Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 4 de mayo

Sin embargo, el tono conciliador contrastó con sus declaraciones posteriores sobre la propuesta iraní. El mandatario calificó como “inaceptable” el plan presentado por Teherán, al tiempo que reiteró que una acción militar sigue siendo una opción. “No puedo imaginar que sea aceptable”, sostuvo, y advirtió que un nuevo ataque es “una posibilidad”.

Donald Trump y Mojtaba Khamenei ATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

Por otro lado, Trump anunció el lanzamiento del llamado “Proyecto Libertad”, una iniciativa que, según explicó, comenzará el lunes y que apunta a garantizar la seguridad de la navegación en la región. “Hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, indicó.

“Dije a mis representantes que les informen de que haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación”, añadió el mandatario.

Del lado iraní, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de la respuesta estadounidense a su iniciativa diplomática, estructurada en 14 puntos. “La respuesta estadounidense llegó, la estamos analizando”, declaró el vocero Esmail Baghaei.