la última elección y se aferró al poder desplegando una fuerte ola represiva en el país.

El abanico de condenas a la última decisión de Maduro para sofocar la oposición política en Venezuela incluyó a Estados Unidos, nueve países de América Latina, entre ellos, la Argentina, altos funcionarios de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, líderes políticos y organizaciones de derechos humanos, y forzó incluso un tono más áspero por parte del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, principal aliado regional de Maduro.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. (AP Foto/Cristian Hernández) Cristian Hernandez - AP

La Casa Blanca condenó la orden de arresto, advirtió que era “injustificada” y la calificó como otro ejemplo de los esfuerzos de Maduro para mantener el poder por la fuerza y negarse a reconocer que González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del 28 de julio pasado.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en una llamada con periodistas que el gobierno norteamericano -que el fin de semana confiscó el avión presidencial de Maduro en la República Dominicana y lo trasladó a Florida- está considerando “una gama de opciones”, aunque no adelantó ninguna medida. Y Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo por primera vez que González “derrotó abrumadoramente” a Maduro en las urnas.

La líder opositora Maria Corina Machado en Caracas el pasado 28 de agosto. (JUAN BARRETO / AFP) JUAN BARRETO - AFP

“En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ordenó ahora el arresto del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas. Edmundo González ha promovido la reconciliación nacional, y nos sumamos a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada”, dijo Nichols.

Nueve países latinoamericanos rechazaron el martes la orden de arresto dictada por un tribunal de Venezuela contra González Urrutia, quien reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio: la Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay señalaron en un comunicado su rechazo “de manera inequívoca y absoluta a la orden de arresto” contra el dirigente opositor.

La condena argentina

El gobierno de Javier Milei emitió a través de la Cancillería un duro comunicado de rechazo a la orden de arresto al afirmar que en Venezuela existe un “marco de terrorismo de Estado”.

“En un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de estado”, indicó la Cancillería.

La canciller argentina, Diana Mondino; el presidente de Bolivia, Luis Arce; el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente de Panamá, Jose Raúl Mulino, en la reunión del Mercosur en Asunción, el 8 de julio. (DANIEL DUARTE / AFP) DANIEL DUARTE - AFP

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, también expresó su categórico rechazo y pidió al régimen de Maduro que respete “la libertad, la integridad y los derechos humanos” de González.

“Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra Edmundo González y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos”, expresó Borrell en un mensaje en la red social X. “Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”, agregó.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en un comunicado que la persecución política “constituye un crimen más en la lógica jurídica permanente y continua de violación sistemática de los derechos humanos en el país”. Y la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, afirmó que en Venezuela existe “una situación muy lamentable en la que se detiene a personas por ejercer su derecho a la participación política, a la libertad de expresión o a la libertad de reunión”.

Brasil reconoce autoritarismo

Pero una de las reacciones más llamativas fue la del gobierno de Lula, que hasta ahora ha aportado cobertura política a las maniobras de Maduro para perpetrarse en el poder, al punto de llegar a sugerir que las elecciones se realicen nuevamente en medio de las evidencias de un megafraude chavista. Celso Amorim, el principal asesor diplomático de Lula, dijo en una entrevista con la agencia Reuters que la orden de detención contra González era “muy preocupante”, y no se podía negar que hay una “escalada autoritaria” en Venezuela.

“No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo, hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario, tenemos noticias de varias detenciones. El propio gobierno anunció más de 2000 detenciones, no sé si para intimidar. No hay duda de que hay autoritarismo”, sostuvo Amorim.

Petro y Lula proponen a Maduro un pacto con la oposición para conceder "garantías" a quien pierda las elecciones PRESIDENCIA DE COLOMBIA - PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo en un mensaje en X que la orden de arresto forma parte de una “criminalización sistemática de críticos y opositores” y les envió un mensaje a Lula, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Rechazamos la orden de captura de Edmundo González, que forma parte de una criminalización sistemática de críticos y opositores. El punto mínimo de entrada para cualquier negociación de Petro, Lula y López Obrador debería ser la revocatoria de esta orden”, afirmó Goebertus.