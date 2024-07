La democracia debe ganar en Venezuela

Escuchar

WASHINGTON.- Son días muy tristes para Venezuela y para América Latina. Es una tragedia cuando los gobiernos, de izquierda o derecha, no defienden la democracia.

Mi carrera y mi amor por América Latina en Venezuela comenzaron hace más de 40 años. El país era seguro, democrático y próspero. Hoy, no es nada de eso. Y como los deseos de los ciudadanos en las urnas están siendo ignorados, están votando con los pies.

Más de 8 millones de personas han dejado el país y, dado el resultado electoral, se espera que al menos otros 4 millones emigren. Y están emigrando para encontrar trabajo, atención médica básica, educación para sus hijos, así como comida y agua potable. Cosas que damos por sentadas y están en nuestras agendas como una prioridad.

Un hombre golpea una olla durante una protesta contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en Valencia, estado de Carabobo, Venezuela, el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales venezolanas. JUAN CARLOS HERNANDEZ - AFP

Los líderes de la oposición han sido encarcelados, torturados y, prácticamente, expulsados. Y ahora el régimen de Maduro está acusando a María Corina Machado de sabotaje electoral. Es tan claro que la oposición iba a ganar las elecciones y, en última instancia, ganó las elecciones. Solo el presidente Maduro y otros en el régimen no reconocerán el resultado. Si las encuestas no hubieran sido tan claramente favorables a la oposición, el gobierno de Maduro habría permitido observadores internacionales, incluidos ex presidentes del hemisferio. ¿Nadie se dio cuenta de que Alberto Fernández, el ex presidente de Argentina, fue desinvitado como observador cuando indicó que iría con los resultados reales de las elecciones, la voluntad del pueblo?

Y ahora la gente está en las calles protestando los resultados de las elecciones. Parecen saber más de lo que el mundo está dispuesto a reconocer. Tienen muy claro por quién votaron. ¿Cuántas más personas necesitarán morir o ser arrestadas antes de que todos nos unamos en nombre de la democracia?

El pueblo venezolano merece más, y nosotros, las democracias del hemisferio, necesitamos apoyarlos en su búsqueda.

La autora es presidenta y CEO, de Americas Society/Council of the Americas