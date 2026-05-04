Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 4 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Un buque petrolero fue alcanzado por "proyectiles desconocidos" cerca de Emiratos
Un buque petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, informó el lunes una agencia marítima británica, luego de que Estados Unidos anunciara que escoltará los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz.
“Un petrolero habría sido alcanzado por proyectiles desconocidos”, reportó la agencia Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido, según la cual todos los tripulantes están a salvo. El incidente ocurrió a 78 millas náuticas (144,5 km) al norte de la ciudad emiratí de Fuyaira, agregó. Urgió a los navíos a transitar por la zona “con precaución”.
Irán consideraría cualquier "interferencia" de EE.UU. en Ormuz como una violación del alto al fuego
Un alto funcionario iraní advirtió el lunes que Teherán consideraría cualquier intento de Estados Unidos de interferir en el estrecho de Ormuz como una violación del alto el fuego.
El presidente Donald Trump había anunciado previamente que las fuerzas estadounidenses comenzarían el lunes a escoltar a buques de otros países que están bloqueados en ese paso marítimo, clave para el tráfico mundial de hidrocarburos.
“Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego”, publicó en X Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní.
Trump revela conversaciones “positivas” con Irán y un plan para escoltar barcos varados en Ormuz
Estados Unidos e Irán mantienen abiertos los canales de negociación en medio de una nueva escalada verbal que vuelve a tensionar el frágil equilibrio alcanzado tras el alto el fuego del 8 de abril. Aunque ambas partes intercambian propuestas, sus posiciones continúan alejadas y el desenlace permanece incierto, con la posibilidad de una reanudación del conflicto aún sobre la mesa.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este fin de semana que sus representantes mantienen “conversaciones muy positivas” con Teherán, en un mensaje publicado en su red Truth Social. “Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, escribió.
Sin embargo, el tono conciliador contrastó con sus declaraciones posteriores sobre la propuesta iraní. El mandatario calificó como “inaceptable” el plan presentado por Teherán, al tiempo que reiteró que una acción militar sigue siendo una opción. “No puedo imaginar que sea aceptable”, sostuvo, y advirtió que un nuevo ataque es “una posibilidad”.
Por otro lado, Trump anunció el lanzamiento del llamado “Proyecto Libertad”, una iniciativa que, según explicó, comenzará el lunes y que apunta a garantizar la seguridad de la navegación en la región. “Hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, indicó.
“Dije a mis representantes que les informen de que haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación”, añadió el mandatario.
Del lado iraní, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de la respuesta estadounidense a su iniciativa diplomática, estructurada en 14 puntos. “La respuesta estadounidense llegó, la estamos analizando”, declaró el vocero Esmail Baghaei.
Los sondeos no le dan respiro a Trump: su rechazo toca máximos y pone en riesgo al Partido Republicano
A seis meses de las elecciones legislativas de noviembre, el Partido Republicano enfrenta un clima político en deterioro, con una amplia insatisfacción de los estadounidenses respecto al liderazgo del presidente Donald Trump en la guerra con Irán y en otros temas clave, y con un electorado en el que los demócratas están significativamente más motivados para votar, según una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos.
La aprobación de Trump en temas económicos —que fueron clave para su regreso político en 2024— ha caído desde que lanzó la guerra con Irán a fines de febrero.
Los estadounidenses desaprueban su manejo de la situación con Irán por 66% contra 33%. Su evaluación sobre la economía cayó siete puntos, hasta el 34%, mientras que los precios del combustible aumentaron.
Su aprobación en inflación bajó cinco puntos, hasta el 27%, y su peor calificación se da en la percepción sobre el costo de vida en general: solo el 23% aprueba su gestión, frente a un 76% que la desaprueba.
La aprobación general de Trump se ubica ahora en 37%, prácticamente igual al 39% de febrero. Pero su desaprobación alcanzó el 62%, el nivel más alto de sus dos mandatos. Entre los republicanos, su aprobación se mantiene estable en 85%, pero sus cifras entre independientes con inclinación republicana cayeron a un mínimo de 56%. Entre los independientes en general, su aprobación es del 25%.
Trump enfrenta la compleja realidad de una guerra con Irán costosa e impopular
A dos meses de inicio de la guerra en Irán, el presidente Donald Trump enfrenta una cruda realidad: el conflicto ha demostrado ser costoso, profundamente impopular, y para colmo, de final abierto.
Los mercados energéticos están en caos, el Pentágono acaba de difundir su primera estimación pública sobre el costo de la guerra –unos 25.000 millones de dólares hasta el momento–, los legisladores republicanos del Congreso están casa vez más impaciencias, y Trump descarga su furia contra los aliados extranjeros de Estados Unidos, como Alemania, que no tienen el menor interés en sumarse a la batalla.
El viernes, frente a una multitud de simpatizantes, Trump repitió que no se arrepiente de nada.
“Hice algo… no sé… tonto, osado, pero inteligente”, dijo Trump en The Villages, una comunidad de jubilados ubicada en una zona fervientemente republicana. “Y lo volvería a hacer”.
Sin embargo, Trump anticipó que sería un conflicto relativamente breve y con mínimo impacto económico, pero sus predicciones parecen desmoronarse a su alrededor.
Trump viene defendiendo esa guerra que lanzó junto a Israel el 28 de febrero y repite que es imperativo que Irán nunca acceda a un arma nuclear. Estados Unidos e Israel han destruido objetivos militares y han asesinado a los máximos dirigentes del país, incluido su líder supremo, pero el régimen iraní sigue intacto y con capacidad de infligir daño.
Mientras tanto, el conflicto continúa y Trump ha exhortado a los norteamericanos a no perder la perspectiva, citando como referencia las largas guerras de Vietnam e Irak para dar a entender que la intervención de Estados Unidos en Irán “ no es larga en absoluto”.
Donald Trump dijo que EE.UU. mantiene "conversaciones muy positivas" con Irán
El presidente Donald Trump dijo el domingo que funcionarios estadounidenses mantienen “conversaciones muy positivas” con Irán sobre posibles pasos hacia el fin de la guerra en Oriente Medio.
“Soy consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, publicó en Truth Social.
El mandatario estadounidense anticipó además que escoltarán barcos fuera del estrecho de Ormuz a partir el lunes. “Para el bien de Irán, de Oriente Medio y de Estados Unidos, hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, detalló.
El Líbano reportó 20 muertos y 46 heridos durante ataques aéreos israelíes en las últimas 24 horas
Al menos 20 personas murieron y 46 resultaron heridas en los ataques israelíes en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de fallecidos a 2679 y el de heridos a 8229 desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, informó el Ministerio de Salud libanés, citado por la agencia Haaretz.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis dice que la guerra podría aumentará el riesgo de inflación y daños económicos
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, advirtió este domingo que una prolongación del conflicto con Irán podría intensificar las presiones inflacionarias y generar un impacto negativo en la actividad económica.
Durante una entrevista en el programa Face the Nation, de la cadena CBS, el funcionario señaló que sigue “muy de cerca” la evolución de la guerra y sus efectos sobre los precios y la demanda. En ese contexto, mencionó el cierre del estrecho de Ormuz, un corredor clave por el que circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas.
El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras los ataques aéreos lanzados por Donald Trump en coordinación con Israel contra Irán, ya provocó un fuerte incremento en los precios de la energía a nivel global, lo que agrava un escenario inflacionario que ya presentaba tensiones previas.
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