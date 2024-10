España: el fuerte descargo de Elisa Mouliaá, la conductora que denunció a Íñigo Errejón

En medio del escándalo en España que involucra al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que dimitió y quedó envuelto en denuncias de violencia machista y abuso sexual, la conductora y actriz Elisa Mouliaá, primera mujer que inició una causa judicial contra él, salió a responder las críticas que le llegaron.

En su declaración ante las autoridades, Mouliaá había dicho que en septiembre de 2021 fue víctima de tres episodios por parte de Errejón durante la misma noche. Según su relato, primero ella participó de la presentación de un libro del líder izquierdista español y después lo invitó a una fiesta de unos amigos. Allí Errejón se le habría tirado encima en el ascensor, luego la habría encerrado en un cuarto y mostrado su miembro, y por último, ya en la casa del exdiputado, le habría hecho tocamientos. Todo sin consentimiento, dijo la conductora.

Tras decidir exponer su historia, luego de que Errejón dimitiera en medio de otras acusaciones de la misma índole -pero anónimas y a través de redes sociales-, Mouliaá recibió críticas, por ejemplo, por haber aceptado ir a la casa del político cuando ya en dos oportunidades la había acosado sexualmente.

“Por aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre: una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana, cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido. Estamos en 2024″, indicó la conductora en la red social X contra los que la habían cuestionado. Dijo esto por expresiones que surgieron debido a que ella contó en su denuncia que, cuando iban para la casa de Errejón, su padre la llamó y le notificó que su hija tenía fiebre, pero decidió acompañar igual al político.

“Aun así, mi marido [el DJ australiano Shaun Raymond] y yo estábamos separados, y en proceso de divorcio, que finalmente se formalizó de forma amistosa a principios de 2023. Yo estaba ilusionada con Íñigo, lo tenía en un pedestal... pensé que podía ser una historia de amor preciosa ”, reveló sobre sus intenciones de aquel entonces con el exportavoz.

Sin embargo, Mouliaá indicó: “ Pero, en lugar de encontrarme con algo romántico, me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua”.

Además, justificó que fue al domicilio del dirigente de la izquierda porque, de acuerdo a su versión, él le dijo que el auto que había pedido los esperaba desde hacía cinco minutos. “Teníamos que irnos y en su casa le dije que me iba de ahí. Primero porque en el taxi me habían llamado diciendo que me hija tenía fiebre y, si me estaba sintiendo mal, eso lo empeoraba más. Y, segundo, porque era todo invasivo e incómodo”, sostuvo.

Para cerrar, dijo que tiene pruebas de lo que pasó, como una conversación del día siguiente con una amiga, donde le contaba lo “invadida” que se había sentido. Esas capturas ya fueron publicadas por los medios españoles y están incorporadas a la causa.

“Esto es todo lo que tengo que decir”, cerró.

Por aclarar mensajes a los neandertales que dicen que debía estar en mi casa con mi hija y marido un sábado de septiembre: Una mujer puede salir de fiesta con sus amigos si le da la gana cuando quiera y sin que la juzguen, teniendo o no marido, estamos en 2024.



Aun asi, mi… pic.twitter.com/JoCQpzWkEK — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) October 26, 2024

Mouliaá Ruiz de Elvira nació en Madrid, España, hace 35 años. Es actriz y presentadora de televisión, conocida por su trabajo en los programas Águila Roja, Servir y proteger y Olmos y Robles y en las películas Al final todos mueren y Embarazados. Cuando era niña empezó a formarse en actuación en el Estudio Internacional Juan Carlos Corazza y realizó sus estudios de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, según consignó El Confidencial.

Trabajó varios años como presentadora de la cadena pública Televisión Española (TVE), pero, por problemas de la firma, en 2019 su programa +Cotas terminó solo cinco meses después de haber empezado. En 2024 se sumó al ciclo Zapeando (La Sexta), donde se desarrolla hasta la actualidad.

LA NACION