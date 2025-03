Fuertes críticas opositoras al gobierno de Uruguay tras anunciar que no reconocerá a Edmundo González como presidente venezolano

MONTEVIDEO.- Las declaraciones del flamante canciller Mario Lubetkin en las que aseguró que Uruguay no reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela -y que tampoco a Nicolás Maduro como jefe de Estado de ese país- generó el inmediato rechazo de los referentes de la coalición republicana, alineados a la postura que en este tema tuvo el pasado gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Dejar de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela implica un retroceso grave para la democracia, para la imagen y el posicionamiento internacional de Uruguay -escribió en su cuenta de X el excandidato a presidente nacionalista, Álvaro Delgado-. Profundo rechazo a la decisión del nuevo gobierno".

Dejar de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela implica un retroceso grave para la democracia, para la imagen y el posicionamiento internacional de Uruguay. Profundo rechazo a la decisión del nuevo Gobierno.

Minutos después se pronunció Andrés Ojeda, también expostulante a la presidencia el año pasado. “El peor de los mundos para nuestra política exterior -dijo el colorado-. No defiende ni a uno ni a otro. Se queda en una versión tibia que solo termina siendo servil al régimen de Maduro. Es un paso hacia atrás que mucho le va costar a nuestra política internacional”.

El Partido Colorado expresa su profunda preocupación y rechazo ante la reciente decisión del gobierno de cesar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela.

Varias horas antes el senador blanco Javier García había dicho en la misma red social que el pronunciamiento de Lubetkin “legitima al dictador” de Venezuela. “El peor comienzo internacional. El discurso por un lado, las decisiones por otro. Retroceso democrático”, escribió el exministro de Defensa.

En campaña costó, pero el presidente Orsi definió a Maduro como dictador. A 48 hs de asumido, su gobierno toma decisión que legitima al dictador. El peor comienzo internacional. El discurso por un lado, las decisiones por otro. Retroceso democrático.

https://t.co/uPkrhiZhRy — Javier García (@JavierGarcia_Uy) March 4, 2025

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, dijo en tanto que sentía “mucha pena y rechazo” por la “falta de solidaridad del nuevo gobierno para con el pueblo venezolano”, y que la determinación de la administración de Yamandú Orsi desconocía “la voluntad popular que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de ese país".

Mucha pena y rechazo nos provoca la falta de solidaridad del nuevo gobierno de nuestro país con el pueblo venezolano, desconociendo la voluntad popular que eligió a @EdmundoGU como Presidente legítimo de ese país.

Comunicados

Tras las declaraciones de Lubetkin, el Partido Nacional emitió un comunicado en rechazo a la decisión de desconocer la elección de González Urrutia. En el texto, exhorta al gobierno nacional “a respetar y cuidar las acciones que mantienen a Uruguay con su alto prestigio internacional“.

“Instamos a la Cancillería y al gobierno nacional a revisar su postura frente a la situación que vive el hermano país de Venezuela” y a reconocer a Edmundo González Urrutia como el legitimo presidente de Venezuela, afirmó el PN en el comunicado.

Por su parte el Partido Colorado manifestó: “Esta medida representa un grave retroceso en el compromiso de nuestro país con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. La comunidad internacional ha reconocido a González Urrutia como el legítimo líder venezolano tras un proceso respaldado por fuerzas democráticas, y desconocerlo equivale a brindar legitimidad a un régimen que ha vulnerado sistemáticamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano”.

“El gobierno del Frente Amplio ha adoptado una postura que no solo contradice los principios democráticos, sino que también se aparta de la tradición histórica de Uruguay de apoyar la lucha de los pueblos por su libertad y democracia. Este giro diplomático es preocupante y envía un mensaje equivocado a la comunidad internacional, alineándose con actores que han sostenido prácticas antidemocráticas en la región”, sumó.

Lo que dijo Lubetkin

En una entrevista otorgada al medio español El Mundo, el canciller informó que el gobierno ya no seguirá el camino que recorrió la administración de Luis Lacalle Pou de reconocer a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.

“No reconocemos la situación en función de cómo se dio el proceso electoral. Eso no cambia. Tenemos, sí, un problema: las relaciones entre Uruguay y Venezuela están a cero, las embajadas están casi cerradas. ¿Qué hacemos con los miles de uruguayos que están en Venezuela? ¿Quién los protege? Alguien me preguntó si esto significa el restablecimiento de relaciones diplomáticas y mi respuesta es no", fueron parte de sus declaraciones

Sobre el presidente, Lubetkin afirmó: "No reconocemos a nadie en este momento: ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet".

Si bien admitió que se trata de “una situación ambigua”, afirmó que Uruguay no es “el único país que tiene esa posición”.

De todas formas, aseguró que, como ya lo había manifestado Orsi, el gobierno de Maduro es una dictadura. “Eso ya lo definió el presidente; él planteó efectivamente el concepto de dictadura y que no podemos reconocer una realidad democrática cuando el proceso electoral no estuvo a la altura de las garantías que nos puede dar un Estado democrático”, indicó.