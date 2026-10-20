Netanyahu dice que Francia fue víctima de una “invasión del islam extremista”

TEL AVIV.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que Francia fue víctima de una “invasión del islam extremista”, en declaraciones en las que criticó al país después de que las protestas del fin de semana por las condiciones económicas derivaran en disturbios.

Sus palabras reflejaron el lenguaje de políticos y comentaristas de extrema derecha en el mundo occidental que han formulado afirmaciones infundadas según las cuales partes de Europa, como Gran Bretaña, habrían quedado sometidas a la ley islámica debido a la inmigración, lo que ha suscitado acusaciones de islamofobia.

Las autoridades francesas apuntaron este martes a la “ultraizquierda” como responsable de un plan “insurreccional” durante los disturbios.

Benjamin Netanyuahu aprovechó las protestas en Francia para criticar al gobierno de Macron Kay Nietfeld - dpa DPA

En una entrevista, el primer ministro israelí habló de un fracaso de los dirigentes franceses a la hora de prepararse para los desórdenes, y alegó que los disturbios fueron alimentados por musulmanes extremistas, a pesar de la diversidad de personas que salió a las calles en las principales ciudades, incluida la capital.

“No se prepararon a tiempo, simplemente se rindieron. Sucumbieron a la invasión del islam extremista”, dijo Netanyahu. Cuando le preguntaron qué consejo daría a Francia, respondió: “Contraataquen, no sigan una política de apaciguamiento: luchen contra los extremistas”.

El premier israelí añadió que le había dicho al presidente Emmanuel Macron, tras el ataque del grupo jihadista Hamas del 7 de octubre de 2023: “Si no los eliminamos aquí, los tendrán en París, y eso es exactamente lo que está ocurriendo”. No aportó pruebas de su afirmación.

Policías y manifestantes se enfrentan en París en una de las jornadas de protesta Aurelien Morissard - XinHua

El presidente estadounidense, Donald Trump, fuerte detractor de los migrantes en su país, también aprovechó las protestas en Francia para culpar a la inmigración e instó a Europa y a Macron a reforzar sus fronteras.

Diferencias diplomáticas

Francia fue uno de varios países europeos que reconocieron el Estado palestino el año pasado, lo que enfureció a Israel. Más que un simple gesto simbólico, el gobierno de Macron ha sido uno de los más esforzados en activar la adormecida solución de dos Estados, el proyecto diplomático que contempla la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino, a despecho del gobierno israelí.

Entre otros roces desde entonces, Francia anunció en mayo pasado la prohibición de la entrada al país al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por un video en el que el alto funcionario se burlaba de los activistas de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, atados y arrodillados, detenidos por soldados israelíes.

French President Emmanuel Macron, center, prepares to speak during a high-profile meeting at the United Nations aimed at galvanizing support for a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict Monday, Sept. 22, 2025, at UN headquarters. (AP Photo/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

Esa decisión fue tomada por “sus reprochables acciones hacia ciudadanos franceses y europeos” que formaban parte de la flotilla humanitaria. Y añadió que, junto con Italia, también estaba pidiendo sanciones a nivel de la Unión Europea contra el ministro de extrema derecha.

Más recientemente, Francia estuvo entre los 12 países (11 europeos más Canadá) que anunciaron su intención de restringir el comercio de bienes con los asentamientos israelíes en Cisjordania, en respuesta a la expansión de esas comunidades y a la creciente violencia de colonos extremistas contra la población palestina.

Francia, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia expresaron su voluntad de imponer medidas a nivel nacional o respaldar iniciativas de la Unión Europea, ante lo que describieron como una “rápida degradación” de la situación en el territorio palestino ocupado.

Agencias AP y AFP