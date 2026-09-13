Por qué los robos de arte son cada vez más audaces en Europa: “Si pudieron golpear al Louvre, cualquier museo puede ser el siguiente”

Cuando unos ladrones irrumpieron en un museo francés a principios de esta semana y robaron cuatro cuadros del artista impresionista Pierre-Auguste Renoir valorados en millones de euros no todos se sorprendieron.

El mes pasado, la agencia policial europea (Europol) advirtió que los robos en museos de toda Europa se estaban volviendo cada vez más descarados.

Y tan solo unos días antes del robo de la obra de Renoir, el prestigioso detective especializado en arte Arthur Brand, predijo en conversación con la BBC que era probable que se produjeran más robos de gran repercusión, especialmente tras el exitoso del ocurrido en el museo del Louvre de París el pasado mes de octubre.

El audaz crimen cometido en uno de los museos más famosos del mundo conmocionó a Francia, y las joyas robadas, valoradas en 88 millones de euros (Más de US$102 millones), no han sido recuperadas casi un año después.

Brand dijo: “Veremos más casos como este, porque si eres capaz de robar en el Louvre, los ladrones de todo el mundo lo observan y piensan: ‘¡Guau!’, y luego piensan: ‘¿No tenemos un museo local con oro y plata?’”.

A las pocas horas del robo en el Louvre, unos ladrones se llevaron monedas de un museo más pequeño en Francia. Desde entonces, han robado un collar de diamantes en Viena, objetos de la Edad de Bronce en España y obras de arte de dos museos italianos; y esos son solo los robos de los que ha informado la BBC.

El robo en el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer es el más reciente, y los detectives siguen trabajando para localizar los cuadros multimillonarios restantes, dos de los cuales fueron recuperados rápidamente después de que los ladrones los dejaran caer en el jardín del museo.

La Europol ha declarado a la BBC que el número de casos de robo en museos que se les han denunciado en toda Europa empezó a aumentar hace unos dos años.

Su informe más reciente señala que tanto los métodos como los objetivos de los robos están cambiando, con un aumento de las tácticas más agresivas y, como en el caso del Louvre, una mayor atención a los artículos de alto valor, como los metales preciosos y las piedras preciosas.

Tanto Brand como Ibrahim Bulut, experto en seguridad de museos de una consultora de seguridad belga, creen que muchos de los robos que siguieron al del Louvre son imitaciones.

“Todos los museos del mundo están estresados ahora mismo”, dice Brand. “En todos los museos se han celebrado reuniones con el responsable de seguridad o con la policía”.

De tiaras a anillos de la Edad de Bronce: tesoros robados de museos

La Asociación para la Investigación de los Delitos contra el Arte (ARCA, por sus siglas en inglés) afirma que los robos recientes demuestran “una preferencia reiterada por objetos pequeños, portátiles y de fácil acceso, y por ataques diseñados para completarse en minutos”.

Los datos facilitados a la BBC por ARCA muestran que los robos registrados en museos de Francia aumentaron drásticamente en 2024 y volvieron a subir ligeramente en 2025.

Sin embargo, las cifras fluctúan con el tiempo, habiéndose registrado más robos en 2015 que una década después.

El detective de arte, Arthur Brand, ayudó a localizar este cuadro de Vincent Van Gogh, que fue robado en 2023 y finalmente entregado a él por un hombre desconocido Arthur Brand

Estos crímenes amenazan lo que muchos consideran objetos de valor histórico y cultural incalculable de disfrute público, aunque, según Brand, algunos piensan que los robos son “a los ricos, ¿a quién le importa?”, dice Brand.

Otros señalan la historia colonial que se esconde tras muchos tesoros de los museos europeos, y los historiadores del arte destacan que las joyas de la corona francesa robadas del Louvre contenían esmeraldas, diamantes, zafiros y perlas que no son originarias de Francia.

¿Por qué se está atacando a los museos?

Según Brand, los museos son vulnerables y fáciles de robar, en comparación con las joyerías y los bancos, que cuentan con medidas de seguridad más estrictas y que, en la actualidad, manejan menos efectivo.

Históricamente, los directores “nunca tienen suficiente dinero para la seguridad” o prefieren gastarlo en la próxima exposición, y los museos a menudo se ubican en edificios antiguos que son difíciles de proteger, añade.

Por ejemplo, la Maison des Lumières (Casa de las Luces) de Denis Diderot, que fue robada horas después del Louvre, está ubicada en dos mansiones del siglo XVIII en Langres.

“Por lo tanto, debemos conciliar las exigencias de seguridad modernas con la necesidad de preservar los edificios históricos y cumplir con la normativa francesa sobre patrimonio”, explica el alcalde local, Théo Caviezel.

Los museos también son espacios públicos abiertos con menos control de acceso, y los delincuentes pueden entrar haciéndose pasar por visitantes, según afirma Kumar Sokka, director ejecutivo de Acre Security, empresa que trabaja con algunos museos en Europa.

Brand afirma que, incluso si un museo está bien protegido, los ladrones podrían entrar armados y añade que sería poco práctico desplegar policías en las galerías.

Muchos de estos robos se resuelven en cuestión de minutos y los ladrones ya se han marchado cuando llega la policía; el caso Renoir ocurrió en tan solo cinco minutos.

Los atracos solían basarse en el engaño, pero ahora son cada vez más violentos, según señala el informe de Europol del mes pasado. Los delincuentes utilizan herramientas como mazos, hachas, palancas y, en algunos casos, explosivos para entrar.

En el Louvre, los ladrones utilizaron un elevador mecánico para acceder al museo, cortaron la ventana con herramientas eléctricas y luego amenazaron a los guardias, quienes se retiraron, antes de forzar la entrada a las vitrinas y apoderarse de las joyas. En el caso de Renoir, los delincuentes utilizaron un cuchillo eléctrico para cortar una valla antes de serrar las estructuras que sostenían los marcos de los cuadros.

El aumento de la agresividad genera nuevas preocupaciones en materia de seguridad.

“Un incidente armado durante el horario de apertura, como el que vivimos, crea una situación en la que la prioridad inmediata es mantener a salvo a nuestro público y a nuestro personal”, dice Lilli Hollein, directora del Museo de Artes Aplicadas (MAK) de Viena, que fue asaltado el mes pasado.

También está cambiando el tipo de objetos que se roban. Si bien aún se roban cuadros, son más difíciles de vender, por lo que hace unos 10 años, los ladrones comenzaron a robar artículos de los que es más fácil deshacerse, explica Brand.

Según el informe de Europol, los metales preciosos, las piedras preciosas y los objetos de gran importancia cultural, como la porcelana china, son ahora objeto de ataques cada vez con mayor frecuencia.

“Los metales preciosos se pueden fundir fácilmente, sin dejar rastro para las fuerzas del orden, lo que facilita las ventas ilícitas durante el proceso de receptación”, afirma el informe. “Las piedras preciosas en joyería, en cambio, se pueden extraer fácilmente y vender posteriormente”.

Mientras tanto, según Europol, es probable que la porcelana china se venda fácilmente en el mercado del arte debido a la alta demanda.

Tras un robo, la policía suele tener entre cuatro y seis días para atrapar a los ladrones, explica Brand, que colabora con los investigadores llamando a informantes y recibiendo pistas del público o incluso antiguas parejas de los criminales.

Pero aunque se detenga a los sospechosos, es posible que no se encuentren las joyas o los metales preciosos, como ocurrió en el caso del Louvre.

Por otro lado, Brand cree que los cuadros de Renoir robados esta semana —dos de los cuales cayeron al suelo en la huida de los ladrones— “probablemente se recuperarán” porque “nadie querrá comprarlos” y “es probable, entonces, que los ladrones no tengan ni idea de qué hacer con ellos”.

Christopher A. Marinello, director de Art Recovery International, empresa que recupera obras de arte robadas, afirma que solo se recupera entre el 5% y el 10% de las obras robadas, lo que hace que los robos en pequeños museos, como el ocurrido esta semana, sean “especialmente dolorosos”.

El robo del martes es un nuevo ejemplo de “los museos de Europa bajo asedio”, añade.

¿Cómo se pueden proteger los museos?

Tras el robo sufrido en octubre, la Maison des Lumières puso en marcha una auditoría de seguridad llevada a cabo por agentes de policía designados por el Ministerio de Cultura francés, según declaró el alcalde Caviezel.

Algunas de sus recomendaciones ya se están poniendo en práctica, como la mejora de la videovigilancia, mientras que otras mejoras estructurales están en proceso de desarrollo.

El MAK de Viena también reforzó su seguridad para prevenir “imitadores y brindar a nuestro público una mayor visibilidad”, según su director. El acceso se realiza mediante un detector de metales, los bolsos deben dejarse en el guardarropa o en las taquillas, y hay más guardias de seguridad.

Según los expertos, el truco consiste en crear barreras físicas que retrasen a los ladrones y den tiempo a la policía para llegar, o en hacer que cualquier robo dure tanto que disuada a los posibles delincuentes.

“La seguridad consiste en ganar tiempo”, afirma Bulut. “El objetivo no es hacer que el robo sea teóricamente imposible, sino dificultar la sustracción, hacerla ruidosa, detectable y, sobre todo, que consuma mucho tiempo, porque, sinceramente, los robos siempre pueden ocurrir; lo que importa es el momento en que se producen”.

El hueco en la exposición del museo de Viena donde se exhibía un collar decorado con más de 600 diamantes antes de que unos ladrones rompieran el cristal y se lo llevaran Jeremy Audouard/AFP via Getty Images

Brand afirma que un posible retraso podría deberse a la construcción de una puerta adicional y pesada anclada al suelo, al engrosamiento del cristal de las vitrinas o al uso de una máquina de humo.

Sokka afirma que es fundamental contar con sistemas integrados; por ejemplo, si se activa una alarma, se podría cerrar la instalación o proteger todas las obras de arte de alto valor.

Sin embargo, las medidas de seguridad son costosas. El alcalde Caviezel, cuya pequeña ciudad francesa alberga dos museos y colecciones, afirma que conseguir el dinero es “uno de nuestros principales retos”.

“Una ciudad pequeña puede hacerse cargo de colecciones de importancia nacional sin necesidad de contar con los recursos financieros de una gran institución parisina.”

Bulut, miembro del consejo del Comité Internacional para la Seguridad en los Museos, afirma que no todo se reduce a dispositivos costosos. También podría tratarse de capacitar a los guardias para detectar a personas sospechosas que puedan estar merodeando por un museo y preguntarles si necesitan ayuda, lo que podría disuadirlas de regresar.

Los museos están invirtiendo: Sokka afirma que su empresa ha experimentado un aumento en la oferta de equipos sísmicos, capaces de detectar vibraciones como las producidas por perforaciones en las paredes, en los últimos 18 meses.

Los robos en museos no están aumentando en toda Europa. En Suecia, los grandes hurtos en museos comenzaron a disminuir hace aproximadamente una década y no han variado significativamente en los últimos años, según Peg Magnusson, representante de Suecia en la convención de la UNESCO para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Sin embargo, han surgido otras preocupaciones porque otros bienes culturales se han convertido en objetivos.

El reto para los museos ahora es aumentar la seguridad sin dejar de estar abiertos al público.

“Un museo no puede ser una fortaleza”, afirma Hollein. “Queremos ser instituciones abiertas; al mismo tiempo, nos enfrentamos a nuevos retos y ataques contra los museos que exigirán nuevos estándares”.