La dura carta de la expareja de Íñigo Errejón y las dos nuevas denuncias que lo describen como un acosador serial

MADRID.- Rita Maestre, actual vocera de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital y expareja de Íñigo Errejón, que ha sido acusado de acoso, agresiones y comportamientos machistas por varias mujeres, rompió el silencio y difundió el domingo una carta en su cuenta de X en la que cuestiona profundamente a Errejón tras conocer los testimonios de sus víctimas.

Maestre expresó su conmoción después de leer los testimonios de varias mujeres que han acusado al ex portavoz de Sumar de “agresiones y vejaciones” y señaló que se siente devastada al descubrir que algunos de los episodios de violencia denunciados ocurrieron mientras ella aún era su pareja.

Cuando el dolor es devastador, intentar ponerle palabras es tan difícil como sanador.



“Estoy abrumada y conmocionada, especialmente porque ahora estoy descubriendo que algunos de estos episodios ocurrieron cuando él y yo aún estábamos juntos”, escribió en una carta difundida en X, refiriéndose a la denuncia hecha por una mujer anónima al medio El Salto. “Una persona de apariencia normal, un ‘buen novio’, era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel”, añadió.

La carta también responde a quienes especularon sobre el conocimiento que ella tenía de las conductas de Errejón. “Evidentemente, es imposible que no pensemos cómo no pudimos ver que estábamos ante alguien con esas múltiples caras, cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación”, afirmó, refiriéndose a los casos de violencia machista que han salido a la luz en los últimos días. “Me siento profundamente engañada y ese engaño es devastador”.

Errejón, cuyo partido Sumar está coaligado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, ha anunciado su retirada de la política después de que varias mujeres le acusaran de agresión sexual. A. Pérez Meca - EUROPA PRESS

Es que su reacción pública llegó después de que Errejón dimitiera como portavoz parlamentario de Sumar el jueves pasado. Su renuncia se produjo tras la apertura de una investigación interna por parte de la coalición, luego de que la periodista Cristina Fallarás difundiera acusaciones de acoso y violencia machista a través de su cuenta de Instagram. Errejón aceptó dejar su cargo cuando Sumar, coaligado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, ya preparaba su expulsión.

Maestre enfatizó la necesidad de apoyar a las víctimas y acabar con los espacios de impunidad; en su carta recordó que las mujeres que forman parte del entorno del agresor también son juzgadas. “Estamos hartas de que no se nos crea, de sentirnos juzgadas cuando hemos sido agredidas”, afirmó, donde además anima a cualquier mujer que haya sufrido violencia a que busque apoyo en las redes feministas.

Nuevas denuncias salen a la luz

Tras la renuncia de Errejón, varios medios españoles comenzaron a recibir testimonios de otras mujeres que aseguraban haber sido víctimas de comportamientos similares por parte del exdiputado.

Según ElDiario.es, una de las denunciantes, bajo el nombre ficticio de “Sara”, relató una relación tóxica y de manipulación emocional con Errejón entre 2019 y 2020. “Con él todo era un juego de poder, en el que él pedía y yo accedía. Me sentía mal conmigo misma, pero temía su enfado o su silencio si no hacía lo que él quería”, contó Sara.

Iñigo Errejón interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 20 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Además, describió cómo Errejón exigía respuestas inmediatas, controlando cada aspecto de la relación, incluso pidiendo fotos y videos en momentos inapropiados.

“Desde el primer momento él estableció las condiciones: tenía que contestarle siempre al momento, porque si no se enfadaba muchísimo, tenía que hacer lo que él le pidiera, la foto o vídeo que él deseara, sin importar dónde estuviese yo. No le podía molestar, no le podía preguntar por su vida, y sería él quien me contactara a mí”, dijo.

Sara también reveló cómo, en varias ocasiones, Errejón la sometió a prácticas sexuales vejatorias, que ella aceptaba para evitar conflictos. “Todo iba de él y el poder”, aseguró la denunciante, quien reconoció haber accedido a estas situaciones debido a su baja autoestima en aquel momento.

“A esas alturas hablábamos casi todos los días, me pedía vídeos y fotos desde las diez de la mañana y a esa hora ya tenían que ser con ropa sexy… Un día me llamó a las 12 de la noche, nunca lo hacía, y yo no contesté. Me mandó un mensaje lapidario: ‘Cuando yo te llame, me lo coges. No te voy a volver a llamar’. Y no lo hizo nunca más. Dejó de hablarme por una semana. Yo sentía que le había fallado y le mandaba vídeos y fotos a los que él no contestaba”, dijo Sara. “Un día recuerdo haber hecho una foto de mi culo estando en el supermercado. Ahora me avergüenzo, pero entonces sentía que tenía que hacerlo”.

Otro testimonio impactante fue el de “Violeta”, una mujer que habló con El Salto y mostró capturas de conversaciones con Errejón entre 2014 y 2015 donde se pueden leer mensajes del tipo “te veo demasiado ocupada” o “pon algo de tu parte”, que se entrecruzan con un “te pega fumar por la pose de tus fotos”.

Violeta describió un encuentro sexual con el exdiputado en Madrid como “agresivo, violento y humillante”. “Fue como una película burda de porno heteronormativo. Tirones de pelo, cachetes, frases desagradables y ningún ‘qué tal’ ni miradas para testear si yo estaba bien”, dijo a El Salto sobre ese encuentro sexual.

Iñigo Errejón durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Además, afirmó que nunca hubo consentimiento explícito para los actos que Errejón le exigía. “Se empeñó en hacerme creer que lo nuestro era una historia de BDSM (una dinámica sexual consensuada donde media, entre otras, la dominación, la sumisión y el masoquismo), pero la realidad es que fue una relación de sumisión no consensuada”, señaló.

“Para el encuentro, establecimos que tenía que acudir con tacones y lencería fina y a mí eso me parecía bien. Nunca se ofreció a que pagáramos a medias. Todos los gastos corrieron de mi cuenta”, explica. “Llegó al piso escondiéndose y me obligó a que saliéramos por separado. Tuve que quedarme esperando”.

Por otro lado, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, declaró este lunes que, durante su participación en la coalición Sumar, informaron a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre un hilo de Twitter de una joven que acusaba Errejón de acoso sexual en el verano de 2023, considerando que ella era la persona adecuada para tomar medidas al respecto.

“Lo que hicimos es comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto con ese hilo de Twitter, que era Yolanda Díaz”, dijo el lunes en una conferencia de prensa.

El inicio del escándalo

El escándalo estalló cuando, de manera anónima, una mujer denunció en las redes sociales de Fallarás que un “político muy conocido de Madrid” era un “maltratador psicológico” y un “monstruo”. Aunque no se mencionó explícitamente el nombre de Íñigo Errejón, rápidamente se especuló que se trataba de él. Días después, El Salto y otros medios confirmaron que las acusaciones de esta mujer, así como de otras, estaban dirigidas contra el diputado.

La periodista Cristina Fallarás ha denunciado que Instagram ha cerrado su cuenta en la red social y lo ha vinculado al hecho de haber desvelado un mensaje anónimo de una mujer que acusaba al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón de violencia machista. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

El testimonio inicial, que detallaba situaciones de acoso y abuso emocional, fue suficiente para que Sumar iniciara una investigación interna.

A medida que se fueron revelando más casos, incluyendo el testimonio de la actriz Elisa Mouliaá, quien denunció a Errejón por agresión sexual, la presión aumentó sobre el partido, y el diputado decidió dimitir, alegando estar trabajando en un “proceso personal y psicológico” para tratar de corregir sus errores.

Elisa Mouliaá tiene 35 años Instagram

Pablo Iglesias, cofundador de Podemos y compañero de Errejón en la fundación del partido, afirmó que “de esto se hablaba hace un año”, sugiriendo que había rumores sobre el comportamiento del exportavoz de Sumar desde hace tiempo.

La dimisión de Errejón también provocó la renuncia de Loreto Arenillas, diputada de Más Madrid en la Asamblea regional, quien fue señalada como mediadora para evitar que trascendiera un caso de acoso cometido por el político en 2023. Arenillas negó haber encubierto ningún caso, pero dimitió tras la presión mediática.

