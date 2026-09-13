La izquierda encabeza las elecciones en Suecia y la extrema derecha pierde terreno, según bocas de urna

ESTOCOLMO.- El bloque de izquierda, liderado por los socialdemócratas, encabeza los resultados de las elecciones generales de este domingo en Suecia, según dos sondeos a boca de urna publicados tras el cierre de las urnas, mientras que la extrema derecha parece perder terreno.

La alianza de cuatro partidos de la oposición de izquierda obtuvo el 51,3% de los votos, en una encuesta publicada por la cadena pública SVT, en comparación con el 46,8% de la derecha, mientras que otro sondeo publicado por TV4 otorgó a la izquierda el 51,3% y a la derecha el 47%.

Ambas encuestas a pie de urna mostraron que la extrema derecha pierde apoyo por primera vez desde su ingreso al Parlamento en 2010, con porcentajes del 17,2% y el 18,5%, respectivamente.

El gran interrogante para este proceso eleccionario pasaba por los Demócratas Suecos (SD), el partido nacionalista y antiinmigración liderado por Jimmie Åkesson, que desde 2022 sostiene desde afuera al gobierno del primer ministro conservador Ulf Kristersson, pero que, por primera vez, podría ingresar formalmente al gabinete si la derecha conserva la mayoría.

Con información de la agencia AFP

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