La Guaira, uno de los estados venezolanos más afectados por los terremotos

LA GUAIRA.- Los terremotos de este miércoles en Venezuela tuvieron epicentro en la ciudad de Morón, Carabobo, sin embargo otros estados venezolanos sintieron con mayor impacto el movimiento telúrico. Uno de ellos fue La Guaira, que sufrió descalabros y fallas en su servicio eléctrico, según explicó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El medio local Telesur informó que el fenómeno dejó graves afectaciones en distintas parroquias de La Guaira, donde, al igual que en Caracas, el sistema eléctrico comenzó a fallar, mientras que el suministro de agua y las redes de telecomunicaciones mantienen continuidad de manera general. A su vez, las autoridades y el sistema de protección civil se encuentran desplegados para ejecutar labores de agua, rescate de vida y evaluación de daños en infraestructuras y viviendas.

La verdad de Vargas, en tanto, reportó a través de Instagram la desaparición de al menos dos hombres en La Guaira y Noticias en Venezuela difundió imágenes de construcciones caídas en dicho estado, específicamente en las poblaciones costeras de Catia la Mar y Playa Grande.

Rodríguez, escoltada por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del país caribeño, Diosdado Cabello dio una conferencia de prensa donde declaró el estado de emergencia en Venezuela y señaló que “los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón fueron largamente afectados”.

La ciudad de La Guaira fue una de las más damnificadas por los terremotos

En un video que comenzó a circular en redes sociales, un ciudadano filmó un recorrido por La Guaira y mostró que la ciudad quedó destruida tras los terremotos. En la filmación se ven edificios caídos y calles vacías.

Por su parte, el estado La Guaira reportó la caída completa de un hotel llamado Eduard’s, uno de los más lujosos de la zona. Videos que se difundieron en redes sociales muestran a ciudadanos pasando por la puerta del establecimiento hotelero, donde se va la estructura completamente caída.

El hotel Eduard's, uno de los más lujosos de La Guaira, quedó destruido

Pese a las fallas en la conectividad del país sudamericano, siguen surgiendo reportes en redes sociales y medios de comunicación sobre los esfuerzos de los rescatistas en la situación catastrófica que enluta al país sudamericano.

Los terremotos fueron de los más devastadores de la historia de Venezuela: hasta el momento se registraron 32 muertos y 700 heridos, según indicó la presidenta. Mientras tanto, los servicios de emergencia siguen buscando entre los escombros y brindando asistencia a las personas afectadas.

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Con información de Xinhua.