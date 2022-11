La internaron de emergencia y cuando descubrió qué le provocó el problema de salud no lo podía creer: “En un segundo... bye bye”

escuchar

Hoy en día es normal ver a muchos jóvenes fumando cigarrillos electrónicos o más conocido como vapeadores. Sin embargo, estos no son seguros y varias personas manifestaron problemas en su salud. De hecho, una joven llamada Nicole se hizo viral al contar su experiencia como consumidora.

La joven compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece en un hospital y contó que sufrió un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por consumir cigarrillos electrónicos.

La joven reveló su experiencia con los cigarrillos electrónicos en Twitter (Foto:Twitter @NicoleElliot2)

”Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel). Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, narró Nicole. También explicó que este tipo de perforaciones se suelen curar solas, sin embargo, esto no le sucedió y tuvo que dirigirse al hospital en donde tuvo que estar por una semana.

”Gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, contó.

Nicole admitió que en ningún momento creyó que esto le podía pasar, ya que no consumía tanto como las personas a su alrededor y de igual forma sufrió consecuencias en su salud. ”Son de esas cosas que dices no me va a pasar a mí, yo no fumo tanto, ¡Yo tampoco fumaba tanto. Y en dos días valí, por favor gente, si lo pueden dejar ya déjenlo!”, advirtió.

Los cigarrillos electrónicos pueden causar espasmos respiratorios e incluso enfermedades inflamatorias en los pulmones Getty Images

Por último, la joven aprovechó para dejar un mensaje en el que anima a que las personas investiguen qué es lo que en realidad están consumiendo. ”Que nos estamos metiendo a los pulmones, cada vez hay más casos de estos por si lo quieren investigar, pero al menos los que me conocen, por favor déjenlo”, concluyó.

¿Qué evidencia tenemos de la efectividad de estos dispositivos para dejar de fumar?

Las revisiones sistemáticas y metaanálisis disponibles sobre ensayos clínicos indican que la evidencia es, cuanto menos, controvertida.

En primer lugar, no existe una evidencia sólida sobre su beneficio para dejar de fumar , y la calidad de los estudios es, en términos generales, baja.

En segundo lugar, existen alternativas como la propia vareniclina cuyo efecto es superior o similar a los cigarrillos electrónicos.

En tercer lugar, algunos estudios observacionales (en condiciones reales) muestran la pérdida del efecto de los cigarrillos electrónicos mostrado en algunos ensayos clínicos llevados a cabo en condiciones ideales.

En cuarto lugar, casi un tercio de las investigaciones sobre estos dispositivos no son transparentes respecto de sus conflictos de interés. Aquellas que son más favorables a los cigarrillos electrónicos presentan con mayor frecuencia conflictos de interés con la industria que fabrica estos productos.

El cigarrillo electrónico produce un vapor para ser inhalado Archivo

En resumen, se trata de dispositivos cuya eficacia en ensayos clínicos no está demostrada de manera sólida y cuyo potencial efecto beneficioso se pierde en estudios realizados en condiciones reales. Además, vale destacar que hay alternativas mejores en comparación con los cigarrillos electrónicos.

