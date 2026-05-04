LA NACION
en vivo

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 4 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026 (Foto de Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026 (Foto de Mandel NGAN / AFP)MANDEL NGAN - AFP

Un buque petrolero fue alcanzado por "proyectiles desconocidos" cerca de Emiratos

Un buque petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, informó el lunes una agencia marítima británica, luego de que Estados Unidos anunciara que escoltará los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz.

“Un petrolero habría sido alcanzado por proyectiles desconocidos”, reportó la agencia Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, según la cual todos los tripulantes están a salvo. El incidente ocurrió a 78 millas náuticas (144,5 km) al norte de la ciudad emiratí de Fuyaira, agregó. Urgió a los navíos a transitar por la zona “con precaución”.

Irán consideraría cualquier "interferencia" de EE.UU. en Ormuz como una violación del alto al fuego

Un alto funcionario iraní advirtió el lunes que Teherán consideraría cualquier intento de Estados Unidos de interferir en el estrecho de Ormuz como una violación del alto el fuego.

El presidente Donald Trump había anunciado previamente que las fuerzas estadounidenses comenzarían el lunes a escoltar a buques de otros países que están bloqueados en ese paso marítimo, clave para el tráfico mundial de hidrocarburos.

Trump revela conversaciones “positivas” con Irán y un plan para escoltar barcos varados en Ormuz

Estados Unidos e Irán mantienen abiertos los canales de negociación en medio de una nueva escalada verbal que vuelve a tensionar el frágil equilibrio alcanzado tras el alto el fuego del 8 de abril. Aunque ambas partes intercambian propuestas, sus posiciones continúan alejadas y el desenlace permanece incierto, con la posibilidad de una reanudación del conflicto aún sobre la mesa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este fin de semana que sus representantes mantienen “conversaciones muy positivas” con Teherán, en un mensaje publicado en su red Truth Social. “Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, escribió.

Los sondeos no le dan respiro a Trump: su rechazo toca máximos y pone en riesgo al Partido Republicano

A seis meses de las elecciones legislativas de noviembre, el Partido Republicano enfrenta un clima político en deterioro, con una amplia insatisfacción de los estadounidenses respecto al liderazgo del presidente Donald Trump en la guerra con Irán y en otros temas clave, y con un electorado en el que los demócratas están significativamente más motivados para votar, según una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos.

La aprobación de Trump en temas económicos —que fueron clave para su regreso político en 2024— ha caído desde que lanzó la guerra con Irán a fines de febrero.

Trump enfrenta la compleja realidad de una guerra con Irán costosa e impopular

A dos meses de inicio de la guerra en Irán, el presidente Donald Trump enfrenta una cruda realidad: el conflicto ha demostrado ser costoso, profundamente impopular, y para colmo, de final abierto.

Los mercados energéticos están en caos, el Pentágono acaba de difundir su primera estimación pública sobre el costo de la guerra –unos 25.000 millones de dólares hasta el momento–, los legisladores republicanos del Congreso están casa vez más impaciencias, y Trump descarga su furia contra los aliados extranjeros de Estados Unidos, como Alemania, que no tienen el menor interés en sumarse a la batalla.

Donald Trump dijo que EE.UU. mantiene "conversaciones muy positivas" con Irán

El presidente Donald Trump dijo el domingo que funcionarios estadounidenses mantienen “conversaciones muy positivas” con Irán sobre posibles pasos hacia el fin de la guerra en Oriente Medio.

“Soy consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, publicó en Truth Social.

El presidente Donald Trump llega para dar un discurso en el Centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, Florida
El presidente Donald Trump llega para dar un discurso en el Centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, FloridaMatt Rourke - AP

El Líbano reportó 20 muertos y 46 heridos durante ataques aéreos israelíes en las últimas 24 horas

Al menos 20 personas murieron y 46 resultaron heridas en los ataques israelíes en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de fallecidos a 2679 y el de heridos a 8229 desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, informó el Ministerio de Salud libanés, citado por la agencia Haaretz.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la aldea de Mayfadoun, en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano
El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la aldea de Mayfadoun, en el distrito de Nabatieh, al sur del Líbano- - AFP

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis dice que la guerra podría aumentará el riesgo de inflación y daños económicos

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, advirtió este domingo que una prolongación del conflicto con Irán podría intensificar las presiones inflacionarias y generar un impacto negativo en la actividad económica.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation, de la cadena CBS, el funcionario señaló que sigue “muy de cerca” la evolución de la guerra y sus efectos sobre los precios y la demanda. En ese contexto, mencionó el cierre del estrecho de Ormuz, un corredor clave por el que circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Una nueva ola de violencia guerrillera sacude a Colombia en la antesala de las elecciones
    1

    Una nueva ola de violencia guerrillera sacude a Colombia en la antesala de las elecciones

  2. El punto clave de la propuesta iraní que no convence a EE.UU. y complica a Trump
    2

    El punto clave de la propuesta iraní que no convence a EE.UU. y complica a Trump

  3. Lula queda expuesto tras dos derrotas históricas y entra en su momento más vulnerable
    3

    Lula queda expuesto tras dos derrotas históricas y entra en su momento más vulnerable en la antesala de las elecciones

  4. Irán consideraría cualquier "interferencia" de EE.UU. en Ormuz como una violación del alto al fuego
    4

    Irán consideraría cualquier “interferencia” de EE.UU. en Ormuz como una violación del alto al fuego