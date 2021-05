La embajadora de Israel en Argentina dice que no ve posible un acuerdo con Hamas

La tensión entre Israel y el grupo Hamas sigue en aumento. Ante este escenario, la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, enfatizó cuán grave es la situación y resaltó que el conflicto no es contra las autoridades palestinas sino contra este movimiento islamista, con quienes no cree que puedan llegar a un acuerdo. “Hasta ahora no hubo éxito en la mediación internacional, esperamos que lo logren”, dijo al conversar con TN. Y negó que Donald Trump haya sido quien permitió ciertos acercamientos de paz entre Israel y varios países árabes: “Estas cosas no dependen de un líder, son políticas de Estado”.

“Esta organización terrorista está atacando a Jerusalén, a la ciudad santa”, dijo. Y luego agregó: “No son solos terroristas, también son ‘antisemitas’. No hablan solo contra Israel, sino que contra los judíos y dicen que tienen que matarlos a todos”. Por eso, cuando le preguntaron si es posible llegar a un acuerdo, contestó: “La carta de fundación de Hamas dice que la única forma es la guerra, entonces no creo que sea posible [un acuerdo]. Nosotros, si fuese posible tener una tregua y cesar el fuego, estamos. Lo único que necesitemos es que se pare el ataque de cohetes contra civiles. Si para eso, acaba todo”. Para ella, si eso ocurriera, no habrían más represalias por parte de Israel.

En ese sentido, Ronen subrayó que “Hamas no es la autoridad palestina, es una organización terrorista que tomó como rehenes a los civiles de la Franja de Gaza”. De igual manera, en otro tramo de la entrevista, consideró: “No creo que la mayoría de los palestinos quiera tener esta vida, el problema es que los extremistas controlan la Franja de Gaza”. Para ella, sería importante que esta nación haga elecciones para renovar a sus autoridades.

Según contó, entonces, tuvieron negociaciones y hasta han hecho acuerdos con los representantes palestinos, como ocurrió con las vacunas contra el coronavirus (”vacunamos a 100 mil palestinos que entraron a Israel y a su equipo de salud”). “Nos importa nuestra vida y también la de los palestinos”, recalcó más adelante.

Tal como subrayó la representante de Israel en la Argentina, las acciones de su país buscan “proteger a sus civiles y nada más”. “Reaccionamos porque esa es nuestra obligación como Estado”, dijo. Y luego, ante la consulta de si vendrá una mayor escalada, respondió: “No sabemos. Hubo artillería y tanques, pero todo depende de cómo se desarrolle. Tenemos que parar la amenaza que tenemos contra nuestros civiles”.

Además, Ronen se refirió a los 3 misiles que fueron lanzados desde el Líbano contra su nación y minimizó ese frente. Tras destacar que cayeron principalmente en el mar, dijo: “Desde el gobierno del Líbano nos dijeron que es una ocupa palestina chiquita, que no representa a nadie y que no es nada. Ojalá que sea así porque para nosotros la paz es lo más importante”.

Sobre el final de la entrevista, la embajadora resaltó que su vida entera y sus afectos están allá. “Es mi patria. ¿Cómo se sentirían si cayeron solo sobre Buenos Aires 1700 cohetes? Ni se lo pueden imaginar”, dijo. Y lamentó que justo estaban saliendo del coronavirus cuando estalló este conflicto: “La gente se estaba liberando y ahora tienen que volver al refugio a cada minuto”.

