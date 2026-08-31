La dramática carrera para rescatar a más de 900 personas atrapadas en túneles en Nepal

KATMANDÚ.-En un operativo a contrarreloj, los equipos de rescate de Nepal, con la ayuda de expertos chinos e indios, intensificaron el lunes sus esfuerzos para llegar a más de 900 personas que se cree que están atrapadas dentro de los túneles bloqueados de distintos proyectos hidroeléctricos tras las inundaciones del Himalaya de la semana pasada.

Las autoridades nepalíes indicaron que el objetivo principal era llegar hasta los 933 trabajadores que se cree están atrapados en 11 proyectos hidroeléctricos, muchos de los cuales trabajaban en aproximadamente media docena de túneles, en los dos distritos más afectados por las inundaciones de Rasuwa y Nuwakot.

Personal del ejército traslada los cuerpos de víctimas desde un helicóptero en el campamento de Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, el 31 de agosto de 2026 (Arun Sankar/ AFP) ARUN SANKAR - AFP

Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal, indicó que algunos trabajadores habían logrado hacer contacto y pedir ayuda cuando el desastre ocurrió el miércoles pasado, y que otros lograron huir e informar a las autoridades y a familiares sobre sus colegas en los túneles. Sin embargo, agregó que crecen los temores de que algunos pudieran haberse asfixiado.

Al menos un experto aseguró que los túneles ofrecían suficiente espacio para que la gente se refugiara y que algunos trabajadores podrían tener acceso a oxígeno. Pero otros advirtieron que las posibilidades de encontrar sobrevivientes estaban disminuyendo.

Personal de los servicios de bomberos y rescate de China llega al campamento de Trishuli tras inspeccionar la zona del túnel en Rasuwa, a raíz de las repentinas inundaciones ocurridas en el distrito nepalí de Nuwakot el 31 de agosto de 2026 (Arun Sankar) ARUN SANKAR - AFP

“Estamos trabajando en la búsqueda y el rescate de las personas varadas en colinas, asentamientos y zonas ribereñas”, señaló el general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército de Nepal.

La agencia de desastres de Nepal informó el lunes que allí se habían contabilizado 903 muertes, con 4.247 personas desaparecidas, entre ellas 592 extranjeros.

Hasta el domingo, las autoridades chinas reportaron 16 muertes y 546 desaparecidos, y los medios estatales chinos dijeron que 261 de los desaparecidos eran extranjeros, incluidos más de un centenar de nepaleses.

Buscan a más de 900 personas atrapadas en túneles hidroeléctricos

Tareas de rescate

Los esfuerzos de rescate se centran en personas atrapadas en los gigantescos túneles construidos para controlar el flujo de agua y producir energía hidroeléctrica.

“Los túneles se construyen para acceder a la infraestructura hidroeléctrica y para desviar el agua —un paso esencial para generar energía. Son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones”, señaló Jakob Steiner, un geocientífico de la Universidad de Graz en Austria que actualmente tiene su base en Daca, Bangladesh.

“Hay suficiente espacio para que la gente se refugie y, por lo que entendemos, han logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados y ahora están tratando de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contra el tiempo, porque la gente necesita comida y agua”.

En el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, al menos 576 personas estaban desaparecidas, indicó Dangi, agregando que alrededor de 300 de ellas estaban atrapadas dentro del túnel. Los rescatistas han estado tratando de encontrar sobrevivientes durante días, trabajando bajo la lluvia.

En el Proyecto Hidroeléctrico Trishuli-3, cuadrillas estaban trabajando para descender unos 15 metros (50 pies) dentro del túnel en un esfuerzo por llegar a los obreros dentro, según Basnet, el portavoz del ejército.

En el lado chino, los esfuerzos de rescate y recuperación incluyeron la reconstrucción de la ruta que conduce al puerto de Gyirong en la frontera entre China y Nepal.

Agencia Reuters y AP