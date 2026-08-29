Estados Unidos: un juez declaró inocente a una mujer que asesinó a sus dos hijos en Nueva York

En paralelo a uno de los juicios más importantes que atraviesa Estados Unidos con el caso de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos, un tribunal de Nueva York declaró en las últimas horas “no culpable” a una madre que confesó haberle quitado la vida a sus dos niños por considerar que al momento del hecho la mujer atravesaba un cuadro de psicosis severo.

La grave situación ocurrió el 26 de noviembre de 2022 cuando Dimone Fleming apuñaló a sus hijos, Octavius ​​Canada, de 11 meses, y Daishawn Fleming, de 3 años, en el albergue familiar donde convivían, situado sobre la calle Echo Place al 246, en el distrito de Bronx. Luego de herirlos, los dejó en una bañera llena de agua.

Tras un llamado al 911 por parte de unos de sus vecinos, la Policía llegó al lugar y la halló en un deteriorado estado mental y semidesnuda. En aquel momento, los agentes se encargaron de trasladarla a un hospital, pero no comprobaron si había más personas en el domicilio.

Fleming, con su hijo más grande Redes

Los niños fueron encontrados a la noche de ese mismo día por el entonces novio de Fleming, Columbus Canada, padre de Octavius.

La joven, de 22 años en aquel entonces, fue acusada de asesinato en primer grado. Durante el proceso judicial, admitió ser la autora del crimen.

Sin embargo, a casi cuatro años de los hechos, el Tribunal Penal de Bronx indicó que la mujer, hoy de 26, no fue la responsable al considerar que no podía comprender lo que estaba haciendo cuando mató a su hijos por atravesar un cuadro de psicosis postparto.

Fleming tenía dos hijos Redes

Según consignó The New York Times, el doctor Eric Goldsmith, un psiquiatra que evaluó el requerimiento de la fiscalía, aseguró que la noche en que asesinó a los niños Fleming estaba “gravemente psicótica y desconectada de la realidad”.

A su vez, planteó que la mujer estaba alucinando, convencida de que el mundo se acababa y de que un espíritu maligno se había apoderado de su cuerpo. “Creía que sus acciones eran necesarias para proteger o ‘purificar’ a sus hijos”, señaló.

Por otro lado, se comprobó durante el proceso que Fleming estuvo internada en un hospital meses antes de las muertes, por síntomas de ansiedad y depresión.

Fleming tenía 22 años al momento del hecho Redes

Sin embargo, al salir no habría continuado con la medicación y habría consumido drogas, entre ellas marihuana, estupefaciente que podría provocar que sus síntomas se manifestaran de manera más frecuente e intensa.

En ese contexto, el juez resolvió que la mujer no es penalmente responsable. Aún así, determinó que Fleming deberá volver a los tribunales el 18 de septiembre. Allí se decidirá si debe permanecer internada por los próximos seis meses, si requiere de un seguimiento menor o si será puesta en libertad sin obligaciones legales, aunque con recomendación de ir a terapia.