Mammana se fracturó seis costillas tras un golpe en el partido ante Newell’s

El defensor central de Vélez Sarsfield Emanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de seis costillas y la perforación de un pulmón tras un duro choque con Tomás Marchiori, arquero del Fortín, durante el partido ante Newell’s. A través de un comunicado, el conjunto porteño informó que el jugador “fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural”.

“Emmanuel está estable, en cuidados intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales”, cerró el comunicado la institución de Liniers a través de su cuenta en la red social X.

La dura lesión de Emanuel Mammana en Vélez

La jugada que derivó en la lesión del jugador del Fortín fue un tiro libre a favor de Newell’s a los 10 minutos del segundo tiempo. Luego de un centro de Facundo Guch, la pelota cayó al área de Vélez pero Marchiori salió hasta el punto penal y la despejó con los puños. Justo en ese avance el arquero se llevó puesto a Mammana.

Pese a quedar tendido en el suelo, la jugada continuó y, a través de un cabezazo de Matías Cóccaro, la Lepra casi logra empatar el partido, pero Lucas Robertone logró despejar la pelota en la línea del arco, facilitándole un córner a favor del equipo local. Antes de esa jugada, el árbitro Nicolás Ramírez fue alertado sobre la situación de Mammana y frenó la ejecución del tiro de esquina.

El posteo oficial del club

“No fue falta: se lo llevó puesto”, se escucha a decir a uno de los comentaristas en el video de la jugada que rápidamente se viralizó en redes sociales. “¡Uh, lo mató! Y con la rodilla en la espalda, ¿sabés lo que duele?“, le devolvió el relator al repasar la jugada. Antes de reiniciar el juego, el encuentro se mantuvo demorado un par de minutos, durante los cuales el jugador de Vélez fue retirado del campo de juego.

Seis minutos más tarde, Marchiori volvió a convertirse en el centro de los flashes cuando le detuvo un tiro desde los doce pasos al ex Racing Santiago Solari, quien ejecutó con vigor al centro del arco, pero el guardametas de Vélez lo atajó con su pierna derecha.

¡¡¡ENORME MARCHIORI PARA ATAJARLE EL PENAL A SOLARI CON EL PIE!!! ¡¡VÉLEZ SIGUE 1-0 ANTE NEWELL’S POR SU ARQUERO!!



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El encargado de poner en ventaja al Fortín había sido Ronaldo Martínez en el primer tiempo, mientras que por el lado de Newell’s, luego de la jugada de Cóccaro, el penal errado de Solari y un gol anulado de Walter Núñez, el empate finalmente llegaría a través de los pies de Alan Soñora.

Una vez finalizado el encuentro, el que analizó los pormenores del partido fue el arquero de Vélez, a quien le consultaron sobre el fuerte cruce con su compañero. “Ojalá no sea nada, porque esto es la salud de una persona y ojalá que sea algo leve. Mammana es un gran jugador y un gran compañero así que ojalá pronto se reincorpore con nosotros”, remató Marchiori.

Mammana se incorporó al Fortín a principios de 2024 tras quedar libre de River Plate, consolidándose rápidamente como una pieza fundamental en la defensa central del equipo por entonces conducido por Gustavo Quinteros. En su primer año, el defensor aportó la solidez y experiencia necesarias para que Vélez se consagrara campeón de la Liga Profesional 2024 y obtuviera la Supercopa Internacional 2024.

Debido a su buen rendimiento, la dirigencia del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto le renovó su contrato en 2025, extendiendo su vínculo con la institución de Liniers hasta diciembre de 2028