La exesposa de un jeque de Dubai desapareció y denuncian un secuestro por parte de las autoridades

DUBÁI.– La exesposa de un miembro de la familia real de Dubái se encuentra en el centro de un nuevo caso que sacude a los Emiratos Árabes Unidos. Según denunció su abogado, la exgimnasta azerbaiyana Zeynab Javadli, de 34 años, desapareció junto a sus tres hijas después de una presunta intervención de las autoridades locales en su vivienda.

La denuncia fue realizada por David Haigh, abogado y activista de derechos humanos, quien expresó su “grave y urgente preocupación” por el paradero de su clienta. Según explicó al diario británico The Times, nadie logró contactarla desde la noche del martes y existen temores de que haya sido detenida por fuerzas de seguridad emiratíes en medio de una larga disputa judicial por la custodia de sus hijas.

Haigh sostuvo que la policía registró la casa de Javadli en Dubái y recordó que, dos semanas antes, la mujer había recibido advertencias de que sería sometida a “fuerza coercitiva” si no retiraba su reclamo de custodia sobre las tres niñas que tuvo con su exmarido.

Javadli estuvo casada con Said Bin Maktum Bin Rashid al Maktum, sobrino del gobernante de Dubái y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La pareja se casó en 2015 y se divorció en 2019. Desde entonces, la exdeportista asegura que sufrió persecución y hostigamiento por parte de las autoridades del emirato.

El caso cobró mayor visibilidad después de que Haigh publicara un mensaje en X en el que afirmó que Javadli y sus tres hijas seguían desaparecidas. “Amigos, familiares y abogados no han sabido nada de ellas desde el martes por la noche”, escribió. También señaló que el Consulado de Azerbaiyán no tenía información sobre su paradero.

Según el abogado, la madre de Javadli viajó a Dubái para intentar encontrar a su hija y a sus nietas. Al llegar a la vivienda familiar, encontró la casa cerrada y vacía. Haigh aseguró además que la mujer quedó atrapada en el emirato y no pudo abandonar el país.

En un comunicado difundido este jueves, el letrado fue todavía más lejos. Dijo creer que la policía de Dubái, la seguridad del Estado emiratí y otras fuerzas actuaron bajo órdenes directas del gobernante del emirato, y que se llevaron a Javadli y a sus hijas durante la madrugada del 2 de junio.

La denuncia volvió a poner el foco sobre una historia que ya había tenido repercusión años atrás. En septiembre de 2020, cuando aún peleaba por mantener la custodia de las niñas, Javadli publicó una serie de videos en Instagram en los que afirmaba que hombres vinculados con su entonces esposo intentaban ingresar a su vivienda.

La exjequesa junto a sus hijas

En esas grabaciones, que luego fueron eliminadas de la red social, la mujer aparecía llorando y aseguraba que querían quitarle a sus hijas. “No puedo entregar a mis hijas a unos extraños. Así es como me tratan. No hay ley”, decía en uno de los videos. En otro momento afirmaba que sufría abusos físicos y emocionales desde su separación.

Por entonces, Javadli vivía con sus tres hijas y sus padres en una villa privada, después de haber abandonado el palacio real. Según relató, tenía miedo de su poderoso exmarido, un tirador olímpico que además tenía otras esposas e hijos.

El episodio también reavivó comparaciones con otros casos de mujeres vinculadas a la familia gobernante de Dubái. Haigh aseguró que siempre temió que su clienta pudiera terminar “secuestrada por las autoridades de Dubái”, como, según él, ocurrió con otras integrantes de la realeza.

Mientras continúan las gestiones para determinar qué ocurrió con Javadli y sus hijas, el abogado lanzó un llamado urgente a gobiernos, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para que exijan información sobre su ubicación y su estado de salud.

Agencia AFP y diario El País